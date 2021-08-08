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Новости Репрессии в Беларуси
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Белорусы даже за границей не могут чувствовать себя в безопасности, - Тихановская

Белорусы даже за границей не могут чувствовать себя в безопасности, - Тихановская

Белорусы по всему миру испытывают страх перед режимом называющим себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW, об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. 

"Сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности, и я тоже, - сказала Тихановская. - Я не знаю, насколько длинной является рука режима".

При этом она вспомнила смерть белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в парке в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным в одном из киевских парков, - Нацполиция

Случай белорусской спортсменки Кристины Тимановской также продемонстрировал, что жертвой лукашенковского "аппарата репрессий" может стать каждый, подчеркнула Тихановская. "Каждое неправильное движение или открытое заявление - даже если они не политические - могут привести к задержанию или заключению", - отметила оппозиционерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель об инциденте с белорусской спортсменкой Тимановской: "Олимпийское перемирие было нарушено"

Тихановская подчеркнула важность санкций против режима Лукашенко. "Мы верим, что экономическое и политическое давление может поспособствовать тому, что режим изменит свое поведение, и заставят его начать диалог с белорусами, освободить политических заключенных и сесть за стол переговоров", - считает она.

Вспоминая о подавлении протестов в Беларуси, Тихановская отметила, что оппозиция не была готова к такой грубости со стороны властей. Впрочем, по ее мнению, репрессии свидетельствуют о "слабости режима, а не его силе".

Также смотрите: Дура и мерзавка, - Лукашенко высказался о Тихановской. ВИДЕО

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) репрессии (2766) Тихановская (390) Шишов Виталий (41) Тимановская (12)


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Топ комментарии
+3
О опять лаптеногое нарисовалась, как там Якутия, вся сгорела?
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08.08.2021 15:56
+2
начните снова... с цветов.....
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08.08.2021 15:50
+2
Об этом можно где-то почитать? Или Вы спутали иракских мигрантов с "патриотами"?
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08.08.2021 15:53
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"патриоты" через забор в Литву лезут . Не созрели они ещё .
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08.08.2021 15:23 Ответить
Об этом можно где-то почитать? Или Вы спутали иракских мигрантов с "патриотами"?
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08.08.2021 15:53 Ответить
Ну-ну ..
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08.08.2021 15:56 Ответить
Нет, я без тени ехидства. Просто в темах о мигрантах очень многие комментаторы считали, что это - о беларусах.
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08.08.2021 15:57 Ответить
Лариса! "Відасик" писав що, там поголовно - курди Переважно - з Іраку
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08.08.2021 18:34 Ответить
Я-то знаю. Это не у меня в текстах беларусы через забор прыгают.
Знаю только один случай с Кузнечиками и шведским посольством. Подумалось просто, что, может, я что-то пропустила, и был еще 1 или 2 случая. Даже погуглила перед тем, как задать вопрос.
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08.08.2021 18:44 Ответить
Ні, ну там писалося якось про студентів з якогось білоруського ВУЗу (здається з гродненського), які розповідали однакову історію, після затримання, про причини втечі - однак це був один факт
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08.08.2021 18:49 Ответить
Не, не один факт. Писали о "студентах"-иностранцах с легендой, что их притесняют. Так в той статье многие в комментах тоже решили, что речь о беларусах. Ну, да ладно. Сейчас самолеты из Ирака прилетают пустыми, чтобы забрать своих. По крайней мере, так пишут.
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08.08.2021 19:07 Ответить
Будем надіяться...Якщо це правда то "бацька" в черговий раз "обісрався"!
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08.08.2021 19:26 Ответить
На неопределенное время прекращены. А какое оно - неопределенной?...Думаю, что в этих решения задействована "тяжелая" "артиллерия" /Литве не по силам/.
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08.08.2021 20:06 Ответить
...полеты из Ирака с пассажирами прекращены*
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08.08.2021 20:08 Ответить
Я "Максу" відповів - почитайте
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08.08.2021 20:19 Ответить
? Не поняла...В этой теме не вижу "Макса".
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08.08.2021 21:21 Ответить
Вибачаюся! Я на іншій гілці "Ак-Мурзі" писав про те що не виключено що американці "накрутили хвоста" владі Іраку і ті примчалися своє "лайно" з Білорусі вивозить
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08.08.2021 21:26 Ответить
Иракские дипломаты прибыли в Минск, чтобы вернуть на родину своих соотечественников. Сейчас иракцами кишит весь Минск.

