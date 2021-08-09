Усилитель вакцины от COVID-19 планируют утвердить в США к концу августа, - Фаучи

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что вакцинированным скорее всего потребуется дополнительный укол от коронавируса.

Такое заявление прозвучало в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Фаучи сказал, что люди со слабой иммунной системой скорее всего не будут иметь сильную иммунную реакцию, а эффективность вакцины со временем ослабнет. Он добавил, в частности, это касается людей пожилого возраста.

"Если посмотреть на данные от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с более 90% до 84%... Все предполагают, и я думаю, они правы, что рано или поздно, эффективность снизится до такой цифры, что потребуется дополнительный укол", - подытожил врач.

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Он добавил, что первыми дополнительный укол получат пожилые люди и лица со слабой иммунной системой. Фаучи выразил надежду, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже до конца августа.