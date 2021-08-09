Усилитель вакцины от COVID-19 планируют утвердить в США к концу августа, - Фаучи
Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что вакцинированным скорее всего потребуется дополнительный укол от коронавируса.
Такое заявление прозвучало в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Фаучи сказал, что люди со слабой иммунной системой скорее всего не будут иметь сильную иммунную реакцию, а эффективность вакцины со временем ослабнет. Он добавил, в частности, это касается людей пожилого возраста.
"Если посмотреть на данные от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с более 90% до 84%... Все предполагают, и я думаю, они правы, что рано или поздно, эффективность снизится до такой цифры, что потребуется дополнительный укол", - подытожил врач.
Он добавил, что первыми дополнительный укол получат пожилые люди и лица со слабой иммунной системой. Фаучи выразил надежду, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже до конца августа.
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July 29 (Reuters) - Canada and Mexico imported millions of doses of AstraZeneca's COVID-19 vaccine and offered them to the public without health officials properly inspecting the operations of the U.S. manufacturer, according to inspection records and the regulators involved.
U.S. position on mixed doses
The United States also doesn't approve of mixing COVID-19 vaccines - with some exceptions.
"COVID-19 vaccines are not interchangeable," Centers for Disease Control (CDC) spokesperson Jasmine Reed said in an email. "The safety and effectiveness of receiving two different COVID-19 vaccines has not been studied."
And the CDC does accept http://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html mixed doses of the two mRNA vaccines , Pfizer and Moderna, in "exceptional situations," such as when the vaccine used for the first dose was no longer available.
The CDC's general disapproval of mixed vaccines won't affect Canadians entering the U.S. by air, as they only have to provide proof of a https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html negative COVID-19 test .
But those with mixed doses could potentially find themselves shut out of land travel if the U.S. imposes a vaccination requirement when it reopens its side of the Canada-U.S. land border to travellers.
Canadians with mixed doses may also be barred from certain U.S. venues where state rules require proof of vaccination.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-covid-19-restrictions-lifted-70-adult-new-yorkers-have-received-first Large-scale indoor concerts in New York City next month - such as The Eagles and An Evening with Lady Gaga and Tony Bennett - require audience members be fully vaccinated.
The New York State Department of Health said it follows CDC guidelines and does not consider people who have a mix of AstraZeneca and an mRNA vaccine as being fully vaccinated - at least not for now.
https://censor.net/ru/news/3281497/izrail_vozobnovil_obyazatelnoe_noshenie_masok_na_ulitsah
https://www.vesty.co.il/main/article/skwjzomkk Pfizer дает разъяснения: 2021-08-01
https://www.vesty.co.il/main/article/skwjzomkk
Влияние третьей дозы вакцины на предотвращение заболевания вариантом "Дельта" до сих пор не проверялось доскональным образом.
В тій же статті: решение правительством Израиля принято, задача - поставлена: вакцинировать 1,5 млн граждан старше 60 лет за 8-10 дней. (вже штрикнули 420 000)
Первые результаты исследования по поводу эффективности третьей дозы вакцины, которая будет получена как минимум через 6 месяцев после второй дозы, говорит о повышении уровня антител в 5-10 раз как против оригинального коронавируса, так и против варианта "Бета" (британской мутации). Pfizer обещает опубликовать более точную информацию в ближайшем будущем.
Ось про вколотих втретє, починається:
https://www.timesofisrael.com/tv-14-israelis-who-got-3rd-shot-later-infected-with-covid-19/
Fourteen Israelis have been diagnosed with COVID-19 despite having been inoculated with a third COVID-19 vaccine dose, according to Health Ministry data reported by Channel 12 news on Sunday. According to the network, two of those infected after receiving the booster shot have been hospitalized. Eleven of the 14 cases were over the age of 60, and the remaining three were immunocompromised individuals under 60, the network said. The two that were hospitalized were over 60. Some 420,000 Israelis have been administered a third booster shot so far, in a drive that began last week.
14 з них мають ковід, 2 - госпіталізовані, 60+.
11 з 14-ти - 60+, а 3 - молодше 60-ти, але з з ослабленим імунітетом.
Чим іншим, крім масових дослідів на людях це можна назвати ?
Це з канадського джерела:
https://www.cnn.com/2021/07/28/health/pfizer-third-dose-data-bn/index.html
A third dose of the Pfizer/BioNTech Covid-19 vaccine can "strongly" boost protection against the Delta variant. Among people ages 65 to 85, the Pfizer data suggest that antibody levels that should protect against Delta grow 11-fold more than following a second dose. The data, which involved tests of 23 people, have not yet been peer-reviewed or published.Дослідження проведені над 44 тисячами добровольців по світу. Але ще офіційно не переглянуті і не опубліковані. При цьому вже збираються подати заявку на затвердження 3-го укольчика в FDA: стаття датується 28.07., написано - наступного місяця - от у серпні.
А дружина з донькою теж в лікарні ?
- З цього й треба було розпочинати. Вижив тільки завдяки вакцині. А так би вже хоронили.
Я сам уже четвертую неделю какое-то дерьмо выхаркиваю, причем раз в неделю тестируюсь с отрицательным результатом.
Чи щось з народних методів пробуєте ?
Ті двоє інших щеплені ? (Для інформації).
Аналіз крові не здавали ?
А ті двоє були щеплені по повній програмі Файзером, як і я.
Я знаю, що треба пережити і брати ліки по симптоматиці.
Не хочете пополоскати горло чи вигріти груди і спину хоча б сухим теплом ?
Бо вакцинувався, але ніяк не можу підключитися напряму моском без гаджетів бодай до 4G через той довбаний рептилоїдний чип...
https://wol.jw.org/uk/wol/b/r15/lp-k/nwt/44/24#v=44:24:15
https://wol.jw.org/uk/wol/b/r15/lp-k/nwt/44/24#v=44:24:15
До того ж, так само як і вони, я покладаю надію на Бога, що буде воскресіння праведних і неправедних.
https://wol.jw.org/uk/wol/b/r15/lp-k/nwt/44/24#v=44:24:15 Дії 24:15
Ісус казав, що «всі, хто перебуває в пам'ятних гробницях, почують його голос і вийдуть» (https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1102015147/16/0 Івана 5:28, 29 ). А в https://wol.jw.org/uk/wol/bc/r15/lp-k/1102015147/17/0 Об'явлення 20:13 говориться: «Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть та могила віддали мертвих, що в них». Мільярди людей житимуть знову. Апостол Павло написав, що воскреснуть «праведні і неправедні».
Не думайте про це і не картайте себе.
Вік та супутні хвороби - серйозний фактор що зі щепленням, що без нього.
Якби вона щепилася, тоді думали б: а, може, не треба було.
Якщо Ви зробили все, що могли - Ваша совість чиста.