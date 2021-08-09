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Во время встречи Байден и Зеленский обсудят вопросы политики, безопасности и экономики, - Кулеба

Во время встречи Байден и Зеленский обсудят вопросы политики, безопасности и экономики, - Кулеба

Во время совместной поездки в США главы МИД Дмитрия Кулебы и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака были согласованы основные вопросы встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Об этом министр иностранных дел рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Во время этого визита мы проговаривали содержательные, кстати, результаты, с которыми два президента выйдут после встречи. Потому что любой результат нужно готовить. Будет три блока вопросов. Первый - это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй - безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться.

Третий - экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики. Мы можем построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом, финансовыми учреждениями, и готовим к визиту конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации, которые передам на рассмотрение американской стороны", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Встреча Зеленского с Байденом пройдет без "повышенных тонов", - Кулеба

Кулеба рассказал, каким будет официальный результат поездки в Штаты.

"(По результатам встречи. - Ред.) будет совместный документ двух президентов, будут подписаны документы, некоторые из них уже буквально на финальной стадии обработки. Некоторые требуют дополнительной проработки. Будут конкретные документы по результатам визита, в этом я уверяю", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Вашингтоне провели ряд встреч с американскими чиновниками, где согласовали детали визита Владимира Зеленского в США.

Ключевыми были встречи Кулебы и Ермака с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Также читайте: Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным, - Кулеба

Автор: 

