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ЕС призывает режим Лукашенко положить конец репрессивным действиям в Беларуси, - Боррель

ЕС призывает режим Лукашенко положить конец репрессивным действиям в Беларуси, - Боррель

Со времени выборов в Беларуси, 9 августа 2020 года, народ этой страны постоянно и мужественно борется за уважение прав человека и основных свобод.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В распространенном в воскресенье в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС эти выборы названы фальсифицированными.

"Режим Лукашенко расправился с собственным обществом, последовательно углубляя раскол с белорусским народом. Представители оппозиции и продемократических сил, как и тысячи граждан из всех слоев общества, либо погибли при невыясненных обстоятельствах, либо были задержаны, либо были вынуждены покинуть страну и жить в изгнании", - говорится в документе.

В нем отмечается, что народ Беларуси мирно протестовал при игнорировании режимом Лукашенко верховенства права, международных обязательств страны, в том числе в области прав человека.

"Режим Лукашенко начал хорошо организованную кампанию репрессий и запугивания против гражданского общества и правозащитников, а также систематическое уничтожение неправительственных организаций и независимых СМИ с конечной целью заглушить все оставшиеся независимые голоса и ликвидировать гражданское пространство в Беларуси", - продолжил Боррель.

"Произвольные и необоснованные задержания, несправедливые преследования, включая отказ в праве на справедливое судебное разбирательство, и сотни задокументированных случаев пыток по-прежнему имеют место в обстановке безнаказанности. Принудительной и незаконной посадкой рейса 4978 Ryanair в Минске 23 мая и использованием беззащитных мигрантов в политических целях режим еще больше бросил вызов международным нормам", - сказано в заявлении.

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По словам Борреля, польская община в Беларуси также стала мишенью этой политики.

"Вместе с партнерами-единомышленниками ЕС открыто и единодушно призывает режим Лукашенко положить конец его репрессивным действиям. В соответствии со своим поступательным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры в свете вопиющего игнорирования режимом международных обязательств. Единственный способ положить конец политическому кризису - это всесторонний национальный диалог", - заявил глава европейской дипломатии.

Он указал на то, что отмена санкций ЕС будет возможна только тогда, когда власти Беларуси станут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права, уважать обязательства в области прав человека и прекратят все репрессии. Режим, говорится в заявлении, должен "освободить и безоговорочно реабилитировать более 600 политических заключенных и принять участие в серьезном, заслуживающем доверия и инклюзивном политическом процессе, результатом которого станут свободные и справедливые выборы под наблюдением БДИПЧ/ОБСЕ".

Боррель заверил, что как только Беларусь вступит на путь демократических преобразований, ЕС обязуется помочь ей стабилизировать экономику, реформировать институты, чтобы сделать их более устойчивыми и демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе посредством комплексного плана экономической поддержки до 3 млрд евро.

Глава дипломатии ЕС подтвердил единство Евросоюза в дальнейшей поддержке народа Беларуси, "в том числе путем оказания экстренной помощи жертвам угнетения, а также независимым СМИ и гуманитарной помощи гражданскому населению".

Евросоюз также продолжит поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к ответственности, в частности, через Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Международную платформу для Беларуси.

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"ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и воля народа Беларуси не будут подавлены", - заявил глава европейской дипломатии.

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Беларусь (7886) Лукашенко (3611) репрессии (2766) санкции (11247) Евросоюз (17052) Боррель (784)


