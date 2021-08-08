145 тысяч детей из многодетных семей получат выплаты в размере 2 тыс. грн к учебному году, - Шмыгаль

По инициативе президента Владимира Зеленского правительство на этой неделе приняло решение о выплате 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6-18 лет.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства отметил, что ни одного обращения для получения выплат подавать не нужно.

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"Выплаты будут проведены органами социальной защиты населения. Общий размер программы составит 290 млн грн. Эти средства помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи", - подытожил Шмыгаль.