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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Армия РФ начинает масштабные учения на 20 полигонах Юга, Северного Кавказа и в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии

Армия РФ начинает масштабные учения на 20 полигонах Юга, Северного Кавказа и в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии

Специалисты всех родов войск Южного военного округа с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота (ЧФ) и Каспийской флотилии (КФЛ) начинают неделю масштабных батальонных тактических учений на Юге России и во временно оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, во временно оккупированном Крыму и на российских военных базах в Армении, временно оккупированных Абхазии и Южной Осетии.

Отмечается, что в рамках учений мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО выполнят учебно-боевые задачи специалисты всех родов войск.

Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли ЧФ и КФЛ.

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Учения пройдут также с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и др.

Уточняется, что для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ЮВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.

"Учения должны проводиться не по шаблону, а на основе самостоятельных решений командиров подразделений, их личном выборе способов и методов уничтожения условного противника", - сказано в сообщении.

Абхазия (374) армия РФ (19011) Крым (26360) военные учения (3456) Южная Осетия (175)


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Топ комментарии
+16
Я ще навесні казав шо ***** щось придумає до дня Незалежності. Ця дата для нього як серпом.
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09.08.2021 07:39
+11
Армія РФ починає масштабні навчання на 20 полігонах Півдня, Північного Кавказу і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії - Цензор.НЕТ 1335
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09.08.2021 08:25
+6
Это значит что скоро что-то не имеющее аналогов упадет, утонет или взорвется.
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09.08.2021 07:31
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ненаша раша бунтует.
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09.08.2021 07:21 Ответить
престарелое кремлевское недоразумение решило опять потрясти мощами...
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09.08.2021 08:48 Ответить
Это значит что скоро что-то не имеющее аналогов упадет, утонет или взорвется.
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09.08.2021 07:31 Ответить
Я ще навесні казав шо ***** щось придумає до дня Незалежності. Ця дата для нього як серпом.
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09.08.2021 07:39 Ответить
Лугандони навіть не уявляють - кого у жертву з них буде принесено, щоб оголосити Україну агресором.
ПП-2 ще не добудований, тому відпочиваєм, поки що
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09.08.2021 07:44 Ответить
Ваня - ти будеш першим!
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09.08.2021 07:54 Ответить
Я всім так набрид своєю правдою, що День Жмура буде проголошений на мою честь))
Жартую))
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09.08.2021 08:07 Ответить
Ванька! Тобі ближче "День ідіота України" - 21 квітня!!!
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09.08.2021 08:11 Ответить
Ти всим набрид своєю тупістю.
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09.08.2021 08:25 Ответить
Про що пан пише?!))) Де ж таким можна набриднути?)))
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09.08.2021 09:26 Ответить
У тебе така правда, як дірява торба ))
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09.08.2021 14:45 Ответить
Оксаночка! Твоя "дірява торба" не набагато від тої відрізняється" Може - дірками? А колір - той самий "лахтинський"!!!
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09.08.2021 15:27 Ответить
Ответными мерами "Вейшнория" утопит несколько танков, задавит пьяных солдат и направит военную колону на гражданский автобус.....
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09.08.2021 07:48 Ответить
Нудно потрібно щось свіженьке.... Пво - зіб'є свій літак, чи літак розїбашить своє пво...
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09.08.2021 08:11 Ответить
А ще додайте сюди одвічний зкріпний потяг лаптєногів до самознищення.
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09.08.2021 09:28 Ответить
Армія РФ починає масштабні навчання на 20 полігонах Півдня, Північного Кавказу і в тимчасово окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії - Цензор.НЕТ 1335
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09.08.2021 08:25 Ответить
А у нас по Джанни Родари
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09.08.2021 09:10 Ответить
З мови зняли .
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09.08.2021 09:29 Ответить
Деньги за газ есть -можно в танчики поиграть....
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09.08.2021 08:34 Ответить
Чим би вони не тішились аби до нас не лізли.. А так кожне навчання то викид грошей з бюджету. Просто країна багата і до кінця не освоєна державними злодіями
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09.08.2021 09:15 Ответить
А когда уже у нас будут проводить подобные учения? (а не покатушки/побегушки без единого выстрела)
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09.08.2021 09:43 Ответить
 
 