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Топ комментарии
+9
А они шо, разве не положили конец на эти призывы?
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08.08.2021 13:16
+9
ага.. попросите еще пукина раскаятся за сбитый боинг и загубленные безвинные жизни , убраться из захваченого Крыма , убрать войска из бамбасса .... бесхребетная жирная пурвота , сидящая на пукиной трубе ! теперь уж двух ...
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08.08.2021 13:25
+9
Ще ніколи жодний диктатор не прислухався до такого роду закликів.
Тільки через силові дії або смерть (Чаушеску, Хуссейн, Каддафі...).
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08.08.2021 13:29
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Правила форума Совет форумчан
А они шо, разве не положили конец на эти призывы?
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08.08.2021 13:16 Ответить
Ще ніколи жодний диктатор не прислухався до такого роду закликів.
Тільки через силові дії або смерть (Чаушеску, Хуссейн, Каддафі...).
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08.08.2021 13:29 Ответить
Для начала западу надо перестать вмешиваться в дела Беларуси.
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08.08.2021 13:57 Ответить
Т.е. не надо Белоруссии безвозмездного и беспроцентного транша МВФ на восстановление экономики, пострадавшей в результате пандемии? Так отказывайтесь быстрее, а то получите!
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08.08.2021 14:02 Ответить
Та давно лука положил конец на отношения со всеми кроме раши. ЕС не понимает, что обратной дороги у луки нет? Если остановится, то свои сразу же повесят. А так ещё протянет несколько лет
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08.08.2021 13:18 Ответить
А он не может свой конец на рашку положить...ибо конец рашки у луки в прямой кишке при коленно-локтевой позе
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08.08.2021 21:38 Ответить
ага.. попросите еще пукина раскаятся за сбитый боинг и загубленные безвинные жизни , убраться из захваченого Крыма , убрать войска из бамбасса .... бесхребетная жирная пурвота , сидящая на пукиной трубе ! теперь уж двух ...
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08.08.2021 13:25 Ответить
А хіба лука зараз шось в бульбондії вирішує? Там всим править *****-обнульониш з бункера. А лука-таракан є лишень тупим, безправним виконавцем поллюцій *****.
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08.08.2021 13:29 Ответить
И это всё?!
А озабоченность?
Где же глубокая озабоченность, я вас спрашиваю?!
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08.08.2021 13:43 Ответить
Как сказали минские пограничники : - " По всем волросам обращайтесь в МИД РФ "
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08.08.2021 13:44 Ответить
идиоты из ЕС - больше призывов! еще больше!!!!!
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08.08.2021 14:02 Ответить
https://mobile.twitter.com/UaArtem
https://mobile.twitter.com/UaArtem
https://mobile.twitter.com/UaArtem
https://mobile.twitter.com/UaArtem Пухнастий українобот https://mobile.twitter.com/UaArtem @UaArtem https://mobile.twitter.com/UaArtem/status/1422496859558383641 3 авг.

Дружківська міська рада закупила у диктатора Лукашенка нові Мази для міста!
І нікого то якби не турбує!
І в жодного чиновника питань не виникло!

ЕС призывает режим Лукашенко положить конец репрессивным действиям в Беларуси, - Боррель - Цензор.НЕТ 8901
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08.08.2021 14:07 Ответить
А в той раде в Дружковке сидят враги Украины, 5-я колонна Кремля.
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08.08.2021 14:31 Ответить
так тож свои, им можна. попробуй ты что то привези от бацьки... увидеш весь гнев великого и ужасного.
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08.08.2021 14:53 Ответить
Главное выразить озабоченность.
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08.08.2021 14:21 Ответить
клал он на Ваши призывы. не для того он захватил власть в стране чтоб слушать (правельных).
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08.08.2021 14:51 Ответить
Наивные . Теперь два ху@ла .
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08.08.2021 15:10 Ответить
А Боррелю,як отому півневі: прокукурікав,а далі-нехай хоч і не світає!
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08.08.2021 15:59 Ответить
Опущенный кацапами Борель что-то там еще призывает)))) Когда уже Европа опомнится?
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08.08.2021 16:30 Ответить
это как? чтоб он оппозиции положил конец?
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08.08.2021 17:06 Ответить
ЕСОВСКИЙ подельник рашиста- Борель ,получил команду от "капутина"-"давай дебил,отрабатывай мою монету и начинай усердно призывать ровно так же как 7 лет призываете меня за оккупацию Украины"
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08.08.2021 18:13 Ответить
В мене існує відчуття, що в ЄС не розуміють, з ким спілкуються у Білорусі та т.з.рф!
Паранойїдальні шизофреники, керуючі у цих країнах, навіть при нормальному рівні інтелекту, видають бажане за дійсність. В психології та психіатрії це зветься ПСЕВДОЛОГІЄЮ. На першому місці у таких хворих є мотивація. А їхню мотивацію дуже не важко прорахувати. Тому мене дивує, що представники ЄС розмовляють з представниками Білорусі та т.з. рф, як із психічно здоровими особами. І жодних вражень на європейців не справила агресія т.з.рф проти Молдови та Грузії. І зараз, жодних висновків вони не зробили з агресії т.з.рф проти України... Герр Баррель! А чи не час освіжитися?!
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08.08.2021 19:00 Ответить
Так он и положил конец
ЄС закликає режим Лукашенка покласти край репресіям у Білорусі, - Боррель - Цензор.НЕТ 4333
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08.08.2021 21:34 Ответить
А есть хоть один "призыв" межд организаций которыми не подтерлись?
Хоть один?
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09.08.2021 01:16 Ответить
 
 