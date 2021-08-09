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Новости Коронавирус и карантин
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Усилитель вакцины от COVID-19 планируют утвердить в США к концу августа, - Фаучи

Усилитель вакцины от COVID-19 планируют утвердить в США к концу августа, - Фаучи

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что вакцинированным скорее всего потребуется дополнительный укол от коронавируса.

Такое заявление прозвучало в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Фаучи сказал, что люди со слабой иммунной системой скорее всего не будут иметь сильную иммунную реакцию, а эффективность вакцины со временем ослабнет. Он добавил, в частности, это касается людей пожилого возраста.

"Если посмотреть на данные от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с более 90% до 84%... Все предполагают, и я думаю, они правы, что рано или поздно, эффективность снизится до такой цифры, что потребуется дополнительный укол", - подытожил врач.

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Он добавил, что первыми дополнительный укол получат пожилые люди и лица со слабой иммунной системой. Фаучи выразил надежду, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже до конца августа.

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) США (26336) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Фаучи (18)


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Топ комментарии
+20
Усилитель, потом проявитель, и наконец закрепитель...
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09.08.2021 01:56
+9
Фаучі-це цинічна, брехлива мерзота.
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09.08.2021 01:43
+6
Копіюю з іншої гілки (не мій комент), де розказують про "святий" пфайзер:
https://censor.net/ru/news/3281497/izrail_vozobnovil_obyazatelnoe_noshenie_masok_na_ulitsah

https://www.vesty.co.il/main/article/skwjzomkk Усилитель вакцины от COVID-19 планируют утвердить в США к концу августа, - Фаучи - Цензор.НЕТ 9261Pfizer дает разъяснения: 2021-08-01

https://www.vesty.co.il/main/article/skwjzomkk

Влияние третьей дозы вакцины на предотвращение заболевания вариантом "Дельта" до сих пор не проверялось доскональным образом.

В тій же статті: решение правительством Израиля принято, задача - поставлена: вакцинировать 1,5 млн граждан старше 60 лет за 8-10 дней. (вже штрикнули 420 000)

Первые результаты исследования по поводу эффективности третьей дозы вакцины, которая будет получена как минимум через 6 месяцев после второй дозы, говорит о повышении уровня антител в 5-10 раз как против оригинального коронавируса, так и против варианта "Бета" (британской мутации). Pfizer обещает опубликовать более точную информацию в ближайшем будущем.

Ось про вколотих втретє, починається:
https://www.timesofisrael.com/tv-14-israelis-who-got-3rd-shot-later-infected-with-covid-19/

Fourteen Israelis have been diagnosed with COVID-19 despite having been inoculated with a third COVID-19 vaccine dose, according to Health Ministry data reported by Channel 12 news on Sunday. According to the network, two of those infected after receiving the booster shot have been hospitalized. Eleven of the 14 cases were over the age of 60, and the remaining three were immunocompromised individuals under 60, the network said. The two that were hospitalized were over 60. Some 420,000 Israelis have been administered a third booster shot so far, in a drive that began last week.

14 з них мають ковід, 2 - госпіталізовані, 60+.
11 з 14-ти - 60+, а 3 - молодше 60-ти, але з з ослабленим імунітетом.
Чим іншим, крім масових дослідів на людях це можна назвати ?

Це з канадського джерела:
https://www.cnn.com/2021/07/28/health/pfizer-third-dose-data-bn/index.html

