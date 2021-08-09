Войска РФ за сутки 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе: били из гранатометов и пулеметов, боевых потерь среди украинских воинов нет
За прошедшие сутки, 8 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба Минобороны.
Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении.
Таке сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в Мнобороны.
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