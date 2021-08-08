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Новости Агрессия России против Украины Взрывы на складе в Балаклее Взрывы на складе возле Ични
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Bellingcat расследует возможную причастность разведки РФ ко взрывам на складах боеприпасов в Украине, - Грозев

Bellingcat расследует возможную причастность разведки РФ ко взрывам на складах боеприпасов в Украине, - Грозев

Bellingcat в ближайшие месяцы завершит расследование, посвященное пожарам и взрывам на складах боеприпасов в Украине. Расследователи проверяют причастность к данным инцидентам военной разведки России.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.

"Одно из расследований, которое мы уже почти год ведем, - это по взрывам в Украине, которые были на военных заводах (складах. - Ред.) боеприпасов. Мы пока расследуем возможность, что они были результатом работы той же группы ГРУ (России. - Ред.), которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии. Это одно из расследований, которое мы считаем, что в течение месяца-двух мы сможем закончить. Пока есть серьезное подозрение, что до конца это еще нельзя доказать", - отметил он.

По словам Грозева, есть и другие расследования военных преступлений на протяжении последних 5 лет: "У нас есть достаточно доказательств, чтобы их публиковать, но они не объединены каким-то одним инцидентом. Это много мелких инцидентов, поэтому мы пытаемся найти какую-то форму, чтобы их показать".

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Напомним, за последние годы в Украине произошел ряд масштабных пожаров на складах боеприпасов - в Сватово, Балаклее, Ичне и других населенных пунктах огнем были уничтожены тысячи тонн снарядов.

Один из самых масштабных пожаров на военных складах произошел в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года. Взрывы нанесли огромный ущерб, 30 тысяч человек были эвакуированы. Среди главных версий произошедшего называли вражескую диверсию. 

Автор: 

взрыв (6721) расследование (3036) Bellingcat (139) ГРУ (81) Христо Грозев (55)


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Топ комментарии
+41
Bellingcat расследует взрывы на складах боеприпасов в Украине, - Грозев - Цензор.НЕТ 1776
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08.08.2021 21:34
+35
А Порох был не в воюющей стране, не? Но на него нападки тебя почему-то никак не трогали...
Назови ХОТЬ ОДИН квадратный метр нашей земли, освобожденной при зеленом придурке?
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08.08.2021 22:20
+23
То промовч,за розумну зійдеш!!!)))
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08.08.2021 22:19
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Страница 2 из 2
Потому что разведкой разрабатывалось около 180. "Российская версия" - это то что было известно предателям на Банковой, первая партия - 33 человека, из них 28 орков.
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08.08.2021 23:18 Ответить
Как интересно, вот НАХРЕНА всрались 180 исполнителей, лучше бы Дыркина выкрали!
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08.08.2021 23:22 Ответить
Гундосик подарил бы его ***** как и Цемаха, за "мир в глазах".
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08.08.2021 23:24 Ответить
Цемаха поменяли на УКРАИНСКИХ моряков, а не "подарили".
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08.08.2021 23:26 Ответить
Спасибо КЭП.
За моряков как раз и подарили, а обменяли на Сенцова.
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08.08.2021 23:33 Ответить
Люся, ты?
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09.08.2021 00:08 Ответить
а где кино про вагнергейт,расследователи хреновы?
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08.08.2021 22:16 Ответить
Через две недели в сети нетфликс - зе-упыри таки прославятся на весь мир
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08.08.2021 22:39 Ответить
Bellingcat розслідує можливу причетність розвідки РФ до вибухів на складах боєприпасів в Україні, - Грозєв - Цензор.НЕТ 2230
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08.08.2021 22:18 Ответить
продам лапти не дорого...экологически 100% чистая солома
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08.08.2021 22:18 Ответить
73 - плохое число для Украины, обозначающее хитрожопых ждунов,
которым какаяразница кто правит страной, им - даже фуйло допустимо,
лишьбынеПорох,
тупые мрази !
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08.08.2021 22:26 Ответить
Чемодан-вокзал-Расея
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08.08.2021 22:53 Ответить
это просто пиво-айкосные желудки
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09.08.2021 07:06 Ответить
А зебилы пять лет волали, что это пэтя лично взрывал склады с боеприпасами. Неужели ********* 73% таки *******?!
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08.08.2021 22:34 Ответить
Срочно нуждо засунуть в студию Чауса, или раздуть из мухи слона с лишними эмоциями сержантки (насмешили) Магучих, на крвйняк всегда есть изнасиловпния девочек, чтобы публика забыла про взрывы складов, казнь Шишова, расследования по Майдану,убицству Вербицкого, жестокой казни черкасского журналиста Сергиенко в 14м, а в 19 там же Комарова ит.д и т.п.
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08.08.2021 22:47 Ответить
Не знаю как другие склады, но над Балаклеей был российский беспилотник непосредственно перед взрывом. Несколько локационных позиций это зафиксировали. Зная подлость рашисских ублюдков - без них не обошлось и в остальных случаях.

