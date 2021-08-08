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Новости Олимпиада-2020
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Министр спорта Гутцайт об Украине на Олимпиаде: 19 медалей - это успех, хотя и почти без золота

Министр спорта Гутцайт об Украине на Олимпиаде: 19 медалей - это успех, хотя и почти без золота

Украинцы завоевали большое количество медалей на Олимпийских играх в Токио.

Результаты Украины на Олимпиаде 2020 прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу поздравить всю Украину, потому что вся Украина болела за нас, вся спортивная отрасль, просто все украинцы. Потому что многие люди звонили, писали нам, спортсменам в Токио, уже в Киеве. Мы все считаем, что это успех наших украинских спортсменов - выступления на Олимпийских играх. 19 медалей, вы представляете, что наши спортсмены завоевали 19 медалей. К сожалению, не было много золотых медалей, но были серебряные награды, бронзовые награды. Есть над чем работать, но сегодня нам нужно поддержать всех наших олимпийцев, поддержать всех наших медалистов и сказать им - большое спасибо, всем тренерам, федерациям, кто много лет работал", - сказал он.

Министр пояснил, что подготовка к Играм была тяжелой для спортсменов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц, - Минспорта (Обновлено)

"Сейчас был очень критичный год - из-за COVID-19 остановился спорт, международные соревнования, и в государстве год было сложно с подготовкой, потому что не было международных соревнований, не было международных тренировочных сборов. Но наши спортсмены выдержали, завоевали 19 медалей. Поэтому я вас всех поздравляю, поздравляю всю Украину", - сказал он.

Напомним, украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, вольной борьбе, плавании.

Единственную золотую медаль для Украины получил 4 августа борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Также смотрите: Беленюк после победы в Токио станцевал гопак. ВИДЕО

Автор: 

Олимпиада (1136) Беленюк Жан (59) Гутцайт (60)


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Топ комментарии
+20
а в США нет министерства спорта, а нам оно нафига
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08.08.2021 22:26
+20
і Держкіно там нема... - і як той Голівуд без нього обходиться ?!
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08.08.2021 22:28
+16
зеленые долпоепы повезли кучу бесполезных чиновников-понтовиков за гос счет, при этом у многих спортсменов даже тренеров не было на олимпиаде. и о каком спортивном духе идет речь?!! зеленые мрази!
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08.08.2021 22:42
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Правила форума Совет форумчан
а в США нет министерства спорта, а нам оно нафига
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08.08.2021 22:26 Ответить
і Держкіно там нема... - і як той Голівуд без нього обходиться ?!
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08.08.2021 22:28 Ответить
Что смеётесь. Все гос функционеры друг-друга поздравляют как с их победой...
Стыд...
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08.08.2021 22:32 Ответить
Звісно - це і їх перемога також ..))
Читали скільки бабла виділяють за медалі ? Це ж треба скласти кошторис , розділити , начислити це бабло - отже і чинушам завжди робота знайдеться ...
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08.08.2021 22:36 Ответить
Совершенно верно, - в Голливуде люди вкладывают в производство фильмов свои деньги и деньги спонсоров, а потому заинтересованы в успешном прокате. А у нас казнокрады сидят и сорят направо-налево народными деньгами, выделяя, за откаты, миллионы на всякие "кузюки"...
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08.08.2021 22:47 Ответить
Министерства культуры нет, домов культуры нет, а леди есть, джентльмены - тоже,
и культура ничего так в целом ....
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09.08.2021 00:36 Ответить
Чтобы бабло пилить.
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09.08.2021 10:37 Ответить
видимо в других странах ковида и всего остального не было..они с Марса...
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08.08.2021 22:26 Ответить
Нааіть в 2016 було два золота, про всі інші олімпіади мовчу вже!
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08.08.2021 22:28 Ответить
Одна помилка Хижняка відкинула нас на 15 позицій до низу, і ганьбу і зраду всім спортсменам? Ви серйозно?)
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08.08.2021 22:34 Ответить
Ганьба не спортсменам, ганьба Гутцайту і міністерству!

