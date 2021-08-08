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Новости Агрессия России против Украины
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Ветеран АТО подорвался на гранате в Кривом Роге - его госпитализировали. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 августа, на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате.

Информацию о происшествии "Первому Криворожскому" подтвердили пресс-службы районного управления полиции и спасателей, передает Цензор.НЕТ.

ЧП случилось около 18 часов на улице Кармелюка возле жилого дома. Мужчине 61 год, он госпитализирован с оторванной ногой.

Откуда у горожанина граната, сам он её взорвал или нет, официально на данный момент неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прохнич не планировал выдвигать никаких требований, он хотел обратить внимание на социальную незащищенность ветеранов, - адвокат Безпалый

На месте работаю взрывотехники, полицейские и спасатели.

До данным издания "Сегодня", пострадавший - ветеран АТО. Он взял две гранаты и подорвал их рядом с собой. 

Depo.Днепр передает, что сначала правоохранители вели с мужчиной переговоры, но это не помогло и прогремел взрыв. Впрочем, как оказалось, мужчина остался жив, и на месте событий медики "скорой" оказывали ему помощь.

Мотивы поступка пока неизвестны. Есть данные, что у пострадавшего было несколько гранат. Известно, что у мужчины тяжелые ранения, и его состояние тяжелое. По предварительным данным, пострадавший - ветеран АТО.

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Ветеран АТО подорвался на гранате в Кривом Роге - его госпитализировали 01
Ветеран АТО подорвался на гранате в Кривом Роге - его госпитализировали 02
Ветеран АТО подорвался на гранате в Кривом Роге - его госпитализировали 03
Ветеран АТО подорвался на гранате в Кривом Роге - его госпитализировали 04

Автор: 

взрыв (6721) граната (997) Кривой Рог (1346)


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Топ комментарии
+32
Звичайно, те, що я зараз напишу, не всім с подобається. Але ветеранами АТО нізт не займається по-справжньому. Немає реабілітаційних центрів, не надто охоче беруть на роботу. В тут ще й пресування від влади. Тому можна навіть повірить, що дехто з них стаж на не зовсім правовий шлях. Минулого року скоїв самогубство мій друг, Іван. Три ротації. Після кожної - важкі запої. Від запоїв рятував я черговою ротацію. Перед самогубством побив стареньку матір. У стані делірію. Потім був відходняк і ща'оа совість. Знайшов міцну мотузку і... Це не вина АТОшників, що цвнують їх лише на передовій. Це біда державного апарату. І проблеми тих, хто стикається з такими випадками.
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08.08.2021 20:09
+13
жаль что у нас в стране нет всех объемлющей программы индивидуальной реабилитации вернувшихся с войны....
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08.08.2021 20:11
+12
Жаль, що немає алементчрного - розуміння того, що робить з людиною війна. Тому і пишуть дурні коментарі про мавпу з гранатою. Ці "коментатори" - страшніше від цієї мавпи. Саме вони є образно кажучи запалом до тої гранати.
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08.08.2021 20:19
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Ща Мавзолейное быдло повылазит с берлог,комментировать пожары в Якутии Бурятии Кроноярском крае и Иркутской областьи...количество подохших на тех пожарах типа НОЛЬ... Быдло не горит не тонет не взрывается...потому что военных складов на РАБссии НЕТ...а в Сибири тем более..
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08.08.2021 20:08 Ответить
Не красноярский край,а Кызыл-яр-тура.
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08.08.2021 20:15 Ответить
ух...откуда знаешь?)
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08.08.2021 22:25 Ответить
Звичайно, те, що я зараз напишу, не всім с подобається. Але ветеранами АТО нізт не займається по-справжньому. Немає реабілітаційних центрів, не надто охоче беруть на роботу. В тут ще й пресування від влади. Тому можна навіть повірить, що дехто з них стаж на не зовсім правовий шлях. Минулого року скоїв самогубство мій друг, Іван. Три ротації. Після кожної - важкі запої. Від запоїв рятував я черговою ротацію. Перед самогубством побив стареньку матір. У стані делірію. Потім був відходняк і ща'оа совість. Знайшов міцну мотузку і... Це не вина АТОшників, що цвнують їх лише на передовій. Це біда державного апарату. І проблеми тих, хто стикається з такими випадками.
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08.08.2021 20:09 Ответить
Спасают только действительно хорошие друзья и исключительно близкие родственники, которые не забили на человека, в остальном, да, государство болт ложила на психологическое самочувствие ветеранов.
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08.08.2021 20:21 Ответить
Или же сам ветеран ложит болт на свое самочувствие, думая, что с ним все впорядке.
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08.08.2021 20:22 Ответить
Жахливо.
А де його сім*я, діти ? Яку роботу він мав до війни ? Чи Ви пробували йому щось порадити ?
У Вашій місцевості мають бути ветеранські організації. Пробували звернутися ?
Так не повинно бути, щоб ветерати накладали на себе руки.
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08.08.2021 23:05 Ответить
Одружений не був. Молодший брат теж АТОшник. Старша сестра вже більше 15 років працює в Іспанії. Жив з матір'ю. Хочу, щоб Ви зрозуміли - людина ніколи не показує, що здатна до суїциду. Такі речі може побачити лише спеціаліст. Зрозумійте, ніхто не иголошує, що готується вчинити самогубство. І знайомим здасться, що людина поводиться, як завжди. Такі ре і відбуваються спонтанно. І зовсім не тоді, коли є свідки. Тому запобігти таким речам важко. Особливо неспеціалісту.
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08.08.2021 23:11 Ответить
Бачите, а в мене склалося враження з того, що Ви написали, що то було видно. Що мучило його щось, гнітило.
Я Вас жодним чином не хотіла образити, що Ви не запобігли.

