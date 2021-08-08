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Серебряный призер Олимпиады Старикова до игр отклонила предложение Азербайджана: "У нас ситуация не такая хорошая и денег меньше, но я патриот"

Серебряный призер Олимпиады Старикова до игр отклонила предложение Азербайджана:

Украинской велогонщице Елене Стариковой, завоевавшей серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, в свое время предлагали выступать от Федерации велоспорта Азербайджана. Но украинка отказалась от предложения, заявив, что является патриоткой своей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRIBUNA.com.

Елена Старикова родилась в Харькове, именно там впервые увидела велотрек. Велоспортом начала заниматься в 13 лет. 

Однако родным в спортивном плане для Стариковой стал Львов. Здесь она проживает на сегодняшний день, и именно здесь состоялась как велогонщица. Но условия, в которых приходится тренироваться, сложно назвать идеальными. Во Львове единственный велотрек с деревянным покрытием полностью закрытый. Но там тренируются и другие спортсмены, даже проводят выставки собак.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинка Старикова выиграла серебро в индивидуальном спринте на велотреке в Токио. ФОТО

"Очень обидно, что это единственный закрытый деревянный трек в стране, а к нему так плохо относятся. По нему гуляют люди. Ты едешь, а там куски грязи лежат, много заноз, он становится скользким, из-за чего мы можем падать", – говорит Старикова.

После переезда во Львов Елену Старикову на одной из тренировок увидел представитель спортивного клуба армии. Так спортсменка стала военнослужащей и подписала контракт с ВСУ. Она с гордостью надевает форму и даже участвует в построениях.

Серебряный призер Олимпиады Старикова до игр отклонила предложение Азербайджана: У нас ситуация не такая хорошая и денег меньше, но я патриот 01

В свое время у Елены Стариковой было предложение от Федерации велоспорта Азербайджана. Но украинка отказалась.

"Всех, наверное, приглашали в Азербайджан, многие туда пошли. Я не готова к этому. Наверное, патриотка. Понимаю, что ситуация может и не такая хорошая и денег меньше платят, но хочется быть и работать у себя в стране. Также мне очень нравятся сине-желтые цвета", – говорит Старикова.

Также читайте: Зеленский поздравил велогонщицу Старикову с серебряной медалью на Олимпиаде-2020: Львовская "ракета" показала мировой класс в спринте

К слову, Министерство спорта к Олимпиаде в Токио приобрело спортсменке новый велосипед Т-20 – специально к главному спортивному событию четырехлетия. Всего у Елены четыре велосипеда, два из них – трековых. Стоимость одного байка около 10 тысяч евро.

Олимпиада (1136) спорт (2419) Токио (63) велосипедисты (138)


