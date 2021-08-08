Ветеран АТО подорвался на гранате в Кривом Роге - его госпитализировали. ФОТОрепортаж
Сегодня, 8 августа, на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате.
Информацию о происшествии "Первому Криворожскому" подтвердили пресс-службы районного управления полиции и спасателей, передает Цензор.НЕТ.
ЧП случилось около 18 часов на улице Кармелюка возле жилого дома. Мужчине 61 год, он госпитализирован с оторванной ногой.
Откуда у горожанина граната, сам он её взорвал или нет, официально на данный момент неизвестно.
На месте работаю взрывотехники, полицейские и спасатели.
До данным издания "Сегодня", пострадавший - ветеран АТО. Он взял две гранаты и подорвал их рядом с собой.
Depo.Днепр передает, что сначала правоохранители вели с мужчиной переговоры, но это не помогло и прогремел взрыв. Впрочем, как оказалось, мужчина остался жив, и на месте событий медики "скорой" оказывали ему помощь.
Мотивы поступка пока неизвестны. Есть данные, что у пострадавшего было несколько гранат. Известно, что у мужчины тяжелые ранения, и его состояние тяжелое. По предварительным данным, пострадавший - ветеран АТО.
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А де його сім*я, діти ? Яку роботу він мав до війни ? Чи Ви пробували йому щось порадити ?
У Вашій місцевості мають бути ветеранські організації. Пробували звернутися ?
Так не повинно бути, щоб ветерати накладали на себе руки.
Я Вас жодним чином не хотіла образити, що Ви не запобігли.
Просто має бути обов*язковим follow up ветеранів, які повертаються до цивільного життя. Якісь консультації, просто перевірка: що, як.
Ми так клієнтам дзвонимо періодично, особливо минулий рік було актуальним, коли люди сиділи по домівках і ми питали: як ви ? що з вами ? як ви справляєтеся з ситуацією ? що з рідними ? (хоча я в банку працюю). То було важливо і багатьом допомагало психологічно.
Мені дуже боляче від таких ситуацій, як з Вашим другом. Бо це - не правильно. Тим більше, коли можна було б зарадити, допомогти. Не знаю, чим займається МінВет та відділення на місцях.
Найкраще діяти заздалегідь, а не коли вже трапляються зміни і людина починає замислюватися про самогубство.
Тому я написала про супровід (виглядає дурницею, але ото як на облік ставити).
Повернулася людина: їй призначають зустріч (рандеву) з консультантом мінвету. Тільки щоб то було не формальністю. Визначаються потреби, медогляд та мед.допомога, можливо, проф.орієнтація. Розумію, що ідеалізую, але щоб людина знала, що є до кого звернутися, не завжди все скажеш рідним та друзям. Багато всього. Жаль людину.
Война войне рознь. Если брать именно эту войну, можешь назвать конкретные "поломки" от нее?
отжатого за время службы,
может пригодиться ...
Я даже не сомневаюсь. В АТО количество выданных гранат совпадает с количеством использованных.
А в "натуре" хоть раз против боевиков они использовались?
Щось я не пам ятаю щоб при Пороху хтось себе підривав з АТОвців.
Тобі кажуть що при Пороху ніхто себе не підривав в Україні, а він мені про передову на АТО
Зе доплачує за комєнти?.
Годі цілувти свого клоуна в одне місце, він кремлівська курва і бійці ЗСУ це вже
зрозуміли дуже добре. Чи ти смерть сержанта Журавля теж запишеш у
самогубство. Зе фанати це моральне дно України.
Били вас кацапів на Донбасі і надалі так буде.
погрязшее в воровстве и корупции, никто не может
изменить всё за один день, но Зеленский, который
через Ярмака торгует хлебными должностями намного
более свинья
одни в окопах,
другие дерибанят землю и обогащяются за счёт руды, газа, янтаря ...
Я сам АТОшник, но к тем из нас, кто прикрываясь статусом, нарушает закон, отношусь с ненавистью.
И, кстати, каждый раз, когда ездил домой, проверял все карманы, рюкзак, чтоб случайно не оказалось какого-нибудь лишака. В конце-концов, пострелять и покидать гранаты можно и на полигоне во время занятий, если уж очень захочется.