Просто має бути обов*язковим follow up ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Якісь консультації, просто перевірка: що, як.
Ми так клієнтам дзвонимо періодично, особливо минулий рік було актуальним, коли люди сиділи по домівках і ми питали: як ви ? що з вами ? як ви справляєтеся з ситуацією ? що з рідними ? (хоча я в банку працюю). То було важливо і багатьом допомагало психологічно.
Мені дуже боляче від таких ситуацій, як з Вашим другом. Бо це - не правильно. Тим більше, коли можна було б зарадити, допомогти. Не знаю, чим займається МінВет та відділення на місцях.
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08.08.2021 23:38 Ответить
За моїми спостереженнями найкраще справляються із ситуацією добровольці і ті, які пішли на фронт одразу з Майдану. Ще один мій друг - доброволець. Пішов у 2014-му, одразу з Майдану. Пережив пекло. Повернувся. Активно працює з громадою, вибирався місцевим депутатом, ініціює встановлення пам'ятників і пам'ятних знаків. Іван же був мобілізованим. Добряк. Тримав бджіл, працював пасічником у лісництві. Інколи пив спиртне. Але буйним ніколи не був. На фронті спиртне не вживав. Відривався, коли відбував ротацію. Був артилеристом. Теж у найважчі часи. Мав урядові нагороди. Ніхто не помітив, що змінилась поведінка. Вона і не змінилась. Тобто зміни міг побачити лише спеціаліст.
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08.08.2021 23:47 Ответить
Ще кадрові військові, звичайно. Вони підготовлені.