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Топ комментарии
+37
Дякуємо за позицію, Олено!
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08.08.2021 13:43
+17
Видимо все-таки можно после награждения не бежать галопом тискать российских коллег-военнослужащих.
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08.08.2021 14:00
+16
Даже дякуємо за принципову позицію. Країна не продається.
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08.08.2021 14:28
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Правила форума Совет форумчан
Ты статью хоть читал?Сама спортсменка говорит,что условия не очень."К нему так плохо относятся. По нему гуляют люди. Ты едешь, а там куски грязи лежат, много заноз,"-это на очень высоком уровне?
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08.08.2021 13:41 Ответить
"Нє очжнь" - це про що? Про трек? Про гроші? Ви можете конкретизувати, що саме мала на увазі Старикова?
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08.08.2021 13:47 Ответить
Ты читать умеешь?"Очень обидно, что это единственный закрытый деревянный трек в стране, а к нему так ПЛОХО относятся.Куски грязи лежат, много заноз".Она не "имела в виду"-она прямо сказала.К чему это твое "на дуже високому рівні"?Т.е.,она врет?
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08.08.2021 13:55 Ответить
Ще раз. Ти цей трек сам бачив? До речі, у нас "кускі грязі" зараз лежать всюди. І у залах, де тренюються гімнасти, і навіть у басейнах. Це якщо новина, то лише для тебе. Ти читаєш вибірково. Я з самого початку написав, що спортсменка все-таки львівська. Тому звичайно патріотизм для неї не ефемерне поняття. А от Зєлєнскому на її успіхах піариться не гоже. При "кусках грязі" на єдиному нормальному велотреку у країні.
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08.08.2021 14:01 Ответить
Ну, насправді видалив нея, а модератор. Я зі свого боку маю визнати, що пост був дещо не толерантний стосовно жителів різних регіонів України. Тому приношу вибачення. Хоча це видалення не стосується саме теми нашої полеміки.
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08.08.2021 16:49 Ответить
Это хорошо,что признаешь ошибки.Совершают все,но признают не многие
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08.08.2021 18:23 Ответить
Ти не зрозумів. Я по-моєму зрозуміло написав що мої вибачення, тебе не стосуються і не є визнанням моєї неправоти у суперечці з тобою. 😊
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08.08.2021 18:27 Ответить
А я и не за себя говорил.Да и не было никакой суперечки.Спортсменка написала,что плохие условия на треке,а ты написал,что она врет и условия там на высшем уровне,да еще и оскорблял своих соотечественников.Какая же это суперечка?
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08.08.2021 18:31 Ответить
Брехня! Я не писав, що спортсменка бреше. Я написав, що умови не такі вже й погані. Не ідеальні, але й не погані. Повір, що за поганих умов вона таки не стала б призеркою. Хоча при ідеальних умовах можливо стала б чемпіонкою. А на велотреку СКА ти так і не був. 😊
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08.08.2021 18:35 Ответить
Та нет,родной.Ты че такой упоротый?Девка сказала четко:"Плохо относятся,грязь,занозы",а ты свое вставил:"На высшем уровне".Вот это и есть,что ты опровергал ее слова."ГРЯЗЬ И ЗАНОЗЫ"-это высший уровень?
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08.08.2021 18:57 Ответить
Ще раз спитаю, ти на велотреку був?
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08.08.2021 19:55 Ответить
Че ж ты мутное такое?ПРИ ЧЕМ ТУТ БЫЛ Я ИЛИ НЕТ?Она сказала,что условия плохие,а ты сказал,что условия хорошие.Че ты выкручиваешься,как отот Чуркин в ООН?
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08.08.2021 21:34 Ответить
Ну і? Вона сказала, я сказав. Ну і що далі? 😊 Не знаєш, кому вірити? Поїдь, подивися сам. 😊
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08.08.2021 21:39 Ответить
Вот я и спрашиваю:по-твоему она врет?
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08.08.2021 22:39 Ответить
От і перевір! 😊 Ти справді вважаєш, що підготуватися д Олімпіади можна на треку, де всюди стирчать дерев'яні скалки? 😊 🤣🤣🤣
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08.08.2021 22:58 Ответить
Все,отвали)Все поняли:спортсменка,принесшая Украине медаль, врет,а чучело,оскорбляющее всех вокруг-не врет.Что ты там еще о грязи в стране пишешь?Грязь в стране у нас потому,что полно такой грязи,как ты
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09.08.2021 00:48 Ответить
Тепер прочитай написане тобою: спортсменка, яка завоювала медаль, олімпійську, тренувалася в ьруді, на аварійному треку, без жодної підтримки. 🤣 ОЦЕ метод! Може так і потрібен готувати олімпійців? Ти - жертва слів і маніпуляцій. Здавалося б, найлегше побачити все власними очима. Але ні. Ти такого не зробиш. Хоча спортсменка могла просто кокетувати. А ще могли бути перекручені журналістами слва. І все навкруги ти обсираєш. Я ж навпаки писав, що не все так погано. 😊 От прочитай уважно діалог. І прслвдкуй, як ти все поставив з ніг на голову. 😁 Брехло ти. І маніпулятор. 😊
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09.08.2021 09:07 Ответить
