С начала суток враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы, потерь нет, - штаб ООС
Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 2 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Вблизи Светлодарска враг обстрелял позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".
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Дмитро Черних #470343
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Марк Шлагбаум
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Сергей Гусаченко #482448
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