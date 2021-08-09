Из-за непогоды в Украине обесточены 49 населенных пунктов в Закарпатской и Сумской областях, - ГСЧС
Вследствие непогоды без электроэнергии остались 49 населенных пунктов в двух областях Украины.
Об эом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 9 августа в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 49 населенных пунктов в 2 областях (Закарпатская - 47 и Сумская - 2)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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