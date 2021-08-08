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МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии

МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии

8 августа 2021 года исполняется 13 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Вследствие дерзкой захватнической политики РФ, которая систематически пренебрегает нормами международного права, суверенные территории Грузии - Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия - длительное время находятся под российской оккупацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

Подчеркивается, что Украина подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также преданность стратегическому партнерству между нашими государствами.

"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения ею своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, выводу военных подразделений из оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также осуществлению других мер по демилитаризации и деоккупации грузинских территорий", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об оккупации территорий Грузии и Украины: "Действия России везде одинаковы, работает одна и та же схема"

Автор: 

агрессия (1704) Грузия (4497) МИД (6933) россия (95308)


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Топ комментарии
+8
Если па-рашка выведет войска со всех оккупированных ею территорий, ей придётся жить в пределах "садового кольца" маскваюада
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08.08.2021 14:04
+8
МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии - Цензор.НЕТ 1432
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08.08.2021 14:04
+5
08.08.08: як Росія війною "примушувала до миру" Грузію // Історія без міфів - https://www.youtube.com/watch?v=Qk6JsbOGxbk&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2
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08.08.2021 14:03
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08.08.08: як Росія війною "примушувала до миру" Грузію // Історія без міфів - https://www.youtube.com/watch?v=Qk6JsbOGxbk&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2
показать весь комментарий
08.08.2021 14:03 Ответить
Если па-рашка выведет войска со всех оккупированных ею территорий, ей придётся жить в пределах "садового кольца" маскваюада
показать весь комментарий
08.08.2021 14:04 Ответить
МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии - Цензор.НЕТ 1432
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08.08.2021 14:04 Ответить
Пусть и с опозданием ,но присоединились к США и Албании. Ладно. Лучше поздно ,чем никогда. Наши цели совпадают,Грузия и её народ заслужили лучшую долю, мы с вами !
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08.08.2021 14:33 Ответить
А чем давить? Єто всё равно что призывать проститутку давить на клиента и рассказывать ему байки о моральном облике.
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08.08.2021 14:36 Ответить
наши спортсмены обнимаются с кацапами а мид призывает. нам надо или крестик снять или трусы одеть
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08.08.2021 14:56 Ответить
Это точно, тысячи заробитчан из западной Украины в основном работают в нефтяной промышленности россии, тем самым помогая агрессору нефтедоллары накапливать на войну, об этом почему то молчок.
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08.08.2021 15:02 Ответить
Орду просто надо давить , неважно где она .
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08.08.2021 15:08 Ответить
Меркель будет давить проплатами за российский газ...
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08.08.2021 15:13 Ответить
Глас вопіющего у пустелі. Свиня- вона і в Грузії,і в Сирії, і в Україні,і в ЯпоніЇ, і у Африці- СВИНЯ.І ніхто і ніщо у світі не зробить із неї пухнасту Кицю, тільки га-а-арний,важелезний,замашний дрюк,єдине,що вона поважає,хоча й сердито кувікає.
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08.08.2021 15:20 Ответить
Не тронь свинью , бо сало символ национальной украинской кухни , говори каЦАПЫ .
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08.08.2021 16:24 Ответить
Нда. По способности громко пукнуть в лужу, наш МИД впереди планеты всей.
Проблем у гуманитарных и правозащитных организаций с посещением территории Абхазии в основном не было, даже при Хаджимба.
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08.08.2021 15:48 Ответить
А ЩО ТОДІ МАЮТЬ РОБИТИ , МЗС , ОФІС ПРЕзеДЕНТА , МВС І ЗСУ ???? СИДІТИ І ЧЕКАТИ З МОРЯ ПОГОДИ ???
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08.08.2021 17:04 Ответить
МИД Украины призывает, а мировому сообществу как мы видим глубоко и озабоченно
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08.08.2021 17:53 Ответить
 
 