Обвиняемый в убийстве Вербицкого Мыслывый вышел из СИЗО и пришел в Печерский суд

Обвиняемый в деле о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко Сергей Мыслывый вышел из СИЗО.

Об это сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также Сергей Мыслывый вместе со своими адвокатами утром 8 августа прибыл в Печерский суд. Кроме этого, в Печерский суд приехал прокурор Офиса генпрокурора, который является государственным обвинителем в деле Мыслывого.

Информация о причине его нахождения в Печерском суде Киева уточняется.

Ранее журналистка Худецкая сообщила, что обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО.

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