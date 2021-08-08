Если букв греческого алфавита не хватит, новые штаммы коронавируса будут называть именами созвездий, - ВОЗ
Новые штаммы коронавируса будут носить имена созвездий, в случае, если букв греческого алфавита не хватит для их названий.
Об этом заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ван Керкхове отметила: "Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий. Мы действительно рассматриваем вариант с названиями созвездий".
Она также подчеркнула, что сначала в ВОЗ обсуждали идею, чтобы называть новые штаммы COVID-19 именами греческих богов или богинь.
Как сообщала ранее ВОЗ, штаммы коронавируса будут маркировать буквами греческого алфавита, чтобы избежать дискриминации в отношении стран, где эти разновидности обнаружили впервые.
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не говоря уже о такой бяке как black death, которая скосила треть населения европы в средние века
Гораздо логичнее присваивать буквенно-цифровую кодификацию, как жто всегда и делалось с с другими вирусами.
И не вижу чем он такой особенный, что ему прям нужно отдельный "пантеон" устраивать
вирус Δ / 1 или Δ / 25...не?
Как по мне, то выйти НАКУЙ из этого стада и отослать наших "послов", дабы не финансировать этих беззубых ГЕЙробюрократов
Це сталася трагедія, а ви - зіграли фарс.
Л. Костенко
Вже закінчилися....
🤭
Мавпочки из Воз испоганили благородный греческий алфавит и скоро переключатся на космическую карту )))
Распил-1, Распил-2..
Я пробую уявити, хто і як буде manage це все: розсилати нагадування, що вже дія субстанції, названої вакциною, закінчується, і ось дата наступного укольчика (а їх по два в серії).
Це перетвориться на безкінечний хоровод укольчиків. То ж скільки грошей, робочої сили, яку на це вже виділили і ще виділять, ресурсів, приміщень баз даних ...
Круто придумали. Якщо піпл не прийде до тями - весело буде.
Штам- Х@йло
Штам-Педожирик
Штам- Захерова и т.д.