МИД Беларуси о визите умалчивает. В Минске для урегулирования миграционного кризиса находится делегация иракских дипломатов, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирака Ахмад Аль-Сахаф, пишет https://naviny.online/new/20210808/1628406716-irakskie-diplomaty-pribyli-v-minsk-dlya-uregulirovaniya-migracionnogo naviny.online . 6 августа прошла встреча иракских дипломатов с представителями белорусского МИД, который о визите коллег пока ничего не сообщил.

Литовцы (не без помощи "тяжелой" "артиллерии", естественно) наклонили «ненаклоняемого». Возможно, если успех сохранится, это пойдет как плюсик для Дали Грибаускайте на выборах нового генсека НАТО в 2022 году.
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08.08.2021 20:37 Ответить
Tut rukovoditeli ES prigrozili Iraku sto ix zdut sankciji po vizam v ES i ix kompanijam po perevozkam dumaju eto polne dostatocno.Potomu s ES nikto nebudet soristsia izza meloci kak Belorus
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08.08.2021 21:29 Ответить
Тихановская, Титановская. Да какая разницо?
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08.08.2021 15:24 Ответить
ТАК ДУМАЄ ШЕВЧЕНКО ІЗ СЛУГ І НЕ ТЛЬКИ ВІН..
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08.08.2021 17:00 Ответить
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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08.08.2021 18:29 Ответить
Когда ЗЕленый сОпель у руля, ни один оппозиционер не будет себя чувствовать у нас в безопасности.
Кремльядьские НКВДэшники даже убивали их при правлении шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ.
Кузьма Скрябин, Амина Акуева, Шеремет, ну и........"Сашко Билый", которого завалила смердячая мусарюга Макаков
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08.08.2021 15:36 Ответить
иди в спам кацапский моральный урид!!!
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08.08.2021 16:02 Ответить
За сОлеля тельник рвешь???
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08.08.2021 16:06 Ответить
ВСЕ ВІРНО ПРИ БАРИЗІ РОЗЦВІЛО, А ЗАРАЗ ДОЗРІВАЄ.
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08.08.2021 17:03 Ответить
Україна= заграницацаца??
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08.08.2021 15:41 Ответить
Ну так а хто їм, біларусам, винен?
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08.08.2021 15:48 Ответить
начните снова... с цветов.....
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08.08.2021 15:50 Ответить
О опять лаптеногое нарисовалась, как там Якутия, вся сгорела?
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08.08.2021 15:56 Ответить
У тебя задний привод дымит! Иди, смажься, а то сгоришь на работе)))
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08.08.2021 16:52 Ответить
Белорусы - могут, змагары - нет.
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08.08.2021 16:31 Ответить
Я казав.що диктатора не скинуть.Бо щоб його скинути,потрібно фактично воювати.
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08.08.2021 16:58 Ответить
Ти ж себе відчуваєш в повній безпеці,мотаєшься по світу,обсираеш рідну державу,просиш напастей для неі...,сама себе проголосила президентом....
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08.08.2021 17:04 Ответить
Ох она и длинная рука режима. Ох и длинючая! Страаааашшшно длинючая!
Дык вы знаете, что Беларусь собралась строить ...ррр....пауза...собственный авианосец??? Ничего смешного, его сплавят по Днепру и он присоединится к группировке Тихоокеанского флота.....а, защищать интересы Саюзнаго государства в Тихом океане.
Вы скажите, а какие там магут быть белорусские интересы?
Даа, а вы знаете, что на некоторых безлюдных островах можно садить картоху!!..??? Опааа...и глазки заблестели, заблестели.
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08.08.2021 17:55 Ответить
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
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08.08.2021 18:32 Ответить
https://censor.net/ru/news/3280696/tihanovskaya_o_smerti_shishova_belorusy_ne_mogut_byt_v_bezopasnosti_daje_za_granitseyi

03.08.21 22:20 Тихановская о смерти Шишова: Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей
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08.08.2021 20:01 Ответить
 
 