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Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в Нормандском формате - это лишь одна из идей, - Кулеба

Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в Нормандском формате - это лишь одна из идей, - Кулеба

США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться вопрос подключения США к Нормандскому формату.

"Будут обсуждаться абсолютно все опции, в том числе и такие, которые сейчас не находятся в публичном пространстве и их не обсуждают эксперты. Но идеи у нас есть, мы их проговаривали сейчас во время визита в Вашингтон. Безусловно, президенты тоже об этом будут говорить. США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Потому что они абсолютно решительно поддерживают нас в этой борьбе", — сказал он.

"Но у любой идеи есть конкретные последствия, обстоятельства, при которых она может быть или не может быть реализована. И когда речь идет о Нормандском формате, то, безусловно, здесь речь идет не только сразу о позиции Франции и Германии, но и о позиции России — и все это нужно учитывать. Но не нужно зацикливаться на какой-то одной опции. Нужно найти такую опцию, которая даст результат — и именно на это направлен разговор. Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в Нормандском формате — это одна из идей, одна из опций", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден обсудят "Северный поток - 2" и привлечение США к Нормандскому формату, - "слуга народа" Корниенко

Нормандский формат - группа лидеров стран (Украина, Германия, Франция, Россия) и их советников, цель деятельности которой - прекращение войны на Донбассе. Первое заседание состоялось в 2014 году в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (отсюда и название) последнее заседание на уровне глав государств состоялось в Париже в 2019 году.

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский пообщались по телефону 7 июня. Во время разговора Байден пригласил Зеленского приехать в Вашингтон.

США (26336) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+3
Что то этот поц ЗЕленоватого окраса в последнее время слишком много ляпает своим языком, вы не находите, панове?
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09.08.2021 08:44
+3
Чим більше балачок про це, тим менше буде діла.
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09.08.2021 08:52
+2
Це ти кажи своєму недошефу.
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09.08.2021 08:37
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Це ти кажи своєму недошефу.
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09.08.2021 08:37 Ответить
Ти тупий, ілі хдє?
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09.08.2021 08:50 Ответить
Они бы и Исуса Христа привлекли бы к переговорам, чтобы и дальше у корыта удержаться...
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09.08.2021 08:42 Ответить
Что то этот поц ЗЕленоватого окраса в последнее время слишком много ляпает своим языком, вы не находите, панове?
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09.08.2021 08:44 Ответить
Чим більше балачок про це, тим менше буде діла.
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09.08.2021 08:52 Ответить
Да, так делают перед грандиозным шухером. Предстоит визит в Вашингтон, где будут конкретные вопросы за конкретные дела.
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09.08.2021 08:58 Ответить
Кулеба, я подаю вам хорошую идею. Нужно предложить всему миру заставить москву пойти на обмен оккупированных территорий донбасса на калининградскую область(кениксберг).и передать эти земли украине в обмен на донбасс,который они уже забрали и не хотят отдать.На донбассе они построят свой руский мир,а европа обретет островок покоя и избавится от язвы в организме европы.Подумай над этим .И кулеба и зеленский и остальные предатели украины--подумайте.Я думаю это будет выгодный для украины обмен.
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09.08.2021 08:56 Ответить
Не потрібно зациклюватися на популярній ідеї про участь США в Нормандському форматі - це лише одна з ідей, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4993..
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09.08.2021 09:03 Ответить
Была ,так называемая идея ,план " Б " ,о котором никакой конкретики по сей день ,
теперь хотя бы букву плана назвали ,на которой идеи остановились.
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09.08.2021 09:09 Ответить
Это у Зели с языка слетело.
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09.08.2021 10:13 Ответить
Без США - дела не будет!
Немцы уже на стороне *****.
Французы заняли нейтральную (?) позицию.
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09.08.2021 09:12 Ответить
Как тут не зациклиться,если без США решения не будет !
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09.08.2021 09:18 Ответить
Есть еще вариант - предоставить Китаю свободную торговую и промышленную зону в Донецкой и Луганской области. На условиях Украины и капиталлистических отношениях.Сначала на деоккупированной территории и с возможностью продвижения на восток.- Думаю,через месяц раха уберется от туда ))
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09.08.2021 09:22 Ответить
Навіть не ваша ідея.
Але штати не можуть дозволити собі участь в заздалегідь приреченому проекті.
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09.08.2021 09:35 Ответить
Хто такий цей Кулеба? Ось Єрмак, таки да. Бо Кулеба без нього навіть в США сам поїхати не зміг...
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09.08.2021 09:48 Ответить
А Маркарова там в США вообще никто. Опустили себя дипломаты ради Козыря.
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09.08.2021 10:11 Ответить
дЕрьмак смотрящий от дырявых, что бы не сболтнули лишнего.
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09.08.2021 10:53 Ответить
После импичмента и США присоединится к Нормандскому формату.
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09.08.2021 10:09 Ответить
после того как нас тупо и брутально слил Байден с северным потоком 2 - я думаю это даже опасно....он же там может и капитуляцию нашу подсуетить...а столько надежд было на старика Джо...
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09.08.2021 12:57 Ответить
 
 