Это ты меня брехлом будешь называть?Это ты ЕЕ называй.Если так считаешь.Я потому у тебя и спросил:она врет или ты врешь?Но ты,вместо ответа,начал чушь какую-то нести.И,да:узнай значение слова "кокетничать")
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09.08.2021 09:43 Ответить
тупий віслюк попався.
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09.08.2021 11:29 Ответить
Что там тебе попалось,недоколыханное?
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09.08.2021 13:26 Ответить
Кацапи такі примітивні, вважають, що так "вдало" замаскувались, але копита та роги стирчать. Так, перегойданий?
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09.08.2021 14:42 Ответить
Где вы такие беретесь?С чего твой воспаленный мозг решил,что кацапам нужна информация о состоянии трека во Львове? Или то кацапы приказали нашей спортсменке соврать,что у не плохие условия для тренировки?Кстати,когда обгадишься,то знай:то тоже кацапы виноваты.И Саакашвили
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09.08.2021 14:48 Ответить
мені, глибоко плювати на тебе, Сракашвілю та твої примітивні потуги... Так вичерпно для кацапоизьіческого дурка?
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10.08.2021 10:51 Ответить
Ты хоть писать научись,чучело)Может тогда тебя хоть немного будут воспринимать всерьез
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10.08.2021 11:10 Ответить
придурок, запхни свого куратора із його методиками, собі ж у ж... Дебіл зайвохромосомний та пекельні борошна для статі країни.
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10.08.2021 12:48 Ответить
"та пекельні борошна для статі країни.",- я так понимаю,что боты на столько расслабились,что даже не проверяют,что там им перевело?
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11.08.2021 04:38 Ответить
тупий дебіл, але старанний... Воно "понимает", до нього дійшло... Вказали тупорилому на бойові стовбури ялини та стріли цибулі?
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11.08.2021 09:34 Ответить
О,Боже)Что ж там за кошмар такой в твоей головоньке происходит)
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11.08.2021 16:41 Ответить
Так ти і є брезл! 😁 Ти прочитай все спочатку і подивися, як твої думки рлзбігаються і міняють напрямок! 😊
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09.08.2021 12:58 Ответить
Что "розбигаеться"?Что ж ты тупое такое?Она сказала,что условия плохие,ты сказало,что хорошие,прям офигенные.Вот я и спросил у тебя:кто врет?Это признак тупости уходить от ответа.Нечего сказать-лучше молчи и не позорься
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09.08.2021 13:25 Ответить
Нема кому вірити? 😁 Проблема! 😊
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09.08.2021 19:26 Ответить
Чуть не правильно сказал:есть чмошники,которые врут абы соврать)А потом еще выкручиваются,хотя всем понятно,что они обгадились))
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09.08.2021 20:15 Ответить
Дякую за самокритику. 😊 Чесно кажучи не сподівався від тебе. 😁
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09.08.2021 20:30 Ответить
Типа сострил?Чувствуется уровень:Петросян и Квартал тебе и в подметки не годятся)
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09.08.2021 20:54 Ответить
Серйозно? Ти справді так вважаєш? 🤔 Я все-таки до твоїх кумирів не дотягую. Мені здасться. Але з профі сперечатися не буду. 😊
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09.08.2021 22:38 Ответить
Иди уже спать,обосранное,с мозгом четвероклассника)Брехливое,тупое, с несвязной речью))
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09.08.2021 23:01 Ответить
P.S. До речі, у інтернеті є багато фото цього велотреку і інформації про нього. 😊 Але ти цю інформацію не жив вся. Правда? 😊
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09.08.2021 09:11 Ответить
А зачем Украине спорт?
Лучше деньги направить на президентский университет и на велике розпильництво
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08.08.2021 13:39 Ответить
А Румынии спорт нужен?
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08.08.2021 13:42 Ответить
а нафига им спорт, они даже помидоры консервированные не едят.
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08.08.2021 14:26 Ответить
Румунії спорт не потрібен!
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08.08.2021 19:16 Ответить
Дякуємо за позицію, Олено!
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08.08.2021 13:43 Ответить
Талантов в Украине много, но воров еще больше
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08.08.2021 13:46 Ответить
А на раиси?
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08.08.2021 13:51 Ответить
А при чому тут козломорді?
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08.08.2021 13:58 Ответить
потому что то был кацапский троль -Иван Петров 07f17eb7
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08.08.2021 17:43 Ответить
Цинично прозвучит,конечно,но воры у нас очень талантливые.Их бы таланты в нужное русло...
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08.08.2021 15:53 Ответить
Если считать главными ворами олигархов, то надо понимать, что ни один из них не является украинцем.
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08.08.2021 19:10 Ответить
