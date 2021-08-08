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145 тысяч детей из многодетных семей получат выплаты в размере 2 тыс. грн к учебному году, - Шмыгаль

145 тысяч детей из многодетных семей получат выплаты в размере 2 тыс. грн к учебному году, - Шмыгаль

По инициативе президента Владимира Зеленского правительство на этой неделе приняло решение о выплате 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства отметил, что ни одного обращения для получения выплат подавать не нужно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство выделило 15,3 млн грн семьям погибших и раненых участников АТО

"Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - подытожил Шмыгаль.

выплаты (642) дети (6463) помощь (7749) Шмыгаль Денис (2666)


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Топ комментарии
+3
Молодцы. По Путински. Верной дорогой идеть товарищи!
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08.08.2021 14:21
+3
290 млн.гр. для 145тыс. украинских деток - это здорово ! А как на этом фоне выглядит премия в 124 млн.гр. для 4х членов наб.совета Нафтогаза за первое полугодие? Если этим ненажерам премии не дать,то нашим деткам можно ещё по 1тыс.гр. добавить !!!
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08.08.2021 14:48
+3
да уж... кто то напрягается 24 часа на работе, вкладывает бабки, рискует, зарабатывает, платит налоги. а кто то дает газу в кровати. потом, из моих налогов, ему премия за вторую и третью палку. ну выдавайте бесплатно виагру, в виде бонусов.
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08.08.2021 15:33
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Молодцы. По Путински. Верной дорогой идеть товарищи!
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08.08.2021 14:21 Ответить
Локшина на віха зебільного лохтората !!! Наче Віслючок з власної кишені грошенята взяв !!)))
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08.08.2021 14:24 Ответить
да уж... кто то напрягается 24 часа на работе, вкладывает бабки, рискует, зарабатывает, платит налоги. а кто то дает газу в кровати. потом, из моих налогов, ему премия за вторую и третью палку. ну выдавайте бесплатно виагру, в виде бонусов.
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08.08.2021 15:33 Ответить
самый четкий и адекватный коментарий! Золотые слова!
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08.08.2021 15:46 Ответить
брате, правий на вся 100. наша справа працювати від зорі до зарі, їх - трахатися та підіймати народжуваність. в п'ятницю повів сина в поліклініку, манту зробити, перед роботою. зпйняли чергу, чекаємр. тут суне многодітна самка. і - навпростець без черги, їй зауваження - у відповідь щось вякала про пільговий контингент.
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08.08.2021 19:42 Ответить
Шмыгаль, в "загнивающей" России, как Вы выражаетесь, ежемесячно выплачивают пособия детям от 8 до 15 тысяч. А ты выплатишь по 2, перед школой и считаешь себя героем. Тебе не стыдно вообще говорить по этому поводу?
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08.08.2021 14:33 Ответить
именно через эту цифру, только в польше 250000 украинцев получили вид на жительство и это всего за 5 лет
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08.08.2021 14:41 Ответить
При Порошенко такой фигни не был (с)
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08.08.2021 14:43 Ответить
290 млн.гр. для 145тыс. украинских деток - это здорово ! А как на этом фоне выглядит премия в 124 млн.гр. для 4х членов наб.совета Нафтогаза за первое полугодие? Если этим ненажерам премии не дать,то нашим деткам можно ещё по 1тыс.гр. добавить !!!
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08.08.2021 14:48 Ответить
ты если за деток сильно переживаешь, кидай свои бабки на благотворительную помощь. а мне они нах не нужны, чужие детки за мои налоги. раздавть чужое с умным видом может каждый дятел.
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08.08.2021 15:35 Ответить
Ты из наб.совета?
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08.08.2021 15:55 Ответить
для лохов как ты, наб совет это то, что вбил в башку телевизор. сочувствую. наб советы есть во всех АО, не только там где входит государство, и никто про это не кукарекает, а размер оплаты за услуги, определяют акционеры. это арбитр и щит от вмешательства из вне. оказалось, не в нашем случае. я из секты антибыдло73
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08.08.2021 17:04 Ответить
Для очень вежливого долбодятла разъясняю - налоги с тебя и с меня уже собрали(и будут собирать),вопрос в том, на что их потратят - помогут деткам или поделят между собой.А детки родителей не выбирают,они не виноваты,что родились в бедных семьях.Как-то так.
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08.08.2021 17:12 Ответить
не знаю сколько там с тебя нищеброда собрали)))), но с меня уж точно, и в воскресенье, вместо охоты, сижу в кабинете, расписываю будущую недели, потому, как ни крути, сейчас 80% работников дебилы, как ты, и в паузах развлекаюсь на сайте. запомни, лох, перефразирую Салтыкова-Щедрина = когда власть начинает раздавать "деткам и пенсионерам", значит много украли, или скоро выборы.
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08.08.2021 18:39 Ответить
Буду отвечать тебе,придурку,твоим языком,до которого ты привык - пошёл ты кобыле в трещину !
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08.08.2021 19:02 Ответить
ты быдло насмотрелось телевизора и живешь в иллюзорном мире. наверное пенсионер на субсидии. живешь падла за мои деньги.
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09.08.2021 10:57 Ответить
Твоей истерикой удовлетворён.
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09.08.2021 11:24 Ответить
та я привык, когда лошье удовлетворено жизнью-сардельки по 150 для животных и большего счастья ненужно. живи, я благотворительствую в нескольких приютах, считай ты тоже собачка.
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09.08.2021 11:32 Ответить
Извините,вынужден прервать наш диалог.Я больше не хочу читать Ваши высокоинтеллектуальные высеры.
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09.08.2021 11:53 Ответить
какой диалог! я тебе лоху объясняю как устроена жизнь. 09.08.21 13:35 "О, мужчина! Вы на камеру снимаете?!" - нетрезвая парочка занялась сексом в киевском парке. ВИДЕО. Источник: https://censor.net/ru/v3281619 А потом я должен за это заплатить? НАХ надо
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09.08.2021 13:46 Ответить
А чё так дофига то? Хватило бы и по доллару дать деткам,аж 80 это уже слишком. Конченые,*****,конченые!
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08.08.2021 14:49 Ответить
А малоимущие и многодетные родители думали, когда делали деток, за какие деньги они их будут в школу собирать?
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08.08.2021 15:01 Ответить
Уже по заключению договоров на поставку газа Нафтогазом наш Президент рекламировал, что заключить договор можно через Приват24 в несколько кликов. Я 5 день не могу заключить договор, Каждый день просят прикрепить новый документ - свидетельство о смерти,свидетельство о рождении,,справку с паспортного стола, платежку с Мариупольгаза, справку с нотариальной конторы.
Завтра наверное потребует фотографию с могилы, что здесь действительно погребен умерший. А Зеленский рфссказывает на всех форумах,что никто не должен требовать справок на бумажных носителях.
Никто не интересуется из власть имущих, что в самом деле чиновники всех уровней делают с народом, они не знают,что такое 2 тыс.грн,, кто и как их действительно получит, какие документы потребуют,сколько побегать некоторым придется, Главное красиво заявить.
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08.08.2021 15:24 Ответить
Только Шмыгаль забыл всем сказать,что если один из родителей безработный то денег на детей не будет.Вот такая история малята..
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08.08.2021 16:07 Ответить
А когда им работать? Они ж детей делают. А общество потом их корми, содержи вместе с их детьми. А минималка у работающих мам и пап 5 тыс?
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08.08.2021 17:51 Ответить
Зебіли в екстазі, не здатні порахувати, скільки мільярдів вже вкрала їхня влада і які крихти кидає їм-кретинам.
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08.08.2021 18:46 Ответить
 
 