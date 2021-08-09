Оборудование по контролю за надводными и подводными целями установили на острове Змеиный, - ГУР Минобороны

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов проверил систему защиты на острове Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Во время посещения острова был "отработан комплекс практических вопросов". "В частности, с личным составом были проведены занятия по подводному минированию, проверена готовность расчетов ПЗРК к выявлению и распознавания воздушных целей, а также разведчики выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия", - сообщили в ГУР.

Также отмечается, что на острове было установлено оборудование по контролю за надводными и подводными целями, полученное от иностранных партнеров.

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