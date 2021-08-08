Если букв греческого алфавита не хватит, новые штаммы коронавируса будут называть именами созвездий, - ВОЗ

Новые штаммы коронавируса будут носить имена созвездий, в случае, если букв греческого алфавита не хватит для их названий.

Об этом заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ван Керкхове отметила: "Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий. Мы действительно рассматриваем вариант с названиями созвездий".

Она также подчеркнула, что сначала в ВОЗ обсуждали идею, чтобы называть новые штаммы COVID-19 именами греческих богов или богинь.

Как сообщала ранее ВОЗ, штаммы коронавируса будут маркировать буквами греческого алфавита, чтобы избежать дискриминации в отношении стран, где эти разновидности обнаружили впервые.