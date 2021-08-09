Главный инфекционист США Фаучи прогнозирует появление штамма коронавируса, "который будет ускользать от защиты вакцины"
Главный медицинский советник Белого дома, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов коронавируса. Однако не исключено возникновение нового штамма вируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью USA Today.
"Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты вакцины", - заявил Фаучи.
По словам инфекциониста, вирус исчезнет после того, как будет привито подавляющее большинство населения. Если этого не произойдет, то зимой коронавирусная инфекция будет распространяться вместе с вирусом гриппа.
Также, по мнению Фаучи, новый всплеск заболеваемости может произойти весной следующего года.
При этом главный врач США отметил, что избежать заражения коронавирусом можно только в вакууме. Он напомнил, что непривитые люди помогают распространять коронавирус.
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Т.е. фактически мы сами создаем (в т.ч. такой вакцинацией) создаем условия для новых устойчивых мутаций. Точно так же, как мы использованием антибиотиков спровоцировали появление новых штаммов бактерий устойчивых сначала просто к пенициллину, а потом и к другим антибиотикам...Но вирус не бактерия и мутирует в разы быстрее
"...гипотетически ...мы могли бы получить вариант ,который будет ускользать
от защиты вакцин ".
Это что осторожный намёк на капитуляцию вакцин перед новыми штаммами ?
Пробный камышек в огород общественности ,чтобы предусмотреть её реакцию ?
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Я це збережу. До речі, "борець" ("справжнісінький" науковець) не уточнив: =подавляющее большинство= - це скільки відсотків ?
Бо тут =борці= вищали спочатку про 60% - і скасовуємо обмеження, потім 70%, тоді 75% ...
А скасування обмежень навіть не передбачається. Навпаки.
А оце забув ?
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
Fully vaccinated people with Delta variant breakthrough infections can spread the virus to others. However, vaccinated people appear (угу) to be infectious for a shorter period.
А то вякає про нещеплених. І решта співучасників =боротьби= накидаються на тих, хто має всі підстави сумніватися і ставити питання, і вже розділили суспільство, створили безпрецедентну травлю.
Об этом еще год назад говорил Люк Монтанье...нобелевский лауреат...
Зоопарк вакцин во время пандемии это преступление...
Вот его мнение мне интересно....а вот ваше мнение обо мне мне фиолетово у крапинку...впрочем как и мнение остальных буратин...
К тому же даже неправильно понятый товарищем с приветом.
https://voxukraine.org/nepravda-lyuk-montanye-zayavyv-shho-usi-vaktsynovani-vid-covid-19-pomrut-protyagom-dvoh-rokiv/