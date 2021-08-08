После массовых протестов на Кубе разрешили открывать малые и средние частные предприятия

Кубинские власти официально разрешили жителям страны открывать малые и средние частные предприятия. Это произошло после вызванных тяжелым экономическим положением в стране массовых антиправительственных протестов в прошлом месяце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По новым правилам, можно создавать частные предприятия с численностью сотрудников до ста человек. Это решение создает юридическую базу для многих кубинцев, уже работающих в частном секторе, и позволяет законным образом открывать частные предприятия в самых разных сферах экономики.

В последнее время на фоне многочисленных проблем в экономике кубинские власти закрывали глаза на частное предпринимательство в стране. Сейчас около 600 тысяч кубинцев работают в частном секторе - это около 13 процентов работающего населения.

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Однако сотрудники частного сектора призывали создать юридическую систему, в которой разрешение их бизнеса было бы четко прописано.

Напомним, хроническая нехватка продуктов, электричества и медикаментов на Кубе в последнее время обострилась из-за последствий пандемии, и тысячи людей в прошлом месяце вышли на акции протеста.

Демонстранты также критиковали меры по борьбе с коронавирусом и требовали политических изменений. Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил ложные, по его мнению, сообщения о беспорядках на острове. Десятки людей по всей стране были арестованы, по меньшей мере один человек погиб во время акций протеста.

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