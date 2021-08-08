Ветеран АТО подорвался на гранате в Кривом Роге - его госпитализировали. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 августа, на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате.

Информацию о происшествии "Первому Криворожскому" подтвердили пресс-службы районного управления полиции и спасателей, передает Цензор.НЕТ.

ЧП случилось около 18 часов на улице Кармелюка возле жилого дома. Мужчине 61 год, он госпитализирован с оторванной ногой.

Откуда у горожанина граната, сам он её взорвал или нет, официально на данный момент неизвестно.

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На месте работаю взрывотехники, полицейские и спасатели.

До данным издания "Сегодня", пострадавший - ветеран АТО. Он взял две гранаты и подорвал их рядом с собой.

Depo.Днепр передает, что сначала правоохранители вели с мужчиной переговоры, но это не помогло и прогремел взрыв. Впрочем, как оказалось, мужчина остался жив, и на месте событий медики "скорой" оказывали ему помощь.

Мотивы поступка пока неизвестны. Есть данные, что у пострадавшего было несколько гранат. Известно, что у мужчины тяжелые ранения, и его состояние тяжелое. По предварительным данным, пострадавший - ветеран АТО.

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