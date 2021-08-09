РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10745 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
801 5

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 203 млн, число жертв - более 4,3 млн. ИНФОГРАФИКА

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 203 млн, число жертв - более 4,3 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 августа в мире зарегистрировали 473 234 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 033 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 203 455 121 случаев инфицирования, из них 473 234 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 307 456 человека, из них 8 033 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 203 млн, число жертв - более 4,3 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 182,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усилитель вакцины от COVID-19 планируют утвердить в США к концу августа, - Фаучи

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 203 млн, число жертв - более 4,3 млн 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 60-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 13, по летальным случаям - 54-ю и 7-ю позицию соответственно.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищило 203 млн, кількість жертв - понад 4,3 млн - Цензор.НЕТ 2003
показать весь комментарий
09.08.2021 08:17 Ответить
Аяяй кокой кошмар.
Изо дня в день кочует одна и та же "новасть"
Больше походу пейсать нечего
показать весь комментарий
09.08.2021 08:49 Ответить
Пейши про Ксавье молочника...
показать весь комментарий
09.08.2021 09:09 Ответить
Коммунисты кетая и расии развязали мировую войну, способную уничтожить человечество биологическим оружием. Число их жертв растет...
показать весь комментарий
09.08.2021 09:08 Ответить
ворлдометр - это медицина!! почти как фаучи
показать весь комментарий
09.08.2021 09:13 Ответить
 
 