Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц, - Минспорта (Обновлено)
В Токио завершились соревнования Игр ХХХІІ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украина попала в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград.
Об этом говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
153 украинских спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.
В Токио украинцы существенно превзошли результат Рио-де-Жанейро-2016, когда было зовоевано 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), несмотря на то, что команда была представлена большим количеством атлетов (206).
Украинские медалисты Игр ХХХІІ Олимпиады:
"Золото":
- Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)
"Серебро":
- Михаил Романчук (плавание, 1500 м в вольном стиле)
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)
- Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)
- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)
- Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)
- Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)
"Бронза":
- Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)
- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)
- Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)
- Михаил Романчук (плавание, 800 метров в вольном стиле)
- Элина Свитолина (теннис)
- Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)
- Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)
- Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)
- Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)
- Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)
- Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)
- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)
"Гордимся украинскими спортсменами и их тренерами! Желаем идти только вперед, не опускать руки и побеждать! Верим в вас всей Украиной", - подытожили в Минспорта.
Глава Минспорта Вадим Гутцайт сообщил, что за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх, украинские спортсмены в этом году получат от государства денежное вознаграждение: за "золото" - 125 тыс. долларов, за "серебро" - 80 тыс. долларов, за "бронзу" - 55 тыс. долларов.
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что она обсудит с юристами возможность обжалования итогов выступления российских гимнасток.
Вот только это все понты для приезжих.
Говоря о проигрыше российских гимнасток израильтянке, Ирина Винер забывает добавить, что она гражданка Израиля с апреля 2000 года.
И что руководит Всероссийской федерацией художественной гимнастики вряд ли вполне заслужено, а лишь только потому, что ее муж сидевший за изнасилование, миллиардер Алишер Усманов."
https://twitter.com/lazyneocortex Прелесть галлюцинаций https://twitter.com/lazyneocortex @lazyneocortex https://twitter.com/lazyneocortex/status/1424367399525027847 28 мин
непринужденный флёр людоедства))
Также Симоньян высказалась в адрес победительницы - представительницы Израиля Лины Ашрам. Главный редактор RT считает, что Ашрам надела на себя не золотую медаль, а "железобетонный позор".
Симоньян думает, что если б израильтянка была "нормальным человеком", она вообще не пошла бы на пьедестал.
55 тыс. долларов получит Ярослава Магучих из бюджета Украины, несмотря на обнимашки с капитаном армии РФ и доверенным лицом Путина спортсменкой Ласицкене
но не знаю как правильно обьяснить что у белого нет оттенков чёрного ..
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/medal-standings.htm?utm_campaign=dp_google
мы на 44 месте а Цензор пишет в топ 20 ..