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После массовых протестов на Кубе разрешили открывать малые и средние частные предприятия

После массовых протестов на Кубе разрешили открывать малые и средние частные предприятия

Кубинские власти официально разрешили жителям страны открывать малые и средние частные предприятия. Это произошло после вызванных тяжелым экономическим положением в стране массовых антиправительственных протестов в прошлом месяце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

По новым правилам, можно создавать частные предприятия с численностью сотрудников до ста человек. Это решение создает юридическую базу для многих кубинцев, уже работающих в частном секторе, и позволяет законным образом открывать частные предприятия в самых разных сферах экономики.

В последнее время на фоне многочисленных проблем в экономике кубинские власти закрывали глаза на частное предпринимательство в стране. Сейчас около 600 тысяч кубинцев работают в частном секторе - это около 13 процентов работающего населения.

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Однако сотрудники частного сектора призывали создать юридическую систему, в которой разрешение их бизнеса было бы четко прописано.

Напомним, хроническая нехватка продуктов, электричества и медикаментов на Кубе в последнее время обострилась из-за последствий пандемии, и тысячи людей в прошлом месяце вышли на акции протеста.

Демонстранты также критиковали меры по борьбе с коронавирусом и требовали политических изменений. Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил ложные, по его мнению, сообщения о беспорядках на острове. Десятки людей по всей стране были арестованы, по меньшей мере один человек погиб во время акций протеста.

Также читайте: США ввели санкции против кубинских чиновников, подавлявших протесты

Автор: 

Куба (118) протест (5854)