A third dose of the Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine can "strongly" boost protection against the Delta variant. Among people ages 65 to 85, the Pfizer data suggest that antibody levels that should protect against Delta grow 11-fold more than following a second dose. The data, which involved tests of 23 people, have not yet been peer-reviewed or published.Дослідження проведені над 44 тисячами добровольців по світу. Але ще офіційно не переглянуті і не опубліковані. При цьому вже збираються подати заявку на затвердження 3-го укольчика в FDA: стаття датується 28.07., написано - наступного місяця - от у серпні.
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09.08.2021 02:35
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Правила форума Совет форумчан
Починай з себе, коханого..
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09.08.2021 01:10 Ответить
Фаучі-це цинічна, брехлива мерзота.
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09.08.2021 01:43 Ответить
Ну не до такої мірки, як жовтий орангутанг та брехуни з FOX.... Фаучі заслуговує на значно більшу довіру.
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09.08.2021 06:48 Ответить
trump follower? just asking... but he and malanka took the vaccine at the beginning... quietly... he was one of the first... who cares about other people? rigth?
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09.08.2021 07:05 Ответить
Слабая имунная система будет из за вакцины. У нас Трюдо перед камерами привился якобы Астрой. Потом в скоре в Канаде Астру отменили совсем, а сша сказали, что с Астрой канадцев в америку не пустят. Как-то не хорошо получается. Чем привился Трюдо? Физраствором? Если его Байден пригласит в Белый дом, то вранье будет выставлено на показ. Лажанулись короче.
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09.08.2021 01:48 Ответить
Главное чтобы не пострадали прекрасные волосы Трюдо.
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09.08.2021 06:02 Ответить
Ви точно з Канади? В минулому місяці колєги їздили на концерт у Нью Йорк. Були привиті Астрозенекою. Пропустили і навіть нічого не сказали. Той же Трюдо по телебаченню виступав і казав про домовленість із Штатами визнавати Астрозенеку. Неправду писати не треба....
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09.08.2021 06:44 Ответить
https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-astrazeneca-covid-19-vaccine-shipped-canada-mexico-before-adequate-2021-07-29/ EXCLUSIVE AstraZeneca COVID-19 vaccine shipped to Canada, Mexico before adequate plant inspections

July 29 (Reuters) - Canada and Mexico imported millions of doses of AstraZeneca's COVID-19 vaccine and offered them to the public without health officials properly inspecting the operations of the U.S. manufacturer, according to inspection records and the regulators involved.
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09.08.2021 06:52 Ответить
https://www.cbc.ca/news/business/covid-19-vaccine-travel-1.6122633

U.S. position on mixed doses
The United States also doesn't approve of mixing COVID-19 vaccines - with some exceptions.
"COVID-19 vaccines are not interchangeable," Centers for Disease Control (CDC) spokesperson Jasmine Reed said in an email. "The safety and effectiveness of receiving two different COVID-19 vaccines has not been studied."
And the CDC does accept http://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html mixed doses of the two mRNA vaccines , Pfizer and Moderna, in "exceptional situations," such as when the vaccine used for the first dose was no longer available.

The CDC's general disapproval of mixed vaccines won't affect Canadians entering the U.S. by air, as they only have to provide proof of a https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html negative COVID-19 test .

But those with mixed doses could potentially find themselves shut out of land travel if the U.S. imposes a vaccination requirement when it reopens its side of the Canada-U.S. land border to travellers.

Canadians with mixed doses may also be barred from certain U.S. venues where state rules require proof of vaccination.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-covid-19-restrictions-lifted-70-adult-new-yorkers-have-received-first Large-scale indoor concerts in New York City next month - such as The Eagles and An Evening with Lady Gaga and Tony Bennett - require audience members be fully vaccinated.
The New York State Department of Health said it follows CDC guidelines and does not consider people who have a mix of AstraZeneca and an mRNA vaccine as being fully vaccinated - at least not for now.
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09.08.2021 07:42 Ответить
а если бы на его месте был какой-то дурачок?
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09.08.2021 08:01 Ответить
Слабая иммунная система из-за вакцины? Надеюсь, ты в курсе, что вакцина не берет на себя функции иммунной системы, а делает то же самое, что вирусы, только без внедрения в ДНК, размножения и выделения вредных химических соединений. Так как же вакцина ослабляет иммунитет, тренируя его?
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12.08.2021 00:00 Ответить
Усилитель, потом проявитель, и наконец закрепитель...
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09.08.2021 01:56 Ответить
И " красный" фонарь....))
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09.08.2021 02:59 Ответить
закрепитель - это уже после кремации
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09.08.2021 05:55 Ответить
Там буде доречнішим "распушитель".
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09.08.2021 06:03 Ответить
Не, после закрепителя - промывка и сушка 😆
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09.08.2021 11:46 Ответить
Копіюю з іншої гілки (не мій комент), де розказують про "святий" пфайзер:
https://censor.net/ru/news/3281497/izrail_vozobnovil_obyazatelnoe_noshenie_masok_na_ulitsah

https://www.vesty.co.il/main/article/skwjzomkk Усилитель вакцины от COVID-19 планируют утвердить в США к концу августа, - Фаучи - Цензор.НЕТ 9261Pfizer дает разъяснения: 2021-08-01

https://www.vesty.co.il/main/article/skwjzomkk

Влияние третьей дозы вакцины на предотвращение заболевания вариантом "Дельта" до сих пор не проверялось доскональным образом.