Найкраще діяти заздалегідь, а не коли вже трапляються зміни і людина починає замислюватися про самогубство.
Тому я написала про супровід (виглядає дурницею, але ото як на облік ставити).
Повернулася людина: їй призначають зустріч (рандеву) з консультантом мінвету. Тільки щоб то було не формальністю. Визначаються потреби, медогляд та мед.допомога, можливо, проф.орієнтація. Розумію, що ідеалізую, але щоб людина знала, що є до кого звернутися, не завжди все скажеш рідним та друзям. Багато всього. Жаль людину.
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08.08.2021 23:59 Ответить
А як його молодший брат ? Продовжує воювати чи повернувся ?
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08.08.2021 23:39 Ответить
Що стосується брата, то він недавно відбув ротацію. Він більш відкритий і товстошкірий. Думаю, поїде ще. Дехто надто з цим звикається. Це - як наркотик.
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08.08.2021 23:49 Ответить
важаю якшо ти не врівноважений не йди в АТО , якшо ти нормальний чоловік з мізками а не бухарь то зможеш себе контролювати
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09.08.2021 07:26 Ответить
Не зовсім вірно. Ьаат з тих, хто був в АТО не були бкзариками до потрапляння туди, але ставали ними, повернувшись звідтам. В АТО, як і в поліцію і в інші структури пілвищеної психологічної відповідальності повинен бути професійний відбір. В першу чергу - психологічний.
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09.08.2021 08:59 Ответить
То, что он побил свою старую маму - это проблема госаппарата?!
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09.08.2021 11:44 Ответить
Ти думаєш, що він її бив до перебування в зоні АТО? Ти прикидаєшся наївним? Саме тому він і покінчив життя самогубством, що робив себе винним через це, що так вчинив. А вчинив так, бо не пройшов психологічну реабілітацію. Якщо ти не прикидаєшся і тобі справді цікаво, то почитай спеціальну літературу про наслідки від участі у бойових діях і про запобігання цим наслідкам. Хоча підозрюю, що ти з тих, які кажуть таким психічно скпліченим:"Я вас Тула нє пасилал!" Нє?
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09.08.2021 12:55 Ответить
жаль что у нас в стране нет всех объемлющей программы индивидуальной реабилитации вернувшихся с войны....
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08.08.2021 20:11 Ответить
Жаль, що немає алементчрного - розуміння того, що робить з людиною війна. Тому і пишуть дурні коментарі про мавпу з гранатою. Ці "коментатори" - страшніше від цієї мавпи. Саме вони є образно кажучи запалом до тої гранати.
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08.08.2021 20:19 Ответить
почитайте о ситуации с ветеранами в США... никакие программы не спасают... самоубийства одно за другим. Людей война ломает конкретно.
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08.08.2021 20:30 Ответить
но если совсем ничего не делать а просто константировать факты...то...
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08.08.2021 20:39 Ответить
Людей война ломает конкретно.

Война войне рознь. Если брать именно эту войну, можешь назвать конкретные "поломки" от нее?
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08.08.2021 21:23 Ответить
при всем моем уважении к ветеранам нах вы эти гранаты с войны везете ? ума не приложу зачем дома . в хозяйстве может пригодиться граната ? ну ладно пистолет . в крайнем случае по бутылкам пострелять можно . но граната зачем ?
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08.08.2021 20:25 Ответить
Из 500 тысяч побываших в армии с 2014 по 2021 найдет 5000 тех кто привезут не только гранаты. Это нормально.
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08.08.2021 20:29 Ответить
Гранат понаворовали в АТО и прут домой на продажу. И теперь вот эти гранатки по всей стране взрываются, находятся и пугают народ. К чему доступ был, то и тырили, хотя да, пистолет в хозяйстве лучше подходит в наше весёлое время
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08.08.2021 20:33 Ответить
когда мусора придут вышвыривать из жилья ,
отжатого за время службы,
может пригодиться ...
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09.08.2021 08:55 Ответить
ага . граната в такой ситуации оху..ть как поможет . прям 100% решение проблемы . давай . примеры удачного применения в студию
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09.08.2021 09:33 Ответить
"На складе всё должно сойтись. Недостача это украдено. Излишек - подготовлено к хищению"
Я даже не сомневаюсь. В АТО количество выданных гранат совпадает с количеством использованных.
А в "натуре" хоть раз против боевиков они использовались?
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08.08.2021 20:29 Ответить
Кончена Зе влада кого завгодно доведе до ручки

Щось я не пам ятаю щоб при Пороху хтось себе підривав з АТОвців.
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08.08.2021 21:26 Ответить
Якщо ви пошукаєте самогубства в АТО, ви будете сильно здивовані.
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08.08.2021 22:10 Ответить
Ти по китайські читаєш чи як...