Видимо все-таки можно после награждения не бежать галопом тискать российских коллег-военнослужащих.
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08.08.2021 14:00 Ответить
Нельзя всех под одну гребенку, Старикова - это личность, патриот, а такие как магучих, усик и пр., - это обыкновенные жители Украины, таких большинство, и такая ситуация не только в спорте.
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08.08.2021 14:07 Ответить
Магучих вроде 19-20 лет. Думаю - в этом причина
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08.08.2021 17:44 Ответить
Эта власть самая плохая за все 30 лет во всех отношениях. Соответственно и результаты олимпиады самые плохие.
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08.08.2021 14:12 Ответить
не самые плохие
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08.08.2021 14:25 Ответить
Янукович вообще предатель, да и Кучма отдал всю экономику, культуру, фин.систему, спецслужбы россии.
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08.08.2021 15:48 Ответить
Дерибан земли по этим законам и при эттй власти это Афера тысячелетия. Это относится не только к сельскому хозяйству, но и к территории вообще.
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08.08.2021 18:58 Ответить
тільки не треба нам впарювати ще гіршу, вашу кагебешну
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08.08.2021 14:40 Ответить
Кому нам? Адептам святого Петра фракція якого, разом з зеленими покидькам, проголосувала за дерибан землі?
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08.08.2021 19:14 Ответить
І яка це кагебешна? Досить брехати.
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09.08.2021 06:17 Ответить
Лучше условия подготовки. Это как стать звездой мировой эстрады когда у тебя продюссер Меладзе или Дрейк.
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08.08.2021 14:22 Ответить
Украина всегда была слаба в командных видах спорта. Все медали всегда только в индивидуальных видах
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08.08.2021 14:35 Ответить
Командные виды спорта это большИе деньги. Своеобразная индустрия. Например футбол, где цены на футболистов уже доходят до 100 млн.евро. Такие виды спорта больше доступны странам с большими деньгами.
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09.08.2021 10:34 Ответить
Даже дякуємо за принципову позицію. Країна не продається.
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08.08.2021 14:28 Ответить
Умничка!
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08.08.2021 14:28 Ответить
согласен, шило на мыло смысл менять.
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08.08.2021 14:41 Ответить
золота дитина
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08.08.2021 14:42 Ответить
молодец, девочка. только если у тебя есть подруга в рф, не вздумай с ней фоткаться, а то некоторые бездарные политики ради рейтинга или просто ради (умных) слов в эфире, смешают тебя с ...овном.
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08.08.2021 14:46 Ответить
За то у нас очень много торговых центров,один краше другого.
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08.08.2021 14:49 Ответить
Старікова патріотка і блискуча спортсменка , РЕСПЕКТ І ПОДЯКА 👍🏼👍🏼👍🏼💪❤️
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08.08.2021 15:03 Ответить
Я бы не топтал Магучих берцами. 19 лет, вспомните себя в этом возрасте. Тем более Мария эта пишут литовка, флаг в ее руках непонятный. Травля замечательной спортсменки не оставит ей даже шанса исправиться. А началась именно травля. Пусть сначала сама выскажется об этом эпизоде, как так вышло.
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08.08.2021 15:35 Ответить
Це не "травля",а виховання.Якщо вона у аж 19 років ще "дитина"(з офіцерським званням?!У 19 років!О ***!),то як усякій дитині,коли вона нашкодить,їй ро***ть ню-ню-ню і а-та-та.
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08.08.2021 16:42 Ответить
Молодець,Оленко,поздоровляємо тебе із значними успіхами на Олімпіаді,здоров"я і щастя тобі,золотце наше! А от панові ЗЕ повинно бути соромно. Гарна позиція: витрати на поліпшення умов підготовки спортсменів практично =0 і він ними не переймається,а от хизуватися їхніми досягненнями на міжнародних змаганнях перед світовою спільнотою,поздоровляти, цьом-цьомкати і т.ін.- ото панунцьо ЗЕ робить із великим задоволенням. Хоч би не фарисействував.
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08.08.2021 15:35 Ответить
Респект!
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08.08.2021 17:51 Ответить
Шана пані Олені!!! Це приклад для інших спортсменів!! Дякуємо!!!!
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08.08.2021 18:35 Ответить
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ПАТРЫОТКА !!! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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08.08.2021 20:49 Ответить
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ПАТРІОТКА !!! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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08.08.2021 20:52 Ответить
Красуня, патріотка, визначна спортсменка, Гордість України , приклад для українців.
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08.08.2021 21:35 Ответить
 
 