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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ за сутки 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе: били из гранатометов и пулеметов, боевых потерь среди украинских воинов нет

Войска РФ за сутки 4 раза нарушили режим

За прошедшие сутки, 8 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба Минобороны.

Вблизи Светлодарска враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Новоалександровка противник вел огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

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"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Таке сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 9 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в Мнобороны.

обстрел (26850) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Такое поведение дикой лапотной орды еще раз подтверждает народную мудрость:
хороший репоед - это дохлый репоед.
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09.08.2021 07:38 Ответить
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: били з гранатометів і кулеметів, бойових втрат серед українських воїнів немає - Цензор.НЕТ 4711
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: били з гранатометів і кулеметів, бойових втрат серед українських воїнів немає - Цензор.НЕТ 5461
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09.08.2021 08:19 Ответить
https://real-vin.com/po-doroge-v-lugansk-v-dtp-pogib-rossijskij-general-kochenkov По дороге в Луганск в ДТП погиб российский генерал Коченков
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09.08.2021 08:20 Ответить
 
 