Бо чомусь у набагато скрутнішому 2016-му міністерство знайшло кошти і ресурси, щоб виступити більш гідно на Олімпіаді!
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08.08.2021 22:35 Ответить
та да, и как эти бедолаги пиндосы обходятся без министерства спорта, да и премии у них по скромнее за медали.
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08.08.2021 22:39 Ответить
ну , дикі люди ... що з них взяти ?
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08.08.2021 22:52 Ответить
По скромнее? Понятно
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09.08.2021 00:11 Ответить
Да, там 32000 за золото а у нас 125000
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09.08.2021 09:48 Ответить
І так, на минулій Олімпіаді срібла ми взяли майже стільки ж, як і на цій - 5 штук... На цій Олімпіаді лише бронзи суттєво більше, що ажніяк не говорить про прогрес.

А найбільш показовим є місце у загальному заліку країн!
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08.08.2021 22:38 Ответить
Ні ти не правий, якби Хижняк не пропустив того удара, то було б краще ніж у Ріо.
Ти приніжуєш спортсменів 10 видів спорту за одного тупого боксера.?)
По-друге, кожного спортсмена ціікавить насамперед його вид спорту, якому він присвятив все своє життя. Кожна олімпійська медаль згадуєтся все життя, бо то є найвища ступінь в аматорскому спорті. Там чемпіони та призери світу між собою змагаються.
То є не залік, Олімпіада то не змагання між країнами, то просто зведена таблиця результатів.
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09.08.2021 13:01 Ответить
В жіночих стрибках з жердиною тренера не було зовсім, в художній гімнастиці (індивідуальна) тренера не було, а була шкура блохінша, яка має стосунки до тренувань як морська свинка до моря. Зате у нас є МІНІСТЕРСТВО.
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09.08.2021 07:08 Ответить
І яким боком цей міністр до досягнень спортсменів? Може він їм умови створив? Стрільці скаржилися, що єдиний придатний для тренувань тир давно згорів, стрибкиня з жердиною нарікала, що залишилася в секторі без допомоги не лише свого тренера, а й будь-якого взагалі...
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08.08.2021 22:33 Ответить
А замість тренера у Японію поїхав мабуть хтось із зелених...
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08.08.2021 22:39 Ответить
Я у цьому нее певен. Японці обмежили у олімпійському містечку кількість місць для делегації "офіційних осіб", як половину кількості місць для спортсменів. Треба було просто швидко замінювати тренерів, та й по тому. А гутцайти не ье, що до цього не додумалися - вони прогавили вчасно зробити допінг-проби спортсменам, які могли (і змогли) отримати ліцензії перед самими ОІ.
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08.08.2021 22:46 Ответить
Можливо частково і так, але було і таке:
Украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная, комментируя свое выступление на Олимпиаде-2020 призналась, что выступает тут без своего тренера. Ее наставник Ирина Руда осталась во Львове, а в Токио Пограничную сопровождала Ириша Блохина.
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08.08.2021 22:55 Ответить
Навіщо взагалі тренери на Олімпіаді? Вони, як вчителі початкової школи, навчили читати, писати, дотримуватися правопису, а далі вже сам старайся. Тренер на Олімпіаді вже не поможе, хіба шмарклі витре. А от національна свідомість і любов до Батьківщини швидше допоможуть.
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09.08.2021 10:35 Ответить
Тренер на Олімпіаді, це як психолог на весіллі))
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09.08.2021 10:40 Ответить
Тренер потрібен для зміни тактики і стратегії, наприклад! От на Євро-2020 купа випадків була, коли тренери по ходу гри міняли командну стратегію і добивалися перемоги.

