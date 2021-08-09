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Новости Силовики
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Мужчина угрожал подорвать подъезд дома в Харькове: прибывшая полиция не нашла взрывоопасных предметов, а "подрывник" спал

Мужчина угрожал подорвать подъезд дома в Харькове: прибывшая полиция не нашла взрывоопасных предметов, а

Жители 9-этажки в Слободском районе Харькова днем 8 августа сообщили полиции, что один из соседей угрожает подорвать подъезд дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Харьковской области.

Патрульные срочно эвакуировали жильцов дома. В квартире "подрывника" полиция не нашла взрывоопасных предметов или веществ. Кроме того, самого мужчину, который якобы угрожал подорвать здание, нашли спящим.

Правоохранители вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Медики доставили 46-летнего мужчину в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

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Правоохранители зарегистрировали информацию об инциденте в Едином учете заявлений и сообщений и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автор: 

Нацполиция (16418) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) Харьков (7437)


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Нагнетается ситуация для полной зачистки "правого фланга" .. я об этом говорил еще после ухода Авакова - начали с Донбасса - народ молчит, взялись за Азов - все и дальше молчат...
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09.08.2021 00:45 Ответить
Мужчина угрожал подорвать подъезд дома в Харькове: прибывшая полиция не нашла взрывоопасных предметов, а "подрывник" спал - Цензор.НЕТ 821
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09.08.2021 03:32 Ответить
Трава или боярышник?
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09.08.2021 06:11 Ответить
Травка, а в догонку боярка.
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09.08.2021 07:40 Ответить
скорее "аптека"
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09.08.2021 08:02 Ответить
Это такая шутка юмора. На 4 года колонии.
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09.08.2021 07:39 Ответить
Лишь бы сказонуть? Чукча не читатель чукча писатель?
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09.08.2021 09:11 Ответить
Лапоть, это у тебя, на ********* обитают чукчи. Учи географию, репоед обосранный.
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09.08.2021 09:52 Ответить
 
 