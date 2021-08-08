Bellingcat расследует возможную причастность разведки РФ ко взрывам на складах боеприпасов в Украине, - Грозев
Bellingcat в ближайшие месяцы завершит расследование, посвященное пожарам и взрывам на складах боеприпасов в Украине. Расследователи проверяют причастность к данным инцидентам военной разведки России.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.
"Одно из расследований, которое мы уже почти год ведем, - это по взрывам в Украине, которые были на военных заводах (складах. - Ред.) боеприпасов. Мы пока расследуем возможность, что они были результатом работы той же группы ГРУ (России. - Ред.), которая стоит за взрывами на военных заводах в Чехии и Болгарии. Это одно из расследований, которое мы считаем, что в течение месяца-двух мы сможем закончить. Пока есть серьезное подозрение, что до конца это еще нельзя доказать", - отметил он.
По словам Грозева, есть и другие расследования военных преступлений на протяжении последних 5 лет: "У нас есть достаточно доказательств, чтобы их публиковать, но они не объединены каким-то одним инцидентом. Это много мелких инцидентов, поэтому мы пытаемся найти какую-то форму, чтобы их показать".
Напомним, за последние годы в Украине произошел ряд масштабных пожаров на складах боеприпасов - в Сватово, Балаклее, Ичне и других населенных пунктах огнем были уничтожены тысячи тонн снарядов.
Один из самых масштабных пожаров на военных складах произошел в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года. Взрывы нанесли огромный ущерб, 30 тысяч человек были эвакуированы. Среди главных версий произошедшего называли вражескую диверсию.
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За моряков как раз и подарили, а обменяли на Сенцова.
которым какаяразница кто правит страной, им - даже фуйло допустимо,
лишьбынеПорох,
тупые мрази !
P.S. Рашисских тролей с северной клоаки человечества прошу сильно не возбуждаться.
это всё Зе и 95 виноваты.
дело раскрыто.
Вывод об их деятельности: это бизнес-проект для шантажа властей.
Они нароют компромат и начали его продавать. Типа платите и мы не опубликуем.
Вагнеровцев уже зеля выкупил.
"У грудні минулого року Грозев говорив, що https://thepage.ua/ua/news/bellingcat-znimaye-film-pro-**********-specoperaciyu результат розслідування буде представлений в двох частинах. Перша - розслідування, в якому використовують частину зібраної інформації та інтерв'ю. Ймовірно вона буде готова в лютому. Документальний фільм очікується до осені. Потім говорилося, що https://thepage.ua/ua/news/rozsliduvachi-bellingcat-priyihali-do-kiyeva скорочений варіант фільму продемонструють на YouTube наприкінці березня, а повний варіант вийде в липні на стрімінговому сервісі Netflix."
1 травня, 2021 https://espreso.tv/rosiyske-gru-mozhe-buti-prichetnim-do-vibukhiv-na-viyskovikh-skladakh-v-ukraini-rozsliduvach-bellingcat Російське ГРУ може бути причетним до вибухів на військових складах в Україні, - розслідувач Bellingcat