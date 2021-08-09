В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 300 новых случаев заражения, 281 человек выздоровел

В Украине зафиксированы 300 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 9 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 8 августа 2021 в Украине зафиксированы 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 20, медработников - 2).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 400 человек;

летальных случаев - 5;

выздоровел - 281 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 9 383 человека,

методом ИФА - 1 424 человека,

экспресс-тестами - 5 913 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 259 451 человек;

выздоровели - 2 191 202 человека;

летальных случаев - 53 100;

проведено ПЦР-тестов - 11 537 474.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях", - рассказали в Минздраве.







