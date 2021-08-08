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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав планирует к осени обеспечить диагностику штамма "дельта" в каждой области, - Кузин

Минздрав планирует к осени обеспечить диагностику штамма

К осени Министерство здравоохранения надеется обеспечить возможность выявлять штамм коронавируса Sars-CoV-2 "дельта".

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас больных, инфицированных штаммом "дельта", лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами.

"Тактика лекарственная не будет отличаться по отношению к любому штамму коронавирусной болезни. Поэтому изучение именно того или иного штамма - это зона интересов врачей-эпидемиологов. Потому что по отношению к таким людям надо более тщательно отслеживать контактных лиц и применять противоэпидемические мероприятия", - сказал Кузин.

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Он добавил, что пока лаборатории могут выявлять "дельту" двумя путями - геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем. Три государственные лаборатории имеют возможности для диагностики с помощью геномного секвенирования. Еще более пяти или шести таких лабораторий находятся в частной собственности.

"И часть лабораторий уже имеет специфические ПЦР-системы, которые позволяют достаточно быстро обнаружить именно прицельно эту мутацию. На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысяч таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области", - заявил главный санврач.

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
А чего так быстро? Чего не к зиме или следующему году? Как вы можете знать реальную ситуацию в стране, если у вас нет элементарных тестов?
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08.08.2021 23:48
+4
т.е. что сейчас Украину накрывает вирус Дельта у вас айболитов нет никакой уверенности (так как тесты будут только осенью !?) и продолжаете лечить-прививать по старой методике которая действует( а тут вопрос- а действует ли она) ТОЛЬКО на штамм Ковид19, а вот как она действует на Ковид21(Дельта) с вас упырей НИКТО НЕ ЗНАЕТ !? абалдеть !!! нах все вас с пляжа !!!
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08.08.2021 23:55
+4
В такой трудный момент для всего мира мы все, как никогда, должны держаться друг от друга подальше!
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09.08.2021 00:23
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Правила форума Совет форумчан
А чего так быстро? Чего не к зиме или следующему году? Как вы можете знать реальную ситуацию в стране, если у вас нет элементарных тестов?
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08.08.2021 23:48 Ответить
для создания элементарных тестов нужны элементарные частицы, но зебуины не знают, что это такое, если бы они знали, что это такое но они не знают, что это такое.Вот сделать себе зарплату 300 тыс в месяц это просто.
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08.08.2021 23:59 Ответить
кто то еще помнит прежнюю жизнь без Короновируса?
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08.08.2021 23:48 Ответить
нужно было чаще сохраняться
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08.08.2021 23:58 Ответить
огласите весь списк пжалусто
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09.08.2021 00:01 Ответить
Три недели к осени осталось . Таких быстрых ЗЕбещалок еще не было .
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08.08.2021 23:53 Ответить
т.е. что сейчас Украину накрывает вирус Дельта у вас айболитов нет никакой уверенности (так как тесты будут только осенью !?) и продолжаете лечить-прививать по старой методике которая действует( а тут вопрос- а действует ли она) ТОЛЬКО на штамм Ковид19, а вот как она действует на Ковид21(Дельта) с вас упырей НИКТО НЕ ЗНАЕТ !? абалдеть !!! нах все вас с пляжа !!!
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08.08.2021 23:55 Ответить
Бла-бла-лала-лала!
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08.08.2021 23:55 Ответить
Хе-хе. Снова кацапский антиваксерный вой на болотах! Всем зэбаранам и пiд-рашкам не нужны тесты - они всё равно не верят в КОВИД, а потому и прививаться им НЕ следует! Ничем!
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08.08.2021 23:59 Ответить
Два года уже прошло с начала эпидемии и многие вакцины появились очень скоро после ее начала. Статистики предостаточно и ВСЯ она не в пользу антиваксеров. Так что давай - бухти, как "корабли бороздят большой театр"
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09.08.2021 00:30 Ответить
ограниченный мой вакцинофил - узнать о том пригодна ли вакцина и не вредит ли она , да и о побочках и т.д. и т.л. - можно узнать ни за 2 года и то с уст производителей вакцин(любая жаба хвалит свое болото) , а Международным и Независимым коллегиальным органом (к примеру воз или на подобии) - ТОЛЬКО через ПЯТЬ лет СЕРЬЕЗНЫХ испытаний как минимум !!!
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09.08.2021 00:37 Ответить
А пока вы, лапти, жмуритесь по 800 рыл в день, зато здоровые
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09.08.2021 00:49 Ответить
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.

А супруншу взад!!
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09.08.2021 00:01 Ответить
в передок!
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09.08.2021 00:05 Ответить
Ага...
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09.08.2021 00:12 Ответить
Вееелиичеезне ваххкцнунвання??
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09.08.2021 00:06 Ответить
Кузюка мультяшна??
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09.08.2021 00:15 Ответить
у лукоморья кот учёный в аптечной маске и пенсне - идёт покорно на прививку чтоб не уволили с цепи
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09.08.2021 00:17 Ответить
О! А вот и кацапское творчество! Только вас прививают не вакциной, а скотомицином спутник-вектор
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09.08.2021 00:22 Ответить
у Лукоморья Дуб взбесился..
Сожрал кота и..застрелился...
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09.08.2021 00:25 Ответить
В такой трудный момент для всего мира мы все, как никогда, должны держаться друг от друга подальше!
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09.08.2021 00:23 Ответить
Тестов на Дельту еще нет нигде. О чем этот товарищь говорит?
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09.08.2021 01:40 Ответить
оптимистично.
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09.08.2021 08:20 Ответить
А для тех, кому не хватит
От Кузина - большая "кукурузина"
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09.08.2021 08:38 Ответить
 
 