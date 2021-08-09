Запад должен признать, что Украина является его частью, а не "восставшей провинцией "русского мира"", - Кулеба
Получение Украиной ПДЧ в НАТО — это дорога с двусторонним движением.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Это как копать тоннель под водой — с обеих сторон начинают копать, и в определенной точке встречаются. Иногда наши партнеры больше хотят, как это было в 2013 году, когда они хотели Соглашение об ассоциации подписать, а президент Янукович тогдашний отказался. Иногда мы больше хотим, набрасывает им каких-либо дополнительных идей, проектов, амбиций, они сдержанно на них реагируют. Но в принципе это двустороннее движение идет. Я отвергаю абсолютно позицию о том, что нам кто-то что-то должен, а мы ничего не должны делать. Так же я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату", - сказал он.
Кулеба рассказал, что делать Украине.
"Любое решение состоит из технической работы и политического решения. Вопрос в том, какая из частей доминирует в этом коктейле. Когда речь идет о членстве Украины в НАТО или ЕС, то вес политической составляющей намного больше, чем технической работы. Были страны, которые стали членами, не достигнув соответствия всем критериям членства, но их авансом взяли, потому что это было политическое решение.
Ключевой вопрос, который должно решить украинское государство в отношениях с Западом, прежде всего с НАТО и ЕС, простой и сложный одновременно — Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией "русского мира", буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией. Когда это решение будет окончательно принято, так как сейчас оно еще не единогласно принято, вот тогда процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции очень сильно ускорится", — сказал он.
Напомним, в Брюсселе 14 июня состоялся саммит НАТО. Как отмечается в заявлении по итогам саммита, НАТО подтверждает решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через план действий по членству (ПДЧ).
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А шо там прокукарекает найвелычнишый говноралиссимус на эту тему? Бубочка все еще мечтает вылизать анал Куйлу а потом посмотреть ему в глаза?
Чи тільки з москалями на камери лобизались?
Оце і запам'ятає Європа, а не висловлювання міністра без портфелю.
..Що з тих пір щось змінилося ? Чи Мордора немає !?
Может признать, а может дальше смотреть, как Украина и дальше болтается, как говно в проруби, дергаясь то на Запад, то на Восток.
Если шо, у Арахамии насчет ядерного оружия и коммунистического Китая спросите. А потом оцените нужны ли Европе такие неуравновешенные ******** с замашками шантажиста.
Комплекс меншовартості закладений в гени!
Т.е. МИД не выполняет свою работу!
И на Чернобыль немного денег дали.
С лохами не дружат, лохов обманывают.
Чтобы добиться дружбы, или, хотя-бы, партнерства - надо в 1-ю очередь перестать быть лохом.
И Кулеба ещё на что-то надеется?
А Кулеба хоче щоб йому дали вичерпний перелік реформ і пообіцяли приз за їх виконання.
Але "Захід" вже навчений, що "наші" їх весь час дурять: відповідальнисть за е-декларування знімають, корпоративне управління ламають, саботують реформу судової системи, реформу армії і т.д.
Тому спочатку треба відновити довіру, а потім вже просити, щоб нам щось пообіцяли.
У Зеленского, после позорного визита комика в Берлин, решили провести «работу над ошибками» в пиар-плане. И целый месяц перед таким же позорным визитом к Байдену будут надувать щеки в информпространстве. Имитируя очень серьёзную «подготовку в визиту».
Такие оценки сегодня https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Именно в этом ключе можно рассматривать все разговоры министроимитатора Кулебы, которому глава ОП Ермак поручил нести всякую дичь про «наработанные блоки вопросов» и так далее.
В реальности, если визит таки состоится, Зеленский тихо, как унылая мышь, будет сидеть и слушать, что ему расскажут в Вашингтоне. Так же, как перед этим он «обтекал» у Меркель.
К сожалению для страны, комик вызывает на Западе только отвращение…
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D1%81.html Запад от Зеленского устал: клоун всех уже достал - эксперты
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5.html Зеленский довел до катастрофы отношения между Украиной и Западом - экс-нардеп
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Источник с Минобороны: замминистра вызвала Зеленского на серьезный разговор из-за продажи сериалов «95 квартала» в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), поскольку война накладывает ряд ограничений.
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Глава МИД Кулеба заявил, что мы хотим больше американских денег.
Серьезно? Обворовывать без малейшего наказания Зеленский и Ко могут только свой нищий народ. А украсть деньги американских налогоплательщиков США не позволят…
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Вверху - фотожаба от Дмитрия Корнейчука, которую он иронически подписал:
«Лично я считаю, что альтернативы Зеленскому в украинской политике нет.
А вы как думаете?))))))»