P.S. Рашисских тролей с северной клоаки человечества прошу сильно не возбуждаться.
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08.08.2021 22:55 Ответить
Московитского гнуса в Украине и сейчас -пруд пруди.Все видные люди ,якшающиеся с ПЦР-МПЦ-априори гнус.Они имеют свои гнусные партейки,представительства в Раде.Взрывыбыли и в довоенное время под Мелитополем и Лозовой.И все это-звенья одной цепи.
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08.08.2021 23:40 Ответить
и все взрывы в 2014-2018.
это всё Зе и 95 виноваты.
дело раскрыто.
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08.08.2021 23:43 Ответить
Будет грустно если волонтёры и гражданские отпустят наши органы, которые расследовали эти взрывы годами. И них не нашли.
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09.08.2021 01:42 Ответить
После зашквара "грозева" о вагнеровцах, которые тот так и не опубликовал = веры этой конторе нет СОВСЕМ.
Вывод об их деятельности: это бизнес-проект для шантажа властей.
Они нароют компромат и начали его продавать. Типа платите и мы не опубликуем.
Вагнеровцев уже зеля выкупил.
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09.08.2021 02:07 Ответить
Чому ж. Оприлюднять.Коли інтересу до цього буде мінімум.Вже момент пройшов.
"У грудні минулого року Грозев говорив, що https://thepage.ua/ua/news/bellingcat-znimaye-film-pro-**********-specoperaciyu результат розслідування буде представлений в двох частинах. Перша - розслідування, в якому використовують частину зібраної інформації та інтерв'ю. Ймовірно вона буде готова в лютому. Документальний фільм очікується до осені. Потім говорилося, що https://thepage.ua/ua/news/rozsliduvachi-bellingcat-priyihali-do-kiyeva скорочений варіант фільму продемонструють на YouTube наприкінці березня, а повний варіант вийде в липні на стрімінговому сервісі Netflix."

1 травня, 2021 https://espreso.tv/rosiyske-gru-mozhe-buti-prichetnim-do-vibukhiv-na-viyskovikh-skladakh-v-ukraini-rozsliduvach-bellingcat Російське ГРУ може бути причетним до вибухів на військових складах в Україні, - розслідувач Bellingcat
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09.08.2021 07:47 Ответить
Bellingcat розслідує...Добре хоч так,бо в Україні фсб не дозволяє.☺
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09.08.2021 07:10 Ответить
?
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09.08.2021 07:24 Ответить
Забили Мике баки? Расследуйте склады, только про Вагнеровцев молчите... Да и денег официально собьете.
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09.08.2021 07:25 Ответить
А хтось наче сумнівається в цьому. расіся витратить всі гроші, народ з голоду здохне, але наср@ати сусіді для скрєпних - то святе
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09.08.2021 08:38 Ответить
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