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Топ комментарии
+18
Та да))) Куда лучше целый день стоять в очереди булкой хлеба и наблюдать что вокруг все одинаково нищие))) Какуюстранупотеряли)))
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08.08.2021 23:13
+9
Ну ты и дурак
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08.08.2021 23:07
+7
Коммунизм это когда от голода едят воробьев? Или своих собственных детей? Расскажите в какой их этих моментов это уже коммунизм???
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08.08.2021 23:19
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Та Да..
Перший раз був в Кубі в 1976...
Фотки Є...))
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08.08.2021 22:59 Ответить
_Дайош хозрасчёт и кооператив. Воду матросам олигархам, всё остальное также. Да здравствуют монополии, дикий капитализм и закон джунглей. Ура, таварищи.
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08.08.2021 23:01 Ответить
Ну ты и дурак
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08.08.2021 23:07 Ответить
Та да))) Куда лучше целый день стоять в очереди булкой хлеба и наблюдать что вокруг все одинаково нищие))) Какуюстранупотеряли)))
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08.08.2021 23:13 Ответить
Сколько тебе было лет когда сдох совок?
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08.08.2021 23:27 Ответить
_Единственная сплоченная и организованная сила там сейчас - силовики. Завтра эти коммуняки станут олигархами и приберут всё ценное к своим рукам - если только народ не расправится с ними сегодня, что вряд ли.
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08.08.2021 23:42 Ответить
и как только ботоксный опарыш ещё до Кубы не добрался ?..
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08.08.2021 23:04 Ответить
у ботоксного опарыша бабла на всех не хватает. Кроме того, коммунизм жеж строить перестали. Зачем теперь раздувать пламя мировой революции?
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08.08.2021 23:21 Ответить
та чё штуку бы взял дишовка гыркинд а на гиву с моторылом ему бы хватило и полштуки баксов...
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08.08.2021 23:41 Ответить
это мы проходили в СССР - началось с хозрасчета и открытия частных кооперативов, а закончилось Беловежским соглашениями...
Значит скоро только сев. Корея продолжит строить коммунизм..
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08.08.2021 23:06 Ответить
А сначала НЭП, потом голодомор, вы в СССР не проходили? Северная Корея строит Чучхе.
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08.08.2021 23:11 Ответить
Чучхе это подвид коммунизма с местным колоритом..
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08.08.2021 23:14 Ответить
Коммунизм это когда от голода едят воробьев? Или своих собственных детей? Расскажите в какой их этих моментов это уже коммунизм???
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08.08.2021 23:19 Ответить
Коммунизм это когда пофиг и первое и второе
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08.08.2021 23:22 Ответить
Коммунизм это абсурд...его не существует...
Куба государственный капитализм в который добавили % частного...Правитель назначаемый высшим руководством менеджер-диктатор
Северная Корея государственный капитализм..правитель абсолютный монарх и верховный жрец одновременно
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09.08.2021 02:13 Ответить
Нет там коммунизма, только монархический религиозный тоталитаризм.
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08.08.2021 23:21 Ответить
Это же насколько нужно быть епанутым, чтобы своим внукам желать свою нищую жизнь в совке?)
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08.08.2021 23:17 Ответить
а кто желает?
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08.08.2021 23:19 Ответить
найти бы тебя в эсэсэр и порезать на ленточки
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08.08.2021 23:29 Ответить
да ты коммунист товарищ как я вижу..
тянет резать и стрелять в затылки, да?
как диды, да?
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08.08.2021 23:32 Ответить
он наверно с потомственых вертухаев с гулаговских
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08.08.2021 23:47 Ответить
Цікаво ,як там "остров зари багряной" !!!)))
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08.08.2021 23:09 Ответить
Ойц...А куди їм діватися?
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08.08.2021 23:14 Ответить
спустя 60 (или 70?) лет чуваки начали что-то подозревать...
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08.08.2021 23:20 Ответить
Та не друзья, не так быстро! Сначала надо выпустить приватизационные ваучеры и раскрутить мегаинфляцию (а лучше гига). Потом создать пирамиды. Потом подождать пока банды перестреляют друг друга, и только потом можно разрешать чпшки
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08.08.2021 23:21 Ответить
чё там приватизировать? Пальмы? Можно сразу переходить к бандам.
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08.08.2021 23:22 Ответить
Там много чего можно приватизировать. Пляжи, музеи, землю... рабов тоже можно
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08.08.2021 23:25 Ответить
го туда надо, приватизировать ресурсы ( не важно какие, щебень, песок, что под руку попадает ), через пятачок-червончик стрельнет
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08.08.2021 23:22 Ответить
Ні в одній країні соціалізьма-камунізьма не принесли людям щастя, а тільки горе.
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08.08.2021 23:30 Ответить
Абсолютно всё, к чему прикасалась Расеющька, гниёт и воняет. И мы к сожалению, не исключение.
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08.08.2021 23:38 Ответить
Ай-ай-ай, хіба так можна? Шоб люди самі думали, що і як їм робити і чим займатися? Путін, срочна ввєді!
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08.08.2021 23:42 Ответить
Ха...Куба. В Британии продукты и медикаменты начинают развозить военные. Кто-то видит, как в ближайшем будущем все первочередные задачи для населения будут делать военные? Автобус к дому...семьями получать пайки, лекарства, воду. Очередь, крики детей, лай собак, призывы через громкоговоритель соблюдать спокойствие и порядок и готовить документы о вакцинации...
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09.08.2021 01:35 Ответить
русіш швайн, шнеля шнеля, пайка, жрать, воткі нєт, іді дамой
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10.08.2021 08:06 Ответить
Первым делом нужно кастровских комуняк вывезти в залив свиней,чтобы не путались под ногами,потом все остальное.
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09.08.2021 07:02 Ответить
судя из последних 2х лет, скоро и мы будем как Куба..
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09.08.2021 07:03 Ответить
А там что,разве не Ф.Кастро президент?Как мир быстро меняется...
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09.08.2021 07:10 Ответить
Жили ведь не тужили, пока комуняки не пришли. Теперь как отсталые дикари живут
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09.08.2021 08:46 Ответить
А, в какой латиноамериканской стране живут и не тужат?
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09.08.2021 13:41 Ответить
 
 