Оборудование по контролю за надводными и подводными целями установили на острове Змеиный, - ГУР Минобороны
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов проверил систему защиты на острове Змеиный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Во время посещения острова был "отработан комплекс практических вопросов". "В частности, с личным составом были проведены занятия по подводному минированию, проверена готовность расчетов ПЗРК к выявлению и распознавания воздушных целей, а также разведчики выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия", - сообщили в ГУР.
Также отмечается, что на острове было установлено оборудование по контролю за надводными и подводными целями, полученное от иностранных партнеров.
Топ комментарии
+6 Борис Бойда
показать весь комментарий09.08.2021 07:20
+5 Focus
показать весь комментарий09.08.2021 02:48
+3 fresh guacamole
показать весь комментарий09.08.2021 05:53
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Focus
показать весь комментарий09.08.2021 02:48 Ответить Мне нравится 5
Панас Стець
показать весь комментарий09.08.2021 03:24 Ответить Мне нравится 2
Шевченко Андрей #490112
показать весь комментарий09.08.2021 05:42 Ответить Мне нравится 2
fresh guacamole
показать весь комментарий09.08.2021 05:53 Ответить Мне нравится 3
Шевченко Андрей #490112
показать весь комментарий09.08.2021 07:00 Ответить Мне нравится 1
fresh guacamole
показать весь комментарий09.08.2021 07:36 Ответить Мне нравится 1
taddyboy Harper
показать весь комментарий09.08.2021 11:45 Ответить Мне нравится 0
Alex Uzh
показать весь комментарий09.08.2021 09:48 Ответить Мне нравится 0
bvz afvbkbz #485993
показать весь комментарий09.08.2021 11:19 Ответить Мне нравится 0
Шевченко Андрей #490112
показать весь комментарий09.08.2021 12:49 Ответить Мне нравится 0
bvz afvbkbz #485993
показать весь комментарий09.08.2021 16:54 Ответить Мне нравится 0
Шевченко Андрей #490112
показать весь комментарий09.08.2021 20:16 Ответить Мне нравится 0
Борис Бойда
показать весь комментарий09.08.2021 07:20 Ответить Мне нравится 6
макаренко юра
показать весь комментарий09.08.2021 07:20 Ответить Мне нравится 3
Joshua Merlin
показать весь комментарий09.08.2021 08:04 Ответить Мне нравится 2
govtva
показать весь комментарий09.08.2021 09:02 Ответить Мне нравится 2
Галина Ткаченко #489819
показать весь комментарий09.08.2021 09:22 Ответить Мне нравится 1
Олег Б #390511
показать весь комментарий09.08.2021 09:34 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль