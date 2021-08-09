Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 203 млн, число жертв - более 4,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 августа в мире зарегистрировали 473 234 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 033 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 203 455 121 случаев инфицирования, из них 473 234 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 307 456 человека, из них 8 033 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 182,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 60-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 54-ю и 7-ю позицию соответственно.