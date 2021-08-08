145 тысяч детей из многодетных семей получат выплаты в размере 2 тыс. грн к учебному году, - Шмыгаль
По инициативе президента Владимира Зеленского правительство на этой неделе приняло решение о выплате 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Глава правительства отметил, что ни одного обращения для получения выплат подавать не нужно.
"Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - подытожил Шмыгаль.
Топ комментарии
+3 vadym sestritsyn
показать весь комментарий08.08.2021 14:21
+3 Zloj Pens
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+3 Злой Карлик
показать весь комментарий08.08.2021 15:33
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Завтра наверное потребует фотографию с могилы, что здесь действительно погребен умерший. А Зеленский рфссказывает на всех форумах,что никто не должен требовать справок на бумажных носителях.
Никто не интересуется из власть имущих, что в самом деле чиновники всех уровней делают с народом, они не знают,что такое 2 тыс.грн,, кто и как их действительно получит, какие документы потребуют,сколько побегать некоторым придется, Главное красиво заявить.