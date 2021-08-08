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Обвиняемый в убийстве Вербицкого Мыслывый вышел из СИЗО и пришел в Печерский суд
Обвиняемый в деле о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко Сергей Мыслывый вышел из СИЗО.
Об это сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Также Сергей Мыслывый вместе со своими адвокатами утром 8 августа прибыл в Печерский суд. Кроме этого, в Печерский суд приехал прокурор Офиса генпрокурора, который является государственным обвинителем в деле Мыслывого.
Информация о причине его нахождения в Печерском суде Киева уточняется.
Ранее журналистка Худецкая сообщила, что обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО.
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Так что - какая разница?
Ты забыл дописать.
https://www.facebook.com/sergiinaumovych/posts/545353995840522
Кому ще не зрозуміло, що треба змінювати, насамперед, систему, чого вимагали люди на Майдані, а не прізвище президента, який вкотре очолить і збереже цю систему?
От можна подумати, що судді стали такими тільки при Зеленському.
І в першу чергу 25%
Але ніхто майже не бачив ні результатів, ні самої боротьби.
На акціі протесту, пов'язані з судовою реформою, приходило весь час кілька десятків людей, з яких половина - преса.
Наметове містечко під ВР, де однією з вимог було створення АнтиКорСуду, було розігнано майже під оплиски громадськості, яку більше хвилював вільний проїзд по Грушевського.
Тому суди і були і є саме такі.
1) Подать воду в Крымняш.
2) Разрешить "выборы" в оккупированном Донбассе.
3) Ликвидировать пост Президента (им так удобнее).
Для ЗЕ-быдла вариант- холодильник победит Г+Г.
Но это вряд ли- быдло к Майдану не способно.
Тих що грабували, нікого не вбили, суддів та чіновників - за грати з поміткою "особливо небезпечні".
"Класная у нас страна" (вовка янєлох).
Реформа суду з заміною УСІХ суддів необхідна як повітря, але хто ж нормально її зможе зробити?....
Катю Ганзюк вбили на замовлення ветерани ПС.
Все це за кілька тисяч доларів.
Але жодна потвора в мантії не постраждала з 2014р.
Нема соціального замовлення.
ХЗ чому.
Щось нема в мене надії на людей.
Багато інших ветеранів - призначили.
Мене не дивує, що вони переслідують ветеранів.
У нас сформувався певний суддівсько-ментовсько-прокурорсько-посадовський соціальний клас, який навіть підсвідомо відчуває, хто їм "классово чуждий", і кого треба топити.
Мене дивує, чому суспільство це терпить.