В тій же статті: решение правительством Израиля принято, задача - поставлена: вакцинировать 1,5 млн граждан старше 60 лет за 8-10 дней. (вже штрикнули 420 000)

Первые результаты исследования по поводу эффективности третьей дозы вакцины, которая будет получена как минимум через 6 месяцев после второй дозы, говорит о повышении уровня антител в 5-10 раз как против оригинального коронавируса, так и против варианта "Бета" (британской мутации). Pfizer обещает опубликовать более точную информацию в ближайшем будущем.

Ось про вколотих втретє, починається:
https://www.timesofisrael.com/tv-14-israelis-who-got-3rd-shot-later-infected-with-covid-19/

Fourteen Israelis have been diagnosed with COVID-19 despite having been inoculated with a third COVID-19 vaccine dose, according to Health Ministry data reported by Channel 12 news on Sunday. According to the network, two of those infected after receiving the booster shot have been hospitalized. Eleven of the 14 cases were over the age of 60, and the remaining three were immunocompromised individuals under 60, the network said. The two that were hospitalized were over 60. Some 420,000 Israelis have been administered a third booster shot so far, in a drive that began last week.

14 з них мають ковід, 2 - госпіталізовані, 60+.
11 з 14-ти - 60+, а 3 - молодше 60-ти, але з з ослабленим імунітетом.
Чим іншим, крім масових дослідів на людях це можна назвати ?

Це з канадського джерела:
https://www.cnn.com/2021/07/28/health/pfizer-third-dose-data-bn/index.html

A third dose of the Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine can "strongly" boost protection against the Delta variant. Among people ages 65 to 85, the Pfizer data suggest that antibody levels that should protect against Delta grow 11-fold more than following a second dose. The data, which involved tests of 23 people, have not yet been peer-reviewed or published.Дослідження проведені над 44 тисячами добровольців по світу. Але ще офіційно не переглянуті і не опубліковані. При цьому вже збираються подати заявку на затвердження 3-го укольчика в FDA: стаття датується 28.07., написано - наступного місяця - от у серпні.
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09.08.2021 02:35 Ответить
Ой, cnn, переплутала з ctv.ca
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09.08.2021 02:57 Ответить
добре, що хоча не з брехливим FOXом... ті - так взагалі брехуни останні на чолі з жовтим орангутангом...
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09.08.2021 06:30 Ответить
Are you antivaxer? Most people in Canada staying in line hours sometimes to get the vaccine. In ****** from September starting vaccine passports. Hopefully, Ontario to follow and the rest of Canada. Finally some responsible decisions. Vaccines saved a lot of lives and argue this fact can only uneducated people or .... trump followers. Simple as that.
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09.08.2021 06:59 Ответить
Трое моих знакомых, привитых Файзер, заразились видимо Дельтой. Сначала он, потом жена и дочь. Его недавно перевели с реанимации в ICU на максимальном кислороде. Испытывают какой-то препарат Tocilizumab. Жена с дочкой чувствуют уже лучше.
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09.08.2021 03:20 Ответить
Ви писали про нього. Значить, стало гірше.
А дружина з донькою теж в лікарні ?
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09.08.2021 03:28 Ответить
Дружина з донькою дома, їм вже набагато краще. А у нього ще й діабет.
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09.08.2021 03:54 Ответить
До щеплення вони вірусом не хворіли з минулого року ?
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09.08.2021 04:58 Ответить
Ні, це вперше.
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09.08.2021 06:39 Ответить
Одужання Вашим знайомим.
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09.08.2021 07:36 Ответить
Это показательно, Вы не находите?
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09.08.2021 11:48 Ответить
Вакцинация помогает имунной системе распознавать вирус, но не защищает от заражения. Тем более не защищает от нового штамма. Поэтому соблюдайте дистанцию, носите маски и мойте руки.
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09.08.2021 19:46 Ответить
" А у нього ще й діабет. "

- З цього й треба було розпочинати. Вижив тільки завдяки вакцині. А так би вже хоронили.
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09.08.2021 07:15 Ответить
Все так, але на сьогодні у нього дуже тяжкий стан.
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09.08.2021 07:19 Ответить
Скорее всего не дельтой. Я уже двух знаю, которые заболели какой-то респираторной херней, rapid test показал ковид, но PCR дал отрицательный результат.
Я сам уже четвертую неделю какое-то дерьмо выхаркиваю, причем раз в неделю тестируюсь с отрицательным результатом.
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09.08.2021 06:00 Ответить
Они записали как Covid-19, но ведь 3 полностью привитых от этого вируса не могут тяжело болеть. Поэтому есть подозрение на Дельту. Я стараюсь не докучать, но уточню при возможности.
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09.08.2021 06:41 Ответить
частенько в больничке сперва добивают иммунитет имунодепресантами (запретить что либо вливать без вашего согласия), потом мужественно восстанавливают
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09.08.2021 07:01 Ответить
По опыту моей операции без переливания крови, скажу что в штатах абсолютно уважают волю пациента, поэтому ни у кого даже мысли такой не возникнет что-то влить без согласия.
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09.08.2021 07:06 Ответить
Свідок Ягови?
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09.08.2021 07:37 Ответить
Можуть.
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09.08.2021 07:44 Ответить
Ви чимось лікуєтеся ? Були в лікаря ?
Чи щось з народних методів пробуєте ?
Ті двоє інших щеплені ? (Для інформації).
Аналіз крові не здавали ?
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09.08.2021 07:46 Ответить
Вірусні хвороби не лікуються, зі слів нашого лікаря. Їх треба просто пережити. Здаю тільки тест на ковід, регулярно.
А ті двоє були щеплені по повній програмі Файзером, як і я.
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09.08.2021 14:07 Ответить
Тобто, лікар Вам підтвердив якимось чином (і Вашим знайомим), що у Вас якийсь вірус ?
Я знаю, що треба пережити і брати ліки по симптоматиці.
Не хочете пополоскати горло чи вигріти груди і спину хоча б сухим теплом ?
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09.08.2021 23:40 Ответить
Интересно, как выгревание груди со спиной помешает вирусу проникнуть в клетку, отреплицировать там свою ДНК и вывести из клетки свои копии? Температура тела от такого прогревания практически не изменится, а если бы и изменилась, коронавирус спокойно это переживет.
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12.08.2021 00:07 Ответить
Ви краще скажіть, коли для Moderna буде підсилювач сигналу, чи може якийсь інший апґрейд?
Бо вакцинувався, але ніяк не можу підключитися напряму моском без гаджетів бодай до 4G через той довбаний рептилоїдний чип...
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09.08.2021 05:54 Ответить
Доктор Фаучі швидко іде нахєр. Всі хто хотів уже вакциновані, дехто перехворів. Але доктор Фаучі ніяк не може зняти корону з голови.
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09.08.2021 05:56 Ответить
Люди після щеплення все рівно хворіють, можна всяко іронізувати з цього приводу, але коли станеться непоправне,то з голови не йтиме думка "а може б вакцина спасла". Я вчора поховав маму 😢
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09.08.2021 06:51 Ответить
Тримайтеся!
https://wol.jw.org/uk/wol/b/r15/lp-k/nwt/44/24#v=44:24:15

https://wol.jw.org/uk/wol/b/r15/lp-k/nwt/44/24#v=44:24:15

До того ж, так само як і вони, я покладаю надію на Бога, що буде воскресіння праведних і неправедних.
https://wol.jw.org/uk/wol/b/r15/lp-k/nwt/44/24#v=44:24:15 Дії 24:15

Ісус казав, що «всі, хто перебуває в пам'ятних гробницях, почують його голос і вийдуть» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1102015147/16/0 Івана 5:28, 29 ). А в https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1102015147/17/0 Об'явлення 20:13 говориться: «Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть та могила віддали мертвих, що в них». Мільярди людей житимуть знову. Апостол Павло написав, що воскреснуть «праведні і неправедні».
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09.08.2021 07:13 Ответить
Засновник секти Свідки Ягови виходив на зв'язок зі своїм Богом через ін'єкції героїну.
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09.08.2021 07:40 Ответить
Співчуття.

Не думайте про це і не картайте себе.
Вік та супутні хвороби - серйозний фактор що зі щепленням, що без нього.
Якби вона щепилася, тоді думали б: а, може, не треба було.
Якщо Ви зробили все, що могли - Ваша совість чиста.
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09.08.2021 07:51 Ответить
Навпаки. Подумає- навіщо я її зробив, так би може пожив іще
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09.08.2021 11:51 Ответить
Чтобы наверняка чипировать.
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09.08.2021 07:16 Ответить
Головне- не припиняти вакцинування.
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09.08.2021 08:06 Ответить
Будет и четвертая доза и пятая и пятидесятая! Колоться будут заставлять раз в пол-года .Это бизнес
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09.08.2021 10:30 Ответить
 
 