За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, зафиксировано 53 новых случая, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 53 больных коронавирусом. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"53 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. Всего с начала пандемии в Киеве - 5 245 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 220 156", - сообщил Кличко.

Заболели 35 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, 16 мужчин в возрасте от 21 до 82 лет и 2 мальчика 10 и 12 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 10 больных коронавирусом. А также 46 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 90 человек. В целом коронавирус преодолели 211 108 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 13, в Днепровском - 12 и в Подольском районе - 11 случаев", - отметил Кличко.

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