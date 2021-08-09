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Новости Коронавирус и карантин
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Главный инфекционист США Фаучи прогнозирует появление штамма коронавируса, "который будет ускользать от защиты вакцины"

Главный инфекционист США Фаучи прогнозирует появление штамма коронавируса,

Главный медицинский советник Белого дома, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов коронавируса. Однако не исключено возникновение нового штамма вируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью USA Today.

"Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты вакцины", - заявил Фаучи.

По словам инфекциониста, вирус исчезнет после того, как будет привито подавляющее большинство населения. Если этого не произойдет, то зимой коронавирусная инфекция будет распространяться вместе с вирусом гриппа.

Также, по мнению Фаучи, новый всплеск заболеваемости может произойти весной следующего года.

При этом главный врач США отметил, что избежать заражения коронавирусом можно только в вакууме. Он напомнил, что непривитые люди помогают распространять коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усилитель вакцины от COVID-19 планируют утвердить в США к концу августа, - Фаучи

Автор: 

карантин (16729) США (26336) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Фаучи (18)


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Топ комментарии
+10
По словам инфекциониста, вирус исчезнет после того, как будет привито подавляющее большинство населения. Источник: https://censor.net/ru/n3281530

Я це збережу. До речі, "борець" ("справжнісінький" науковець) не уточнив: =подавляющее большинство= - це скільки відсотків ?
Бо тут =борці= вищали спочатку про 60% - і скасовуємо обмеження, потім 70%, тоді 75% ...
А скасування обмежень навіть не передбачається. Навпаки.

А оце забув ?
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html

Fully vaccinated people with Delta variant breakthrough infections can spread the virus to others. However, vaccinated people appear (угу) to be infectious for a shorter period.

А то вякає про нещеплених. І решта співучасників =боротьби= накидаються на тих, хто має всі підстави сумніватися і ставити питання, і вже розділили суспільство, створили безпрецедентну травлю.
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09.08.2021 09:07
+8
Если мерзавец Фаучи прогнозирует, значит вирус уже готов в лабораториях.
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09.08.2021 08:56
+8
Открыл Америку...
Об этом еще год назад говорил Люк Монтанье...нобелевский лауреат...
Зоопарк вакцин во время пандемии это преступление...
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09.08.2021 09:12
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Ще не вечір, кароче.
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09.08.2021 08:54 Ответить
Если мерзавец Фаучи прогнозирует, значит вирус уже готов в лабораториях.
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09.08.2021 08:56 Ответить
Да нет, не нужно быть особым гением для таких прогнозов. Суть в том, что есть миллиарды людей, есть куча вакцин, причем с разным механизмом, есть куча невакцинированных.... По факту, вирусу есть где существовать (плацдарм) и есть куча разных "укреплений" по разным направлениям имеющих разные "дыры". Вот и вирус постоянно мутирует и каждая мутация пробует пробиться то там то там.....
Т.е. фактически мы сами создаем (в т.ч. такой вакцинацией) создаем условия для новых устойчивых мутаций. Точно так же, как мы использованием антибиотиков спровоцировали появление новых штаммов бактерий устойчивых сначала просто к пенициллину, а потом и к другим антибиотикам...Но вирус не бактерия и мутирует в разы быстрее
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09.08.2021 11:01 Ответить
Все их "прогнозы" сбываются. Ванга и Нострадамус кусают локти, от зависти.
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09.08.2021 08:59 Ответить
Главный инфекционист США Фаучи прогнозирует появление штамма коронавируса, "который будет ускользать от защиты вакцины" - Цензор.НЕТ 65
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09.08.2021 09:01 Ответить
Файзер, модерна не окончательные вакцины.после них люди проодолжают болеть в лёгкой форме и передавать болезнь. Что это за вакцина которой надо прививаться 2 раза в год? Такой больше нет
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09.08.2021 09:04 Ответить
Была когда-то антирабическая вакцина, когда по 40 инъекций надо было делать... И отказов от нее было очень мало.
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09.08.2021 10:46 Ответить
Так то после укуса бешеным животным. Когда ясно, что 100% заболевание наступит, а за ним мучительная смерть
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09.08.2021 11:15 Ответить
Да, после укуса бешеным животным антиваксер покидает ряды антиваксеров так или иначе.
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09.08.2021 11:23 Ответить
Ну да, если укусит привитый двумя дозами , то все, надо одевать белые тапки и ползти на кладбище 💉💀
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09.08.2021 11:44 Ответить
Та ты уже можешь ползти.
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09.08.2021 12:00 Ответить
Ага, щас. Вже біжу
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09.08.2021 12:44 Ответить
Тапки не забудь.
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09.08.2021 12:45 Ответить
Гадание на кофейной гуще .
"...гипотетически ...мы могли бы получить вариант ,который будет ускользать
от защиты вакцин ".
Это что осторожный намёк на капитуляцию вакцин перед новыми штаммами ?
Пробный камышек в огород общественности ,чтобы предусмотреть её реакцию ?
.
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09.08.2021 09:05 Ответить
По словам инфекциониста, вирус исчезнет после того, как будет привито подавляющее большинство населения. Источник: https://censor.net/ru/n3281530

Я це збережу. До речі, "борець" ("справжнісінький" науковець) не уточнив: =подавляющее большинство= - це скільки відсотків ?
Бо тут =борці= вищали спочатку про 60% - і скасовуємо обмеження, потім 70%, тоді 75% ...
А скасування обмежень навіть не передбачається. Навпаки.

А оце забув ?
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html

Fully vaccinated people with Delta variant breakthrough infections can spread the virus to others. However, vaccinated people appear (угу) to be infectious for a shorter period.

А то вякає про нещеплених. І решта співучасників =боротьби= накидаються на тих, хто має всі підстави сумніватися і ставити питання, і вже розділили суспільство, створили безпрецедентну травлю.
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09.08.2021 09:07 Ответить
Я вірно зрозумів, що капець в любому випадку?
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09.08.2021 09:08 Ответить
Ну какой капець. Почти два года живем, и ничего. А когда раскручивали в сми и интернете эту хрень, трубили что трупы на улицах будут лежать
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09.08.2021 11:19 Ответить
мошенник из ковидомафии
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09.08.2021 09:11 Ответить
Открыл Америку...
Об этом еще год назад говорил Люк Монтанье...нобелевский лауреат...
Зоопарк вакцин во время пандемии это преступление...
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09.08.2021 09:12 Ответить
Так вони ж з нього зробили хворого на голову на старості років.
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09.08.2021 09:19 Ответить
Во время пандемии преступление - это быть идиотом. Это я про тебя, если не понял.
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09.08.2021 09:20 Ответить
Мадама ...я привел слова Нобелевского лауреата...вирусолога с мировым именем..
Вот его мнение мне интересно....а вот ваше мнение обо мне мне фиолетово у крапинку...впрочем как и мнение остальных буратин...
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09.08.2021 09:30 Ответить
А в какой работе он это писал или говорил? Где ссылка?
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09.08.2021 10:49 Ответить
Это известный фейк антиваксеров.
К тому же даже неправильно понятый товарищем с приветом.

https://voxukraine.org/nepravda-lyuk-montanye-zayavyv-shho-usi-vaktsynovani-vid-covid-19-pomrut-protyagom-dvoh-rokiv/
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10.08.2021 17:12 Ответить
зачем тогда вакцинироваться???
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09.08.2021 09:13 Ответить
Да ты ж и так не собирался.
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09.08.2021 09:21 Ответить
кто бы сомневался
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09.08.2021 09:24 Ответить
Готовят, падлы, новый штамм...
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09.08.2021 12:58 Ответить
 
 