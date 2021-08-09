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Оборудование по контролю за надводными и подводными целями установили на острове Змеиный, - ГУР Минобороны

Оборудование по контролю за надводными и подводными целями установили на острове Змеиный, - ГУР Минобороны

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов проверил систему защиты на острове Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Во время посещения острова был "отработан комплекс практических вопросов". "В частности, с личным составом были проведены занятия по подводному минированию, проверена готовность расчетов ПЗРК к выявлению и распознавания воздушных целей, а также разведчики выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия", - сообщили в ГУР.

Также отмечается, что на острове было установлено оборудование по контролю за надводными и подводными целями, полученное от иностранных партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глобальную морскую систему связи планируют построить на острове Змеиный до конца 2022 года

Автор: 

Буданов (451) Змеиный (180) Минобороны (9277) оборона (5194) разведка (4168)


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Топ комментарии
+6
Да в Крыму все было еще круче...Но команду "Фас" никто не дал,да и стрелять в бывших "своих" наверное было западло.Кацапы этим и воспользовались.Теперь уже никто никаких команд,особенно из Киева,ждать не должен.
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09.08.2021 07:20
+5
А це обов'язково фсім знати??
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09.08.2021 02:48
+3
Где? Зачем? Там же кусок камня. Занимайтесь своим делом и доверяйте профессионалам.
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09.08.2021 05:53
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А це обов'язково фсім знати??
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09.08.2021 02:48 Ответить
кацапи знають... це вже не секрет.
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09.08.2021 03:24 Ответить
роту мотивированых морпехов там разместите лучше
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09.08.2021 05:42 Ответить
Где? Зачем? Там же кусок камня. Занимайтесь своим делом и доверяйте профессионалам.
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09.08.2021 05:53 Ответить
а оборудование мониторинга сильно поможет при попытке захвата ?
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09.08.2021 07:00 Ответить
Ну на мое непрофессиональное мнение - да. От Одессы до Змеиного - 50 миль или полчаса вертолетом. Сушкой - еще меньше.
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09.08.2021 07:36 Ответить
До Донецка тоже не так далеко, но... Момент упущен
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09.08.2021 11:45 Ответить
Давно служил под Одессой. Залётных у нас (самоволка, пьянка, конопля) отправляли в ссылку на Змеиный, на два-три месяца. Полезно для здоровья))- курить бросали)
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09.08.2021 09:48 Ответить
Точно! Ну чтобы мотивированным контрморпехам долго на ножах не махаться, ибо успех совсем не гарантирован, а вот пара-тройка пакетов Града наверняка проблему с сотней мативированных решит в течении 30 секунд...
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09.08.2021 11:19 Ответить
так ***** ж трусливое - оно попробует организовать какой нибудь инцидент и типа взять под охрану Змеиный.А будет там рота морпехов - оно туда не полезет - ибо трусливое
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09.08.2021 12:49 Ответить
Я правильно понимаю - ты, в отличии от него, смелый и один из этих мотивированных?
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09.08.2021 16:54 Ответить
правильно понимаешь
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09.08.2021 20:16 Ответить
Да в Крыму все было еще круче...Но команду "Фас" никто не дал,да и стрелять в бывших "своих" наверное было западло.Кацапы этим и воспользовались.Теперь уже никто никаких команд,особенно из Киева,ждать не должен.
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09.08.2021 07:20 Ответить
А мінні поля на острові й навколо острова,-не ефективніше ?
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09.08.2021 07:20 Ответить
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов... язык бы ему отрезать и поменять мозги, чтобы меньше п*здЕл...
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09.08.2021 08:04 Ответить
Спасибо Ющенко за бездарно профуканный нефтяной шельф около Змеиного.
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09.08.2021 09:02 Ответить
Після Чауса прийшла черга Зміїного,мабуть , нова спецоперація Буданова планується.
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09.08.2021 09:22 Ответить
чи зможуть наші ВМС захистити Зміїний
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09.08.2021 09:34 Ответить
 
 