Зустрічне питання: як може русскоязична Блохіна додати свідомості?
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09.08.2021 10:45 Ответить
Саид,ты что дурак?Как министерство может вовремя сделать допинг пробы?Ты хоть слыхало,убогое,что такое ВАДА?И как оно берет тесты?"Дебилы,бл%дь."
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09.08.2021 07:11 Ответить
Деумененаписанощовономаловзятипробийолопе? Вономаловідслідкуватиситуаціюйорганізувативзяттяпробдурнютиневмиваний.
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09.08.2021 07:28 Ответить
Боря, ти ідіот? Скажи, а нах на олімпіаді чиновники міністерства якщо не для домовиться, організувати, здійснити контроль? Яка в них може бути інша функція?
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09.08.2021 07:35 Ответить
З "Великого крадівництва" трохи грошенят на спорт додали б ,можливо булиб кращі результати !!!)))
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08.08.2021 22:39 Ответить
Ви не сповна розуму??? Ті гроші вже пораховані і розподілені!!! Аж до 24 року!!!
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08.08.2021 22:47 Ответить
форма у наших спортсменів гарна
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08.08.2021 22:39 Ответить
Марина Килипко поїхала в Токіо БЕЗ ТРЕНЕРА. Це що???? Вона плакала! Вона зробила все що могла!!! Пістець повний!!! Як це можливо???
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08.08.2021 22:41 Ответить
Як це можливо, що там ніхто її за ручку не тримав, і нікому було слізки витерти, ма-ма!...
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09.08.2021 10:52 Ответить
Антирекорд лицензий
На Олимпийские игры в Токио сборная Украины едет самой маленькой делегацией за всю историю выступлений национальной команды на летних Олимпиадах. Украинцы смогли завоевать лишь 158 лицензий. Ранее абсолютным минимумом было 206 лицензий перед Играми в Рио 2016 года. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт объясняет это сложным коронавирусным годом.
У зебилов он был сложнее, чем у всего остального мира.
Т.е. в том, что Украина взяла минимум медалей, виноваты коронавирус и Порох.
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08.08.2021 22:41 Ответить
І на додачу прогавили терміни здачі допінг-тестів, через що кілька спортсменів, що отримали ліцензії, не змогли взяти участь у ОІ-20
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08.08.2021 22:49 Ответить
зеленые долпоепы повезли кучу бесполезных чиновников-понтовиков за гос счет, при этом у многих спортсменов даже тренеров не было на олимпиаде. и о каком спортивном духе идет речь?!! зеленые мрази!
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08.08.2021 22:42 Ответить
Я вважаю, що до більшості медалей міністерство спорту ніякого відношення не має.
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08.08.2021 22:46 Ответить
а кто имеет?
министр железнодорожного транспорта, да?
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08.08.2021 22:50 Ответить
До виступу нашої збірної на Євро-2020 міністерство, по-твоєму, теж має відношення?
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08.08.2021 22:52 Ответить
а что нет?
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08.08.2021 22:53 Ответить
Ні, бо міністерство не виділило ані копійки на збірну чи тренерський штаб Шевченка - усе профінансувала УАФ, яка не використовує бюджетні кошти, а утримується за рахунок внесків футбольних клубів!
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08.08.2021 22:57 Ответить
извини, я не большой знаток в спорте
- это ты написал сейчас про глав.тренера сборной по футболу Шевченко?
про футбол, где в клубах А месячные зарплаты футболистов достигают мильоны гривен и долляров?
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08.08.2021 23:02 Ответить
А причому клуби до збірної держави?
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08.08.2021 23:06 Ответить
да при том
- просто неудачный пример ты привел
если бы ты привел пример нехватки денег у велосипедистов - я бы поплакал вместе с тобой
- а бегуны-миллионеры за мячиком, проигравшие последнюю игру 4:0, и до этого постоянно - должны доплачивать болельщикам за их страдания..
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08.08.2021 23:12 Ответить
Ок, просте питання: чому в 2016 році у міністерства найшлися гроші на команду з 206 спортсменів на Олімпіаду, а в 2021 - лише на 158?

