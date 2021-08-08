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Новости Коронавирус и карантин
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Если букв греческого алфавита не хватит, новые штаммы коронавируса будут называть именами созвездий, - ВОЗ

Если букв греческого алфавита не хватит, новые штаммы коронавируса будут называть именами созвездий, - ВОЗ

Новые штаммы коронавируса будут носить имена созвездий, в случае, если букв греческого алфавита не хватит для их названий.

Об этом заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ван Керкхове отметила: "Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий. Мы действительно рассматриваем вариант с названиями созвездий".

Она также подчеркнула, что сначала в ВОЗ обсуждали идею, чтобы называть новые штаммы COVID-19 именами греческих богов или богинь.

Как сообщала ранее ВОЗ, штаммы коронавируса будут маркировать буквами греческого алфавита, чтобы избежать дискриминации в отношении стран, где эти разновидности обнаружили впервые.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
Элита стебется над стадом.
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08.08.2021 15:18
+18
Это просто намек, созвездия не закончатся, так же как и не закончится барановирусная истерия.
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08.08.2021 15:16
+15
Дебилы...
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08.08.2021 15:12
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Дебилы...
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08.08.2021 15:12 Ответить
хоть классик и ватное чмо и кацап, но его спитч в тему
Если букв греческого алфавита не хватит, новые штаммы коронавируса будут называть именами созвездий, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9101
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08.08.2021 15:30 Ответить
і в долі.корупция-с.
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08.08.2021 15:40 Ответить
понты. А когда созвездия закончатся??
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08.08.2021 15:14 Ответить
Это просто намек, созвездия не закончатся, так же как и не закончится барановирусная истерия.
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08.08.2021 15:16 Ответить
Просто уже настолько забрехались с этим карэно вирисом, что просто ховайся... Да вирус есть, да от не го умирают. Но только умирают только те - кто должен. Как было и с другими вирусами за историю человечества. Природний отбор!!!
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08.08.2021 15:34 Ответить
Приведи пример хоть одной эпидемии в истории,охватившей весь мир
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08.08.2021 15:57 Ответить
испанка, видимо, самый подходящий пример
не говоря уже о такой бяке как black death, которая скосила треть населения европы в средние века
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08.08.2021 16:12 Ответить
Европа-не весь мир
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08.08.2021 18:21 Ответить
грипп
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08.08.2021 16:12 Ответить
от тільки вірус створено не природньо, я до корони десь з десяток років не хворів застудами. А тепер бац, і суглоби болять так, як наче чували цементу цілими днями тягаю, мені всього 30 с гаком
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08.08.2021 17:42 Ответить
Так, а они 100% закончатся, на текущий момент созвездий насчитывается меньше сотни! А новые, открывают гораздо реже чем новые штаммы короновируса!
Гораздо логичнее присваивать буквенно-цифровую кодификацию, как жто всегда и делалось с с другими вирусами.
И не вижу чем он такой особенный, что ему прям нужно отдельный "пантеон" устраивать
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08.08.2021 15:44 Ответить
Будут называть в честь померших антиваксеров.
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08.08.2021 16:15 Ответить
Ещё есть фракции сн и опзж
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08.08.2021 15:14 Ответить
Такое можно подхватить только на изберательных участках.
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08.08.2021 15:17 Ответить
Просто номеруйте и все,думаю цифр ну точьно хватит.
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08.08.2021 15:15 Ответить
Прикольно. Штам Андромеди. )))
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08.08.2021 15:15 Ответить
Штам Микроскопа круче
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08.08.2021 16:03 Ответить
Да, созвездия южного полушария порадуют. Сообщение "Микроскоп унес 30 тыс жизней" Или "Воздушный насос унес 30 тыс жизней" будут звучать эпично.
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08.08.2021 16:19 Ответить
Писулька, надо сказать, провокационная.. зачем пужать уже пужатых? Намекаете шо пока не передохнем конец не настанет? А вдруг выживем?
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08.08.2021 15:16 Ответить
Все умрут. Раньше или позже.
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08.08.2021 16:33 Ответить
А многие не верят. Считают себя бессмертными и не желают прививаться....
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08.08.2021 16:51 Ответить
"оптимистично"
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08.08.2021 15:16 Ответить
Элита стебется над стадом.
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08.08.2021 15:18 Ответить
100% в жопу пробку с красного вина скоро скажут вставлять от вируса и поверь,будут вставлять и доказывать,что помогает,как маски с прививками.
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08.08.2021 15:32 Ответить
Госпожа Ван Керкхове отлично понимает, что на IQ влияет не перенесенная болезнь, а количество и качество рассказов о ней.
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08.08.2021 15:39 Ответить
и никаких мировых войн уже не надо устраивать для сокращения его популяции и отвлечения от вопросов относительно чрезмерной вороватости излишеств, раздутых финансовых пузырей и прочего... стадо разделится на части и перебьет себя само, а подконтрольные сми укажут направления главных ударов...
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08.08.2021 16:00 Ответить
и на каждый штамм, то есть созвездие - новая "прививка" каждые полгода? шиза
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08.08.2021 15:20 Ответить
т.е. номера к букве притулить.... как-то не комильфо
вирус Δ / 1 или Δ / 25...не?
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08.08.2021 15:23 Ответить
Беззубое стадо ВОЗовских абизян уже не палясь, открытым текстом говорит, что оно бесполезно в этом мире.
Как по мне, то выйти НАКУЙ из этого стада и отослать наших "послов", дабы не финансировать этих беззубых ГЕЙробюрократов
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08.08.2021 15:25 Ответить
Лучше именами создателей.
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08.08.2021 15:25 Ответить
Этим именем уже скотомицин назвали - спутник-вектор. Вектор - это название лаборатории, откуда оно пошло гулять по миру.
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08.08.2021 16:03 Ответить
Прогавили, прогледіли, і хочеться на Марс...
Це сталася трагедія, а ви - зіграли фарс.

