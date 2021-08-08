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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, зафиксировано 53 новых случая, - Кличко

За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, зафиксировано 53 новых случая, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 53 больных коронавирусом. Один человек умер.

 Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"53 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. Всего с начала пандемии в Киеве - 5 245 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 220 156", - сообщил Кличко.

Заболели 35 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 16 мужчин в возрасте от 21 до 82 лет и 2 мальчика 10 и 12 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 10 больных коронавирусом. А также 46 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 90 человек. В целом коронавирус преодолели 211 108 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 13, в Днепровском - 12 и в Подольском районе - 11 случаев", - отметил Кличко.

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карантин (16729) КГГА (2975) Киев (25466) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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08.08.2021 13:50 Ответить
В Україні станом на ранок 8 серпня зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Протягом доби від Covid-19 померли 10 людей, ще 235 осіб одужали. Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72) областях, Києві (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.
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08.08.2021 14:11 Ответить
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):


м. Київ - 53/2543
Вінницька - 17/1179
Волинська - 8/232
Дніпропетровська - 72/1534
Донецька - 23/466
Житомирська - 18/410
Закарпатська - 0/156
Запорізька - 24/436
Івано-Франківська - 21/170
Київська - 26/2140
Кіровоградська - 1/923
Луганська - 7/423
Львівська - 11/1282
Миколаївська - 15/668
Одеська - 50/4370
Полтавська - 12/1331
Рівненська - 4/303
Сумська - 7/308
Тернопільська - 38/1076
Харківська - 38/2473
Херсонська - 101/1253
Хмельницька - 27/623
Черкаська - 6/1555
Чернівецька - 27/648
Чернігівська - 13/1479
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08.08.2021 14:12 Ответить
 
 