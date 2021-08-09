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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 300 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 8 августа 2021 в Украине зафиксированы 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 20, медработников - 2).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 02 госпитализированы - 400 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 02 летальных случаев - 5;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 02 выздоровел - 281 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 203 млн, число жертв - более 4,3 млн. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 02 методом ПЦР - 9 383 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 02 методом ИФА - 1 424 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 02 экспресс-тестами - 5 913 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 02 заболели - 2 259 451 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 02 выздоровели - 2 191 202 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 02 летальных случаев - 53 100;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 02 проведено ПЦР-тестов - 11 537 474.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А скільки померло від інших хвороб?
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09.08.2021 08:19 Ответить
От рака к примеру только за 2020-й год умерло 10 миллионов человек по данным ВОЗ...
Что практически в четыре раза больше чем от вируса...
При этом смертность от рака на втором месте...а на первом сердечно-сосудистые заболевания...
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09.08.2021 08:22 Ответить
Поболев перед этим от полугода до и более 10 лет. А ковид за неделю- две в гробик загоняет. И рак - он незаразен. Можешь хоть всю жизнь на работу в автобусе с онкобольными ездить - риска подхватить от них рак нет вообще.
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09.08.2021 10:56 Ответить
 
 