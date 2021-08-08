Министр спорта Гутцайт об Украине на Олимпиаде: 19 медалей - это успех, хотя и почти без золота
Украинцы завоевали большое количество медалей на Олимпийских играх в Токио.
Результаты Украины на Олимпиаде 2020 прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу поздравить всю Украину, потому что вся Украина болела за нас, вся спортивная отрасль, просто все украинцы. Потому что многие люди звонили, писали нам, спортсменам в Токио, уже в Киеве. Мы все считаем, что это успех наших украинских спортсменов - выступления на Олимпийских играх. 19 медалей, вы представляете, что наши спортсмены завоевали 19 медалей. К сожалению, не было много золотых медалей, но были серебряные награды, бронзовые награды. Есть над чем работать, но сегодня нам нужно поддержать всех наших олимпийцев, поддержать всех наших медалистов и сказать им - большое спасибо, всем тренерам, федерациям, кто много лет работал", - сказал он.
Министр пояснил, что подготовка к Играм была тяжелой для спортсменов.
"Сейчас был очень критичный год - из-за COVID-19 остановился спорт, международные соревнования, и в государстве год было сложно с подготовкой, потому что не было международных соревнований, не было международных тренировочных сборов. Но наши спортсмены выдержали, завоевали 19 медалей. Поэтому я вас всех поздравляю, поздравляю всю Украину", - сказал он.
Напомним, украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, вольной борьбе, плавании.
Единственную золотую медаль для Украины получил 4 августа борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
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Стыд...
Читали скільки бабла виділяють за медалі ? Це ж треба скласти кошторис , розділити , начислити це бабло - отже і чинушам завжди робота знайдеться ...
и культура ничего так в целом ....
Бо чомусь у набагато скрутнішому 2016-му міністерство знайшло кошти і ресурси, щоб виступити більш гідно на Олімпіаді!
А найбільш показовим є місце у загальному заліку країн!
Ти приніжуєш спортсменів 10 видів спорту за одного тупого боксера.?)
По-друге, кожного спортсмена ціікавить насамперед його вид спорту, якому він присвятив все своє життя. Кожна олімпійська медаль згадуєтся все життя, бо то є найвища ступінь в аматорскому спорті. Там чемпіони та призери світу між собою змагаються.
То є не залік, Олімпіада то не змагання між країнами, то просто зведена таблиця результатів.
Украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная, комментируя свое выступление на Олимпиаде-2020 призналась, что выступает тут без своего тренера. Ее наставник Ирина Руда осталась во Львове, а в Токио Пограничную сопровождала Ириша Блохина.
Зустрічне питання: як може русскоязична Блохіна додати свідомості?
На Олимпийские игры в Токио сборная Украины едет самой маленькой делегацией за всю историю выступлений национальной команды на летних Олимпиадах. Украинцы смогли завоевать лишь 158 лицензий. Ранее абсолютным минимумом было 206 лицензий перед Играми в Рио 2016 года. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт объясняет это сложным коронавирусным годом.
У зебилов он был сложнее, чем у всего остального мира.
Т.е. в том, что Украина взяла минимум медалей, виноваты коронавирус и Порох.
министр железнодорожного транспорта, да?
- это ты написал сейчас про глав.тренера сборной по футболу Шевченко?
про футбол, где в клубах А месячные зарплаты футболистов достигают мильоны гривен и долляров?
- просто неудачный пример ты привел
если бы ты привел пример нехватки денег у велосипедистов - я бы поплакал вместе с тобой
- а бегуны-миллионеры за мячиком, проигравшие последнюю игру 4:0, и до этого постоянно - должны доплачивать болельщикам за их страдания..
У 2016 у нас економічні показники були набагато гірші і в бюджеті ж ніби грошей менше було!
- воруют наверное, или спортсменов не стало достойных
хрен его знает товарищ прапорщик - я не бухгалтер в Оргкомитете ..
и еще - из за наших ватных через одного спортсмена - за них болеть перестал
https://champion.com.ua/olympic-games/2021/08/08/873612/medalniy-zalik-olimpiyskih-igor 44 місце у медальному заліку (після Косово) - от успіх
Министерству спорта - Ганьба!