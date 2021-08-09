РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10813 посетителей онлайн
Новости
6 660 47

Запад должен признать, что Украина является его частью, а не "восставшей провинцией "русского мира"", - Кулеба

Запад должен признать, что Украина является его частью, а не

Получение Украиной ПДЧ в НАТО — это дорога с двусторонним движением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я думаю, что это дорога с двусторонним движением. Это как копать тоннель под водой — с обеих сторон начинают копать, и в определенной точке встречаются. Иногда наши партнеры больше хотят, как это было в 2013 году, когда они хотели Соглашение об ассоциации подписать, а президент Янукович тогдашний отказался. Иногда мы больше хотим, набрасывает им каких-либо дополнительных идей, проектов, амбиций, они сдержанно на них реагируют. Но в принципе это двустороннее движение идет. Я отвергаю абсолютно позицию о том, что нам кто-то что-то должен, а мы ничего не должны делать. Так же я отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать. Это реально движение двух партнеров, двух сторон к общему результату", - сказал он.

Кулеба рассказал, что делать Украине.

"Любое решение состоит из технической работы и политического решения. Вопрос в том, какая из частей доминирует в этом коктейле. Когда речь идет о членстве Украины в НАТО или ЕС, то вес политической составляющей намного больше, чем технической работы. Были страны, которые стали членами, не достигнув соответствия всем критериям членства, но их авансом взяли, потому что это было политическое решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киеву нужно подписать оборонное соглашение с США, чтобы быть под защитой без вступления в НАТО,- Чалый

Ключевой вопрос, который должно решить украинское государство в отношениях с Западом, прежде всего с НАТО и ЕС, простой и сложный одновременно — Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией "русского мира", буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией. Когда это решение будет окончательно принято, так как сейчас оно еще не единогласно принято, вот тогда процесс нашей европейской и евроатлантической интеграции очень сильно ускорится", — сказал он.

Напомним, в Брюсселе 14 июня состоялся саммит НАТО. Как отмечается в заявлении по итогам саммита, НАТО подтверждает решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через план действий по членству (ПДЧ).

НАТО (9934) ПДЧ (137) членство в НАТО (1501) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Запад должен признать, что Украина является его частью, а не "восставшей провинцией "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7723 Захід вам нічого не винен.
показать весь комментарий
09.08.2021 07:34
+13
А наші спортсмени обіймались з представниками європейських держав ?
Чи тільки з москалями на камери лобизались?
Оце і запам'ятає Європа, а не висловлювання міністра без портфелю.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:11
+12
Никто вам ничего не должен. Пока Украина сама не станет Европой, а не колонией орды. Вопрос очень сложный, слышком много ордынцев в Украине.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Запад должен признать, что Украина является его частью, а не "восставшей провинцией "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7723 Захід вам нічого не винен.
показать весь комментарий
09.08.2021 07:34 Ответить
Запад признает Украину частью запада когда вся украинская земля будет куплена западом и заселена колонистами с запада
показать весь комментарий
09.08.2021 08:14 Ответить
Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9959
показать весь комментарий
09.08.2021 08:19 Ответить
Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2256
показать весь комментарий
09.08.2021 08:20 Ответить
Бо треба самим проводити наступальну міжнародну політику, а не скиглити що вам "кто-то должен".
показать весь комментарий
09.08.2021 09:44 Ответить
Правильные слова.
А шо там прокукарекает найвелычнишый говноралиссимус на эту тему? Бубочка все еще мечтает вылизать анал Куйлу а потом посмотреть ему в глаза?
показать весь комментарий
09.08.2021 07:35 Ответить
...через анал.
показать весь комментарий
09.08.2021 07:40 Ответить
О признании Украины частью запада высказались англичане на учениях под Львовом - задний двор России. Помните?
показать весь комментарий
09.08.2021 08:32 Ответить
Козломордая, здесь водки нет)
показать весь комментарий
09.08.2021 08:56 Ответить
От же ж "Кот Леопольд"!!! "Ребята - давайте жить дружно...". Кулеба! Ви своєю "політикою умиротворення" заганяєте Україну на позицію "ревалюцянерав" Білорусі: "Ми бунтуєм мирно, а ви - Захід", прийдіть і для нас, нам, переможіть!"...
показать весь комментарий
09.08.2021 07:52 Ответить
бубочка, нарешті, нашими спільними зусиллями і копняками - потрапив в тунель (який починав копати ще Майдан, потім Порох...); але бубочка копати зі своєї сторони - лінується, байдикує.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:06 Ответить
А наші спортсмени обіймались з представниками європейських держав ?
Чи тільки з москалями на камери лобизались?
Оце і запам'ятає Європа, а не висловлювання міністра без портфелю.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:11 Ответить
Це мене вразило найбільше! Жодного разу не привітали американців, австралійців, чи європейців. Кулак об кулак. Ото і все привітання. Але спортсмен робить те, що скаже тренер. Тренер спортсменові і мати, і батько, і вчитель, і піп. А тренери й досі вважають, що вони живуть в есесері.
показать весь комментарий
09.08.2021 11:23 Ответить
Та обняла кацапку одна тупа курка, а не всі спортсмени. І, нікому не цікаві обійми з голандцями чи турками. Всі обсмоктують лише "зраду"...
показать весь комментарий
09.08.2021 15:48 Ответить
Давно признал, тряпка дерьмака.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:13 Ответить
Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8343
показать весь комментарий
09.08.2021 08:16 Ответить
Старий це казав тридцять років тому. Вже зовсім інші реалії.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:44 Ответить
Які реалії?
..Що з тих пір щось змінилося ? Чи Мордора немає !?
показать весь комментарий
09.08.2021 08:57 Ответить
Европа поняття резиново-розтяжиме…
показать весь комментарий
09.08.2021 08:29 Ответить
Вовсе не должен.

