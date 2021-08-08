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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы, потерь нет, - штаб ООС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 2 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Вблизи Светлодарска враг обстрелял позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один воин погиб, двое ранены, за минувшие сутки - 6 обстрелов. Российские наемники били из ПТРК по позициям ВСУ в направлении Песков, - ООС

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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А зелена пліснява запевняє що перемир"я триває без порушень !!! )))
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08.08.2021 17:39 Ответить
где Жавелины? от народ! уже распродали?!
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08.08.2021 17:42 Ответить
Где нацдружины с протестом против действий говнокомандующего. Аваков отбой дал, добре. Где друзья погибших под ОПой? Никто не погиб за 2 года. За Журавля да, было, а где за погибших ежедневно? Порох обещал победу, за нее всегда жизнями платят. Зеледент обещал мир, так что, зелебобики, за мир тоже надо жизнями платить, оказывается?
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08.08.2021 18:24 Ответить
 
 