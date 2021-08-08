МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии

8 августа 2021 года исполняется 13 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Вследствие дерзкой захватнической политики РФ, которая систематически пренебрегает нормами международного права, суверенные территории Грузии - Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия - длительное время находятся под российской оккупацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

Подчеркивается, что Украина подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также преданность стратегическому партнерству между нашими государствами.

"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения ею своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, выводу военных подразделений из оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также осуществлению других мер по демилитаризации и деоккупации грузинских территорий", - говорится в заявлении.

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