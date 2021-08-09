Мужчина угрожал подорвать подъезд дома в Харькове: прибывшая полиция не нашла взрывоопасных предметов, а "подрывник" спал

Жители 9-этажки в Слободском районе Харькова днем 8 августа сообщили полиции, что один из соседей угрожает подорвать подъезд дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковской области.

Патрульные срочно эвакуировали жильцов дома. В квартире "подрывника" полиция не нашла взрывоопасных предметов или веществ. Кроме того, самого мужчину, который якобы угрожал подорвать здание, нашли спящим.

Правоохранители вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Медики доставили 46-летнего мужчину в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

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Правоохранители зарегистрировали информацию об инциденте в Едином учете заявлений и сообщений и устанавливают все обстоятельства произошедшего.