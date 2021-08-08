Серебряный призер Олимпиады Старикова до игр отклонила предложение Азербайджана: "У нас ситуация не такая хорошая и денег меньше, но я патриот"

Украинской велогонщице Елене Стариковой, завоевавшей серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, в свое время предлагали выступать от Федерации велоспорта Азербайджана. Но украинка отказалась от предложения, заявив, что является патриоткой своей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRIBUNA.com.

Елена Старикова родилась в Харькове, именно там впервые увидела велотрек. Велоспортом начала заниматься в 13 лет.

Однако родным в спортивном плане для Стариковой стал Львов. Здесь она проживает на сегодняшний день, и именно здесь состоялась как велогонщица. Но условия, в которых приходится тренироваться, сложно назвать идеальными. Во Львове единственный велотрек с деревянным покрытием полностью закрытый. Но там тренируются и другие спортсмены, даже проводят выставки собак.

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"Очень обидно, что это единственный закрытый деревянный трек в стране, а к нему так плохо относятся. По нему гуляют люди. Ты едешь, а там куски грязи лежат, много заноз, он становится скользким, из-за чего мы можем падать", – говорит Старикова.

После переезда во Львов Елену Старикову на одной из тренировок увидел представитель спортивного клуба армии. Так спортсменка стала военнослужащей и подписала контракт с ВСУ. Она с гордостью надевает форму и даже участвует в построениях.

В свое время у Елены Стариковой было предложение от Федерации велоспорта Азербайджана. Но украинка отказалась.

"Всех, наверное, приглашали в Азербайджан, многие туда пошли. Я не готова к этому. Наверное, патриотка. Понимаю, что ситуация может и не такая хорошая и денег меньше платят, но хочется быть и работать у себя в стране. Также мне очень нравятся сине-желтые цвета", – говорит Старикова.

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К слову, Министерство спорта к Олимпиаде в Токио приобрело спортсменке новый велосипед Т-20 – специально к главному спортивному событию четырехлетия. Всего у Елены четыре велосипеда, два из них – трековых. Стоимость одного байка около 10 тысяч евро.