Байден (2785) Зеленский (20196) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
Я извиняюсь, но имею спросить, а шо, вот это, ну то, что ещё совсем не так давно зарабатывало имитацией игры пиписькой на пианино, что то понимает в политике и экономике? За безопасность он конечно в курсе, и попытается сдрыснуть при первом жде шухере, а вот за политику и экономику меня терзают смутные сомнения.
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09.08.2021 01:51
+9
Офіс ***********. Серед джунглів сидить власне Зеленський, обдовбаний в сосіську, і доганяється "медичним" косяком. Непомітною м'якою ходою підораса заходить Сірьожа Нікіфоров, прес-секретар, із слухавкою в руці:
- Вовчик-морковчик, тут тебе из Америки звонят.
Зеленський із абсолютно вбитими очима бере слухавку, звідти голос Байдена:
- Hello, Vladimir...
Зеленський (панічно відкидає слухавку):
- А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН!!!..
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09.08.2021 04:06
+4
знаєш, я дивився цю передачу Є.Кісельова... Мне неприємно вразило кулебине брехливе підлабузництво членограя. Аж до того, ніби він в достатній мірі володіє англійською, щоб висловити власні претензії Байдену без перекладача. А вже про те, як він ніби розбирається в проблемах політики і економіки - то кулеба вилизав аж до гланд.
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09.08.2021 06:43
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Я извиняюсь, но имею спросить, а шо, вот это, ну то, что ещё совсем не так давно зарабатывало имитацией игры пиписькой на пианино, что то понимает в политике и экономике? За безопасность он конечно в курсе, и попытается сдрыснуть при первом жде шухере, а вот за политику и экономику меня терзают смутные сомнения.
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09.08.2021 01:51 Ответить
знаєш, я дивився цю передачу Є.Кісельова... Мне неприємно вразило кулебине брехливе підлабузництво членограя. Аж до того, ніби він в достатній мірі володіє англійською, щоб висловити власні претензії Байдену без перекладача. А вже про те, як він ніби розбирається в проблемах політики і економіки - то кулеба вилизав аж до гланд.
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09.08.2021 06:43 Ответить
Сомненья прочь! Указания давать может и дрессированная обезьяна.
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09.08.2021 06:53 Ответить
Оно, зеленое, имеет свойство знать за все, абсолютно все. Но это "абсолютно все" должно быть написано на бумажечке Ермаком. Поэтому такие провальные пресс-конференции и такие душещипательные видосики.
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09.08.2021 08:27 Ответить
А Зе чем укололся, что его пустят в сша? Может они с Байденом будут говорить через стекло из плексигласа с телефоном?
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09.08.2021 01:55 Ответить
Нет...лучше будет так -- Зе оденут в скафандр-пузырь, из которого тот будет общаться с Байденом в присутствии сотрудников.
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09.08.2021 02:04 Ответить
Астра-Зенека-КовіШілдом.
Який теж у Штатах не визнають.
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09.08.2021 03:54 Ответить
Штирлиц дЕрмак разрешил Кулебе сказать пару дежурных слов...
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09.08.2021 02:05 Ответить
У Фейгина Аферистович оптимистично прогнозировал встречу по всем общим вопросам , по результатам приехавших Кулебы и Ермака. НО НЕСКОЛЬКО РАЗ повторил - могут на личном уровне Байден-Зеленский и не сложится отношения , но стратегически для Украины все будетсо США ОК... а НАЛИЧНОМ ЭТО КАК? ЧИТАЕМ ВСЕ ПРОБЛЕМКИ ВОВЫ ? От Бени до судьи в трухалях с вагнергейтом????
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09.08.2021 02:05 Ответить
Самый крутой анекдот в блогосфере Мира,....Зеля-политик №1 в Мире
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09.08.2021 02:07 Ответить
А что же еще будут обсуждать?
Не вопросы же секса, отдыха и гравитации?
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09.08.2021 02:08 Ответить
😁
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09.08.2021 02:53 Ответить
И последний альбом Дорофеевой
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09.08.2021 03:28 Ответить
США как партнеру и другу должны полностью открыть свой рынок для всех украинских товаров без всяких и любых квот и ограничений. Но этого конечно не будет, ведь они друзья только на словах и им украинские колониальные товары не нужны, им нужен рынок сбыта и украинские ресурсы. Верим в дружбу США дальше.
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09.08.2021 08:18 Ответить
Цирк Шапито продолжается... ,страны НАТО и США в частности ,запретили своим военным передавать данные военно-космической разведки Украине.Точка.чуваки ...вы приплыли...,в этом сообщении пресс-службы НАТО пару-тройку недел назад много чего стало ясно... не паьтесь так
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09.08.2021 02:14 Ответить
Пока не найдут "козачка-стукачка",движения не будет...
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09.08.2021 02:16 Ответить
А чого його шукати? Він на виду, ще і в США їздить. Навіть агентурна кличка розвідці США відома. Щось таке із карточної гри.
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09.08.2021 06:57 Ответить
Вангуєєєє??
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09.08.2021 02:52 Ответить
После того, как ЗЕ слил Луке операцию ЦРУ, вопросы безопасности обговорить надо стопудово.
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09.08.2021 03:22 Ответить
Офіс ***********. Серед джунглів сидить власне Зеленський, обдовбаний в сосіську, і доганяється "медичним" косяком. Непомітною м'якою ходою підораса заходить Сірьожа Нікіфоров, прес-секретар, із слухавкою в руці:
- Вовчик-морковчик, тут тебе из Америки звонят.
Зеленський із абсолютно вбитими очима бере слухавку, звідти голос Байдена:
- Hello, Vladimir...
Зеленський (панічно відкидає слухавку):
- А-А-ААА!!! ГОВОРЯЩИЙ ТЕЛЕФОН!!!..
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09.08.2021 04:06 Ответить
Как они могут что-то обсудить, если зегуано не может выродить ни одного связного предложения с подлежащим, сказуемым, дополнением, и обстоятельством, а Св. Джо вообще забывает о чем идет разговор на втором слове?
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09.08.2021 06:09 Ответить
Как можно что-то обсуждать с :
неполноценным, неавтономным, трусливым, не знающим английского, зависимым от веществ изменяющим сознание , не умеющим говорить?
С Меркель , к примеру , уже поговорил. После шуточек о старушке Европе 2 года назад и о меркель , при разговоре с трумпом ....
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09.08.2021 06:38 Ответить
Будет орать на Байдена
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09.08.2021 06:47 Ответить
Аби при цьому не "обробився".
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09.08.2021 06:59 Ответить
С клоуном можно говорить только о досрочных президентских и парламентских выборах,судя рейтингу косовороточного клоуна теперь он представляет только ахметку,беню,менделюшку,квартальную шайку и самого себя.
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09.08.2021 06:55 Ответить
А чому це Єрмак наче язика в дупу всунув?...
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09.08.2021 09:10 Ответить
 
 