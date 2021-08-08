Тело Александра Ройтбурда 9 августа доставят в Одессу для захоронения, - горсовет

Родственники художника Александра Ройтбурда и власти города 9 августа согласуют время прощания и похорон художника.

Об этом сообщили Укринформу в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Гроб с телом выдающегося художника доставят в Одессу 9 августа, тогда же будет согласовано время прощания одесситов с Александром Ройтбурдом. Ориентировочно - 11-12 августа. Также будет согласовано с женой художника одно из двух кладбищ, где он будет похоронен", - сказала руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Напомним, украинский художник Ройтбурд умер 8 августа на 60-м году жизни в киевской больнице в результате тяжелой болезни.

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Ройтбурд - представитель южноукраинской художественной школы, а также постмодернизма. Получил образование на художественно-графическом факультете Одесского педагогического института. Стал соучредителем одесской ассоциации "Нове мистецтво" (Одесса), работал арт-директором, а с 1999 по 2001 гг. - президентом этой ассоциации. В 1997-1999 гг. возглавлял Центр современного искусства Сороса в Одессе. Был региональным координатором фестиваля "Культурні герої" (Одесса).

Ройтбурд в 2017 году выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета в марте 2018 года председатель Одесской облгосадминистрации подписал с ним контракт на 5 лет.

В 2019 году Одесский областной совет проголосовал за его освобождение от должности директора музея, но в 2020 году после многочисленных протестов восстановил в должности. Кроме того, Верховный Суд в июне 2021 года признал увольнение Ройтбурда незаконным.

Александр Ройтбурд был участником более 100 выставок и художественных проектов. Его работы экспонировались во многих музеях мира.

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