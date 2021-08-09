В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел
В Украине зафиксированы 300 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 8 августа 2021 в Украине зафиксированы 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 20, медработников - 2).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 400 человек;
летальных случаев - 5;
выздоровел - 281 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 9 383 человека,
методом ИФА - 1 424 человека,
экспресс-тестами - 5 913 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 259 451 человек;
выздоровели - 2 191 202 человека;
летальных случаев - 53 100;
проведено ПЦР-тестов - 11 537 474.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях", - рассказали в Минздраве.
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