Л. Костенко
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08.08.2021 15:26 Ответить
Пора закрывать этих дебилов.Когда их не будет и никакого барановируса не будет
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08.08.2021 15:30 Ответить
😀 Буратин надо держать в тонусе..что бы они не забывали свои монетки на полу чудес закапывать..
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08.08.2021 15:31 Ответить
....я рекомендую пронумеровать рулоны туалетной бумаги и....сидя!.....вальяжно....просто отрывать. Искомый номер уже будет у вас под рукой.Не выбрасывайте его, храните как зеницу ока.
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08.08.2021 15:42 Ответить
КИТАЙСЬКИЙ вірус і крапка.
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08.08.2021 15:42 Ответить
Пам'ятаєте, тайфуни називали виключно жіночими іменами??
Вже закінчилися....
🤭
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08.08.2021 15:50 Ответить
Да уж. Как быстро забылось название Уханьский вирус. Китайские хозяева строго приказали всем заткнуться.
Мавпочки из Воз испоганили благородный греческий алфавит и скоро переключатся на космическую карту )))
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08.08.2021 15:51 Ответить
планета идиотов......
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08.08.2021 15:51 Ответить
Щось ото мені нагадує фільм "Дюма на кавказі": " Сначала пили за процветание Франции,затем- за процветание Грузии, потом -за времена года,потом-за звездное небо,и,наконец,за каждую звезду в отдельности..."! Отак і із отими штамами.
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08.08.2021 15:54 Ответить
не одной матушкой лишнехромасомной единой благие вести шырятся и высятся вот и у навоза крыша поехала тихоперхотьюшурша....
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08.08.2021 15:59 Ответить
Предлагаю все вакцины называть унифицированно "Распил" и присваивать лишь цифры:
Распил-1, Распил-2..
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08.08.2021 16:02 Ответить
Коронавирус Альдебаранский.
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08.08.2021 16:04 Ответить
Мнда! Якось дивно звучатимуть назви. Вірус "Рака" - звучить по-медичному як вирок страшно, вірус "Діви" - дещо венерично, вірус "Великої ведмедиці" - якось по-ветеринарному, вірус "Хреста" - якось по-релігійному 🤔
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08.08.2021 16:07 Ответить
Ви попали в десятку,можливо випадково...Вірус буде спеціалізуватись по напрямкам,щоб всім роботи вистарчило - і гінекологам,і дермантологам,і проктологам,і дантистам...і так аж до паталогоанатома...
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08.08.2021 17:33 Ответить
Они уже просто стебутся
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08.08.2021 16:22 Ответить
они уже полтора года стебутся
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08.08.2021 16:24 Ответить
Звучит очень нехорошо . Выпустили синтезированную заразу блин.
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08.08.2021 16:31 Ответить
Та навіщо? Можна ж літери поєднувати.
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08.08.2021 16:48 Ответить
А взагалі то,це світова дурість настала.
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08.08.2021 16:48 Ответить
А якщо і сузір'їв забракне?..
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08.08.2021 17:08 Ответить
Будут называть в честь померших антиваксеров.
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08.08.2021 18:41 Ответить
Цих точно не забракне.
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08.08.2021 18:49 Ответить
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08.08.2021 17:21 Ответить
Это признание, что они будут выпускать новые штаммы, искуственно созданные. Пандемия до 2025 го по плану.
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08.08.2021 17:35 Ответить
если в скором времени мировое сообщество не уберет шарагу звезданутых из ВОЗ ,население земного шарика за несколько десятилетий ,эти алчные итанаты , сократят больше как наполовину,и половина ,которая останется в живых от эспериментов ВОЗовских ,останеся жить в полной нищите
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08.08.2021 18:08 Ответить
Теж мені "здивувули"... У нас в препіздента теж таке ж нумерування було спочатку як закінчити війну . Спочатку був план "А", потім план "Б" потім... Тепер ми всі зрозуміли, що це у зелених просто був "план", який вони зкурили. А потім підвезли ще... І ще...
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08.08.2021 20:15 Ответить
Какой и маразм!... Невольно вспоминаешь: " Дебилы, *****!"..
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08.08.2021 20:21 Ответить
А звезды чем провинились или не угодили?
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08.08.2021 20:23 Ответить
Феерично! Они прикалывются? Дебилы. Нет, шоб какие-то лекарства искать они озабочены придумыванием названий для штаммов ковидлы!! Напрашивается вывод: 1) Ковидло - навсегда. 2) Лекарств от него в ближайшем будущем не будет. 3) Вакцины всем нуждающимся будут продавать за большие деньги, а на местах - за ещё большие
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08.08.2021 21:56 Ответить
А продавати під примусом, що людину нікуди не пустять і вона не зможе ні працювати, ні вчитися. І так - щокілька місяців (4 чи 6).
Я пробую уявити, хто і як буде manage це все: розсилати нагадування, що вже дія субстанції, названої вакциною, закінчується, і ось дата наступного укольчика (а їх по два в серії).

Це перетвориться на безкінечний хоровод укольчиків. То ж скільки грошей, робочої сили, яку на це вже виділили і ще виділять, ресурсів, приміщень баз даних ...
Круто придумали. Якщо піпл не прийде до тями - весело буде.
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08.08.2021 22:34 Ответить
Лучше именами запоребриковых дурДУМОВЦЕВ!
Штам- Х@йло
Штам-Педожирик
Штам- Захерова и т.д.
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08.08.2021 23:50 Ответить
Цікаво, чи тепер нарешті до масочників дійшло?
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09.08.2021 00:29 Ответить
 
 