Ройтбурд горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Мы должны воплотить в жизнь его мечту, - Ткаченко
Руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд намеревался создать музей современного искусства в Одессе.
Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сложно поверить. Из жизни ушел гений и удивительный человек. Он влюбил в искусство сотни тысяч людей. Помню, как буквально недавно мы проходили по залам его музея, он вдохновенно рассказывал о выставке современного искусства, которая вот-вот начнется, планировали, а сегодня Большого Художника больше нет с нами", - отметил он.
По словам Ткаченко, Ройтбурд в последнее время болел.
"Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развитие и реставрация Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам... А еще – горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В память о нем", - добавил министр.
Ткаченко также выразил соболезнования в связи со смертью художника.
Как сообщалось, умер руководитель Одесского худмузея художник Александр Ройтбурд.
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Он был слишком проукраинским как для Одессы так и для еврея вообще....
Земля пухом.