Тобі кажуть що при Пороху ніхто себе не підривав в Україні, а він мені про передову на АТО
Зе доплачує за комєнти?.
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08.08.2021 22:56 Ответить
А це що: Водночас Анатолій Матіос наводить інші цифри: "Лише за даними ЄРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань - Ред.) на 1 квітня 2018 року, з майже 326 тисяч учасників АТО щонайменше 554 особи вчинили самогубство".
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09.08.2021 10:57 Ответить
А як же, Матіоус це істина.
Годі цілувти свого клоуна в одне місце, він кремлівська курва і бійці ЗСУ це вже
зрозуміли дуже добре. Чи ти смерть сержанта Журавля теж запишеш у
самогубство. Зе фанати це моральне дно України.
Ветеран АТО підірвався на гранаті в Кривому Розі - його госпіталізували - Цензор.НЕТ 5281

Ветеран АТО підірвався на гранаті в Кривому Розі - його госпіталізували - Цензор.НЕТ 2764
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09.08.2021 21:15 Ответить
Та да, картинки умеешь вставлять. Теперь вставь такую же с Илловайска
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09.08.2021 23:36 Ответить
Що кацап забув згадати ваше кацапське КОТЬЙОЛ ?
Били вас кацапів на Донбасі і надалі так буде.
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10.08.2021 20:14 Ответить
Тьху, гидота соєва. До новини про самопідрив учасника АТО з посттравматичним стресовим розладом, воно приплело свого божества. Тобі доплачують за кількість висерів зі згадкою свиноногого
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08.08.2021 23:11 Ответить
по сути Порошенко не идеален, Украина государство
погрязшее в воровстве и корупции, никто не может
изменить всё за один день, но Зеленский, который
через Ярмака торгует хлебными должностями намного
более свинья
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09.08.2021 08:59 Ответить
По суті уроди обидва. Кожен по-своєму
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09.08.2021 09:04 Ответить
Та ні Лахта зелена, говорю те що бачу і годі цілувати свого Зе клоуна в дупу
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09.08.2021 21:08 Ответить
мусора мрази на прикорме у охметовского клована
одни в окопах,
другие дерибанят землю и обогащяются за счёт руды, газа, янтаря ...
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09.08.2021 08:53 Ответить
А американські поліцейські як би діяли? Напевне, що не було б таких довгих беззмістовних переговорів, а посягання на публічну безпеку з боку зоочинця припинилися набагато швидше Шкода, що у нас не американська поліція.
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09.08.2021 09:26 Ответить
Афганці це пережили-тисячі скалічених душ,забуті державою,я одне тільки можу порадити,хлопці-ветерани!Надійтесь тільки на себе,на своїх рідних і близьких!Ті подачки,що дає держава,не вистачить навіть на встановлення нормального імплантанта-зуба!Будь проклята війна і політики,які розв'язують війни!
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09.08.2021 13:35 Ответить
ИМХО, лучшая профилактика подобных случаев - это когда переговоры с чудаком, который взял в руки гранату, будет вести не патрульный. А снайпер. Чтоб бах - и сразу в башке дырка. А все эти "государство с ними не работает..." так государство ни с кем нормально не работает, то что теперь? Всем начать совершать преступления?
Я сам АТОшник, но к тем из нас, кто прикрываясь статусом, нарушает закон, отношусь с ненавистью.
И, кстати, каждый раз, когда ездил домой, проверял все карманы, рюкзак, чтоб случайно не оказалось какого-нибудь лишака. В конце-концов, пострелять и покидать гранаты можно и на полигоне во время занятий, если уж очень захочется.
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10.08.2021 08:09 Ответить
 
 