У 2016 у нас економічні показники були набагато гірші і в бюджеті ж ніби грошей менше було!
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08.08.2021 23:23 Ответить
не знаю
- воруют наверное, или спортсменов не стало достойных
хрен его знает товарищ прапорщик - я не бухгалтер в Оргкомитете ..
и еще - из за наших ватных через одного спортсмена - за них болеть перестал
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08.08.2021 23:30 Ответить
Господи, спершу читайте "шапку" -- Японія ОБМЕЖИЛА чисельність делегацій.
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09.08.2021 11:01 Ответить
Аааа, так это поэтому ***** министров вместо тренеров поехали на ОИ в Токио?)
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08.08.2021 23:03 Ответить
Ви краще оприлюдніть список делегації. Скільки кого поїхало. Спортсмени, тренери, лікарі і чиновники. Повний склад. З призвищами.
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08.08.2021 22:49 Ответить
...о спортсменах на стадии подготовки и сопровождения на соревнованиях, заботы почти совсем нет..все брошено на самотек, деньги утекают по карманам функционеров отсюда и результаты...
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08.08.2021 22:51 Ответить
Вибачте, але я займався легкою атлетикою (спринт 100, 200 метрів). Я знаю, що таке . Після кожного старту мав зауваження: рука не паралельно з тілом, ногу не так підняв, вугол підняття не той, при старті не вирівнявсья. Це дуже вагома підтримка. А тут дівчинка без тренера.
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08.08.2021 22:56 Ответить
Як то збираються нам вбити в голови, що Україна на Олімпіаді виступила достойно. Ну, смішно же. Одна золота медаль, усе інше - утішливи призи. Можна було би говорити про неофіційний олімпійський принцип "Головне не перемога, а участь!", але виплата призових із цим ніяк нев"яжється.
https://champion.com.ua/olympic-games/2021/08/08/873612/medalniy-zalik-olimpiyskih-igor 44 місце у медальному заліку (після Косово) - от успіх
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08.08.2021 22:59 Ответить
ничего. параолимпиада скоро))
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08.08.2021 23:07 Ответить
Серебро і бронза -- це не втішливі призи, а перемога, бо інші й того не здобули.
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09.08.2021 11:05 Ответить
Втішні, бо переможець один, усі інші переможені, а скільки разів переможені, то уже не має значення
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09.08.2021 11:18 Ответить
Успіх - це Атланта-96 (9 золотих медалей), це Афіни-2004 (8 золотих медалей), це Пекін-2008 (7 золотих медалей)... І так, в 1996 році у нас була значно сильніша криза, ніж зараз!
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08.08.2021 23:01 Ответить
Украина уже восьмой год воюет. С вооружением - проблемы,с обеспечением военных - проблемы, с социальным обеспечением населения - проблемы. Сейчас можно и воздержаться от ненужных расходов на международные спортивные и культурные сборища....
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08.08.2021 23:47 Ответить
Гутцайту всё мало золота - и в смысле медалей, и вообще.
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09.08.2021 00:39 Ответить
хоча з третього боку: який би не був результат в України - він все-одно безкінечно кращий ніж в москалів, які ВЗАГАЛІ НЕ ВИСТУПИЛИ! АХАХАХАХАХА!!!
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09.08.2021 05:43 Ответить
Зелень до чого не долучиться завжди виходить все буде "чаус", раніш було все Україна
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09.08.2021 08:37 Ответить
Одно золото и то негр. Ну хоть сразу видно, шо не москаль
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09.08.2021 08:53 Ответить
Было бы не плохо, что бы увидеть весь список поехавшив в Токио.
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09.08.2021 09:22 Ответить
Спортсменам - Vivat !
Министерству спорта - Ганьба!
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09.08.2021 09:33 Ответить
 
 