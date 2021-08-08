Минздрав планирует к осени обеспечить диагностику штамма "дельта" в каждой области, - Кузин

К осени Министерство здравоохранения надеется обеспечить возможность выявлять штамм коронавируса Sars-CoV-2 "дельта".

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас больных, инфицированных штаммом "дельта", лечат по тому же протоколу, что и пациентов с другими штаммами.

"Тактика лекарственная не будет отличаться по отношению к любому штамму коронавирусной болезни. Поэтому изучение именно того или иного штамма - это зона интересов врачей-эпидемиологов. Потому что по отношению к таким людям надо более тщательно отслеживать контактных лиц и применять противоэпидемические мероприятия", - сказал Кузин.

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Он добавил, что пока лаборатории могут выявлять "дельту" двумя путями - геномным секвенированием и с помощью специфических ПЦР-систем. Три государственные лаборатории имеют возможности для диагностики с помощью геномного секвенирования. Еще более пяти или шести таких лабораторий находятся в частной собственности.

"И часть лабораторий уже имеет специфические ПЦР-системы, которые позволяют достаточно быстро обнаружить именно прицельно эту мутацию. На уровне Центра общественного здоровья у нас почти 2 тысяч таких тестов. На уровне областей также несколько тысяч уже есть. И надеемся, что к осени мы сможем такие тест-системы обеспечить на уровне каждой области", - заявил главный санврач.