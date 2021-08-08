Министр спорта Гутцайт об Украине на Олимпиаде: 19 медалей - это успех, хотя и почти без золота

Украинцы завоевали большое количество медалей на Олимпийских играх в Токио.

Результаты Украины на Олимпиаде 2020 прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу поздравить всю Украину, потому что вся Украина болела за нас, вся спортивная отрасль, просто все украинцы. Потому что многие люди звонили, писали нам, спортсменам в Токио, уже в Киеве. Мы все считаем, что это успех наших украинских спортсменов - выступления на Олимпийских играх. 19 медалей, вы представляете, что наши спортсмены завоевали 19 медалей. К сожалению, не было много золотых медалей, но были серебряные награды, бронзовые награды. Есть над чем работать, но сегодня нам нужно поддержать всех наших олимпийцев, поддержать всех наших медалистов и сказать им - большое спасибо, всем тренерам, федерациям, кто много лет работал", - сказал он.

Министр пояснил, что подготовка к Играм была тяжелой для спортсменов.

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"Сейчас был очень критичный год - из-за COVID-19 остановился спорт, международные соревнования, и в государстве год было сложно с подготовкой, потому что не было международных соревнований, не было международных тренировочных сборов. Но наши спортсмены выдержали, завоевали 19 медалей. Поэтому я вас всех поздравляю, поздравляю всю Украину", - сказал он.

Напомним, украинские спортсмены завоевали на Олимпийских Играх в Токио 19 олимпийских медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых. Они получили награды в греко-римской борьбе, синхронном плавании, академической гребле, боксе, прыжках в высоту, каратэ, велотреке, вольной борьбе, плавании.

Единственную золотую медаль для Украины получил 4 августа борец по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

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