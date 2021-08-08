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Ройтбурд горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Мы должны воплотить в жизнь его мечту, - Ткаченко

Ройтбурд горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Мы должны воплотить в жизнь его мечту, - Ткаченко

Руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд намеревался создать музей современного искусства в Одессе.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сложно поверить. Из жизни ушел гений и удивительный человек. Он влюбил в искусство сотни тысяч людей. Помню, как буквально недавно мы проходили по залам его музея, он вдохновенно рассказывал о выставке современного искусства, которая вот-вот начнется, планировали, а сегодня Большого Художника больше нет с нами", - отметил он.

По словам Ткаченко, Ройтбурд в последнее время болел.

"Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развитие и реставрация Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам... А еще – горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В память о нем", - добавил министр.

Ткаченко также выразил соболезнования в связи со смертью художника. 

Как сообщалось, умер руководитель Одесского худмузея художник Александр Ройтбурд.

Читайте также: Верховный Суд признал увольнение Ройтбурда с должности директора худмузея незаконным

Автор: 

смерть (9210) Ткаченко Александр (429) Ройтбурд (43)


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Топ комментарии
+6
Жаль художника. Наш ватный облсовет сегодня напьется от радости : как же они его ненавидели! Хочется верить, что мечту Ройтбурда воплотят в жизнь, но терзают мутные сомнения...
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08.08.2021 11:28
+5
Прекрасный был человек. О Хаме выразился в точку, о Зеле не успел. Но какая разница?
Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6725
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08.08.2021 11:38
+4
Головне не забувати, що примітивні зображення фекалій і статевих органів не є синонімом "********* мистецтва".
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08.08.2021 12:07
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Картины некоторые у него конечно были мягко говоря специфические)
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08.08.2021 11:16 Ответить
А точнее - отвратительнейшие. Порно и околопорно. Блевотина и позор для Украины. Как можно таким восхищаться???
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08.08.2021 12:33 Ответить
сичас картины пайдут за миллиарды, скупят все, особенно коричневые
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08.08.2021 14:38 Ответить
Подряд на это «создание» кому из слуг отдашь? Себе?
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08.08.2021 11:17 Ответить
Ви можете "воплотіть в дізнь" лише збочені еротичні фантазії ваших зелених депутатів. На щось корисне ви не здатні апріорі.
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08.08.2021 11:19 Ответить
камарницкое, на любой ветке где петю не целуют в .... - гадит и банит. Петя наше фсьо.
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08.08.2021 11:43 Ответить
Те, що "Пєтя - Ваше фсьо" - виглядає на збочення. 😊 Те, що зєбіли - то таємні шанувальники Петра, я підозрював давно. 😁 Правда, це схоже на мазохізм. Ви - збоченці! 😁
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08.08.2021 12:07 Ответить
а помнишь как Петя парафинил его когда Ткаченко на 5 канале работал?))
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08.08.2021 12:02 Ответить
І що Петро робив не правильно? Адже зараз Ткаченка парафінить кожен свідомий ( у хорошому сенсі) українець. Б є за що. Нє?
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08.08.2021 12:08 Ответить
Нашли еще один источник для большого распила...
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08.08.2021 11:25 Ответить
Жаль художника. Наш ватный облсовет сегодня напьется от радости : как же они его ненавидели! Хочется верить, что мечту Ройтбурда воплотят в жизнь, но терзают мутные сомнения...
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08.08.2021 11:28 Ответить
Действительно, очень жаль... (((
Он был слишком проукраинским как для Одессы так и для еврея вообще....
Земля пухом.
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08.08.2021 11:53 Ответить
Поки в Україні ще можна щось вкрасти всі вони будуть проукраїнськими...
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08.08.2021 12:59 Ответить
Прекрасный был человек. О Хаме выразился в точку, о Зеле не успел. Но какая разница?
Ройтбурд горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Ми мусимо втілити в життя його мрію, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6725
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08.08.2021 11:38 Ответить
У Украины на данный момент нет никаких перспектив по экономике. Поэтому,все что связано с искусством,творчеством и индивидуальным самовыражением - должно продвигаться и импортироваться миру.И неважно,что те художники преподносят.Это искусство в любом случае.Пророков на родине не бывает. Зато чужбина их боготворит. Картины Мунка,Де Кунинга видели ? - Стоят миллионы. Абрамович купил уродливую толстую бабу у родственника известного психоаналитика. Некоторые вообще собственным дерьмом рисуют )) - А воровать лучше ?
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08.08.2021 11:57 Ответить
Тепер гаплик буде художньому музею, в Одесі.
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08.08.2021 12:00 Ответить
Головне не забувати, що примітивні зображення фекалій і статевих органів не є синонімом "********* мистецтва".
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08.08.2021 12:07 Ответить
Жаль, забудут..
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08.08.2021 12:36 Ответить
шо будем делать,интересно, культурное наследие- писание фекалиями подхватят ученики?
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08.08.2021 14:31 Ответить
семья озолотится, при продаже картин
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08.08.2021 14:41 Ответить
шото как-то слабо он горел
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08.08.2021 14:41 Ответить
великому художнику не дали осуществить его мечту. но с удовольствием предоставят такое право какой нибудь бездари из своего окружения.
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08.08.2021 15:03 Ответить
Что картины? Это дело каждого нравится или нет. Он был очень честным и умным человеком и отдавал свои силы на музей, для всех. Он хотел реформ и вывода из этого болота.
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08.08.2021 16:50 Ответить
 
 