Может признать, а может дальше смотреть, как Украина и дальше болтается, как говно в проруби, дергаясь то на Запад, то на Восток.

Если шо, у Арахамии насчет ядерного оружия и коммунистического Китая спросите. А потом оцените нужны ли Европе такие неуравновешенные ******** с замашками шантажиста.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:40 Ответить
О блин,Ю теперь я знаю, как зовут попугая Зеленского, которого споил пивом Ермак...
показать весь комментарий
09.08.2021 08:44 Ответить
И что получил Запад?) И что пошло не так?)
показать весь комментарий
09.08.2021 09:00 Ответить
Кулебу в кулебяку!
показать весь комментарий
09.08.2021 08:46 Ответить
Какая часть запада? Ахметостан. Киминально-олигархоческая клептопкратия.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:52 Ответить
Никто вам ничего не должен. Пока Украина сама не станет Европой, а не колонией орды. Вопрос очень сложный, слышком много ордынцев в Украине.
показать весь комментарий
09.08.2021 08:56 Ответить
Українські чистопородні гниди не мислять свого буття без гоподаря...
Комплекс меншовартості закладений в гени!
показать весь комментарий
09.08.2021 08:57 Ответить
г.Кулеба, наверняка не читал М.Твена, поскольку полагает,что ему все должны, и не понимает, что в такой логике (с) " слова "оптимист" и "дурак" являются синонимами.."
показать весь комментарий
09.08.2021 09:06 Ответить
Пока наш "мудрый нарид" не поумнеет, мы для Запада и будем банановой республикой с населением, привыкшем к халяве и коррупции
показать весь комментарий
09.08.2021 09:10 Ответить
Він не розуміє,і не хоче розуміти що Європі не потрібні толерантні до корупції дикуни.Які хочуть в Європу бо там добре,але хочуть туди потрапити не змінюючись.Хочуть просто в інший,безпечний совок.Не всі,але не менше 73%...
показать весь комментарий
09.08.2021 09:16 Ответить
Запад должен признать ...
Т.е. МИД не выполняет свою работу!
показать весь комментарий
09.08.2021 09:16 Ответить
Треба бути частиною Заходу, тді й визнають усі, а поки зедовбні і є частиною кацапської провінції
показать весь комментарий
09.08.2021 09:24 Ответить
Да уж. Комментарии... Порохолюбы такие патриоты Украины, шо писец...
показать весь комментарий
09.08.2021 09:31 Ответить
Дилетант пише: Да уж. Комментарии... Порохолюбы такие патриоты Украины, шо писец..
показать весь комментарий
09.08.2021 13:34 Ответить
І знову адепти свиночолого звинувачують Україну й українців, переводячи стрілки із Заходу, який просто НЕ БАЖАЄ брати Україну до себе, бо не хоче сваритися з рахою. Сотий раз повторюю: коли Заходу треба було, то до НАТО взяли Болгарію з Румунією, де корупції не менше, ніж у нас. ЇЇ до речі, і на Заході вистачає. Приклад - той же самий дєдушка жо та його свиночок-наркоман. Своїми дописами порохоботи іще раз демонструють, що їхній господар-імітатор і вони самі є ворогами України.
показать весь комментарий
09.08.2021 09:52 Ответить
Вони зразу усвідомлять коли ВВП подвоється і буде далі рости, та ярди не будуть виводиться, чого ще не зробили свій офшор, там у всіх є, Голандія, Швейцарія, Великобританія, США Китай, а тут чого туплять
показать весь комментарий
09.08.2021 10:41 Ответить
Як я можу визнати своїм того, хто не розцміє, що я кажу? Того, хто не знає моєї мови. Того, хто не сприймає моїх цінностей. Лише тоді, коли більша половина українців відмовиться від ватної мови на користь англійської, і відмовиться від совєцьких цінностей на користь європейських, нас визнають за своїх. Бідність в цьому не перешкода.
показать весь комментарий
09.08.2021 11:18 Ответить
Істинно європейські цінності - права людини та її недоторканість, свобода слова і т.д - в Старій Європі вже давно похєрілі, і особливо це видно в Британії, Франції та Німеччині. А в Австралії під приводом боротьби з барано-фікусом зара' коїться взагалі казна-що: https://www.youtube.com/watch?v=H8KScb7XjzE Натомість глобалісти нав'язують в Старій Європі та США разом з Канадою та Австралією зверхність лгбт-свиноти, трансгендеризм, расове "розмаїття" та іншу гидоту, яка до справжніх цінностей цивілізованого світу жодного відношення не має.
показать весь комментарий
09.08.2021 13:44 Ответить
В начале 90-ых США и РФ нагло и цинично разоружили Украину без всяких обязательств и фин. компенсаций, а это сотни млрд.$
показать весь комментарий
09.08.2021 12:03 Ответить
Не совсем так. Насколько я помню - выкупили по цене ядерного топлива для АЭС.
И на Чернобыль немного денег дали.
С лохами не дружат, лохов обманывают.
Чтобы добиться дружбы, или, хотя-бы, партнерства - надо в 1-ю очередь перестать быть лохом.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:35 Ответить
Министр Кулеба научился у своего президента бездоказательным утверждениям, нелогичным требованиям и пустой болтовне. Запад говорит вам открытым текстом: уберите агентуру РФ из окружения Зеленского - нет реакции. Привлеките к уголовной ответственности Коломойского за преступления, совершённые на территории Украины - нет реакции. Прекратите разрушать органы борьбы с коррупцией - продолжают.
И Кулеба ещё на что-то надеется?
показать весь комментарий
09.08.2021 12:27 Ответить
"Захід" вимагає від нас того, що Україна так чи інакше повинна зробити, щоб стати успішною країною. З НАТО чи без НАТО, з ЄС чи без ЄС.
А Кулеба хоче щоб йому дали вичерпний перелік реформ і пообіцяли приз за їх виконання.
Але "Захід" вже навчений, що "наші" їх весь час дурять: відповідальнисть за е-декларування знімають, корпоративне управління ламають, саботують реформу судової системи, реформу армії і т.д.
Тому спочатку треба відновити довіру, а потім вже просити, щоб нам щось пообіцяли.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:46 Ответить
який кловун, такий і кулєба.
показать весь комментарий
09.08.2021 13:26 Ответить
"тут воюем, а тут торгуем" - а хіба Захід у стосунках з рахою та китаєм дотримується (і дотримувався) не цього принципу? Чи, може, він героїчно воює з рахою через придушення опозиції, а з китаєм через знищення уйгурів?
показать весь комментарий
09.08.2021 13:47 Ответить
К сожалению для Украины, Зеленский вызывает на Западе только отвращение 9 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d0%ba-%d1%81%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d0%b7.html#comments Комментарии: 3
Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5124У Зеленского, после позорного визита комика в Берлин, решили провести «работу над ошибками» в пиар-плане. И целый месяц перед таким же позорным визитом к Байдену будут надувать щеки в информпространстве. Имитируя очень серьёзную «подготовку в визиту».
Такие оценки сегодня https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

