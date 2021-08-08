Белорусы даже за границей не могут чувствовать себя в безопасности, - Тихановская

Белорусы по всему миру испытывают страх перед режимом называющим себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW, об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности, и я тоже, - сказала Тихановская. - Я не знаю, насколько длинной является рука режима".

При этом она вспомнила смерть белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в парке в Киеве.

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Случай белорусской спортсменки Кристины Тимановской также продемонстрировал, что жертвой лукашенковского "аппарата репрессий" может стать каждый, подчеркнула Тихановская. "Каждое неправильное движение или открытое заявление - даже если они не политические - могут привести к задержанию или заключению", - отметила оппозиционерка.

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Тихановская подчеркнула важность санкций против режима Лукашенко. "Мы верим, что экономическое и политическое давление может поспособствовать тому, что режим изменит свое поведение, и заставят его начать диалог с белорусами, освободить политических заключенных и сесть за стол переговоров", - считает она.

Вспоминая о подавлении протестов в Беларуси, Тихановская отметила, что оппозиция не была готова к такой грубости со стороны властей. Впрочем, по ее мнению, репрессии свидетельствуют о "слабости режима, а не его силе".

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