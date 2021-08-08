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Новости Олимпиада-2020
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Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц, - Минспорта (Обновлено)

Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц, - Минспорта (Обновлено)

В Токио завершились соревнования Игр ХХХІІ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украина попала в ТОП-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград.

Об этом говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

153 украинских спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.

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В Токио украинцы существенно превзошли результат Рио-де-Жанейро-2016, когда было зовоевано 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), несмотря на то, что команда была представлена ​​большим количеством атлетов (206).

Украинские медалисты Игр ХХХІІ Олимпиады:
"Золото":
- Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)
"Серебро":
- Михаил Романчук (плавание, 1500 м в вольном стиле)
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)
- Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)
- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)
- Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)
- Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)
"Бронза":
- Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)
- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)
- Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)
- Михаил Романчук (плавание, 800 метров в вольном стиле)
- Элина Свитолина (теннис)
- Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)
- Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)
- Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)
- Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)
- Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)
- Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)
- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)

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"Гордимся украинскими спортсменами и их тренерами! Желаем идти только вперед, не опускать руки и побеждать! Верим в вас всей Украиной", - подытожили в Минспорта.

Глава Минспорта Вадим Гутцайт сообщил, что за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх, украинские спортсмены в этом году получат от государства денежное вознаграждение: за "золото" - 125 тыс. долларов, за "серебро" - 80 тыс. долларов, за "бронзу" - 55 тыс. долларов.

Министерство молодежи и спорта (128) Олимпиада (1136) Токио (63) Украина (44907)


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Топ комментарии
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Біля ОП встановили пам'ятник зеленському.
Пітух в косоворотці

Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц, - Минспорта - Цензор.НЕТ 8989
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08.08.2021 12:56
+19
Дивлячись на"успіхи" українських бігунів на Олімпіаді , у мене тільки одне питання , чому ми не послали на олімпіаду ЧАУСА ?
Людина пів країни в одних трусах пробігла так , що ніхто не помітив 🙂
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08.08.2021 15:06
+18
Найгенітальніший майстер спорта !!!)))
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08.08.2021 12:55
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"Олимпийский комитет России (ОКР) грозиться приложить все силы, чтобы разобраться в ситуации с судейством индивидуального многоборья по художественной гимнастике. Вот только все это пусты слова...

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что она обсудит с юристами возможность обжалования итогов выступления российских гимнасток.

Вот только это все понты для приезжих.

Говоря о проигрыше российских гимнасток израильтянке, Ирина Винер забывает добавить, что она гражданка Израиля с апреля 2000 года.

И что руководит Всероссийской федерацией художественной гимнастики вряд ли вполне заслужено, а лишь только потому, что ее муж сидевший за изнасилование, миллиардер Алишер Усманов."
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08.08.2021 16:06 Ответить
https://twitter.com/lazyneocortex

https://twitter.com/lazyneocortex Прелесть галлюцинаций https://twitter.com/lazyneocortex @lazyneocortex https://twitter.com/lazyneocortex/status/1424367399525027847 28 мин

непринужденный флёр людоедства))

Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту - Цензор.НЕТ 7983
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08.08.2021 17:20 Ответить
Ну до чого тут особистості? Ну сідєл той установ від нє сідєл? Яка різниця? Адже "СПОРТ ВНЄ ПАЛІТІКІ",чи не так касабчєгі?
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08.08.2021 19:23 Ответить
У себя в Telegram-канале Симоньян назвала арбитров "космическими тварями" и предложила плюнуть им в след.
Также Симоньян высказалась в адрес победительницы - представительницы Израиля Лины Ашрам. Главный редактор RT считает, что Ашрам надела на себя не золотую медаль, а "железобетонный позор".

Симоньян думает, что если б израильтянка была "нормальным человеком", она вообще не пошла бы на пьедестал.
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08.08.2021 16:06 Ответить
Машка Захерова -щедрая душа, всегда делится аргентинским коксом с подругой Симоньян.
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08.08.2021 18:33 Ответить
"Нє жалєю, нє заву, нє плачу...".
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08.08.2021 19:25 Ответить
Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту - Цензор.НЕТ 2055
55 тыс. долларов получит Ярослава Магучих из бюджета Украины, несмотря на обнимашки с капитаном армии РФ и доверенным лицом Путина спортсменкой Ласицкене
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08.08.2021 19:55 Ответить
Так вона ж мамлей Зсу,віддала честь старшому по званню.
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08.08.2021 21:11 Ответить
конечно же наполовину пустой бокал , а можно й сказать что он наполовину полный
но не знаю как правильно обьяснить что у белого нет оттенков чёрного ..
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/all-sports/medal-standings.htm?utm_campaign=dp_google
мы на 44 месте а Цензор пишет в топ 20 ..
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08.08.2021 20:17 Ответить
Rank by Total - 16.
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09.08.2021 03:33 Ответить
Налоги,налоги не забудьте содрать, Шмаркля кушать хочет,и налоги за виллу в Италии ему заплатить нужно.
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08.08.2021 21:09 Ответить
У нас 19 медалей всего.Кто прочитал количество медалей,как место в общем зачете?Сегодня министр усирался - доказывал...Место наше 44,увы.
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09.08.2021 12:28 Ответить
Не во второй, а в пятой десятке.
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09.08.2021 12:39 Ответить
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