Захід має визнати, що Україна є його частиною, а не "повсталою провінцією "русского мира"", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7654

Именно в этом ключе можно рассматривать все разговоры министроимитатора Кулебы, которому глава ОП Ермак поручил нести всякую дичь про «наработанные блоки вопросов» и так далее.
В реальности, если визит таки состоится, Зеленский тихо, как унылая мышь, будет сидеть и слушать, что ему расскажут в Вашингтоне. Так же, как перед этим он «обтекал» у Меркель.
К сожалению для страны, комик вызывает на Западе только отвращение…
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D1%81.html Запад от Зеленского устал: клоун всех уже достал - эксперты
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5.html Зеленский довел до катастрофы отношения между Украиной и Западом - экс-нардеп

Источник с Минобороны: замминистра вызвала Зеленского на серьезный разговор из-за продажи сериалов «95 квартала» в Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), поскольку война накладывает ряд ограничений.

Глава МИД Кулеба заявил, что мы хотим больше американских денег.

Серьезно? Обворовывать без малейшего наказания Зеленский и Ко могут только свой нищий народ. А украсть деньги американских налогоплательщиков США не позволят…

***
Вверху - фотожаба от Дмитрия Корнейчука, которую он иронически подписал:
«Лично я считаю, что альтернативы Зеленскому в украинской политике нет.
А вы как думаете?))))))»
показать весь комментарий
09.08.2021 13:50 Ответить
нельзя словами двигатся на Запад,а делами к рашисту. Можно обмануть 73% "мудрого нариду" Украины , но нельзя обмануть весь мир
показать весь комментарий
09.08.2021 15:04 Ответить
 
 