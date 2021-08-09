Главный инфекционист США Фаучи прогнозирует появление штамма коронавируса, "который будет ускользать от защиты вакцины"

Главный медицинский советник Белого дома, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что увеличение числа вакцинированных может предотвратить появление еще более опасных штаммов коронавируса. Однако не исключено возникновение нового штамма вируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью USA Today.

"Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать. Что произойдет, если в течение месяцев и месяцев вы позволите вирусу воспроизводиться: гипотетически возможно, не гарантировано, но гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты вакцины", - заявил Фаучи.

По словам инфекциониста, вирус исчезнет после того, как будет привито подавляющее большинство населения. Если этого не произойдет, то зимой коронавирусная инфекция будет распространяться вместе с вирусом гриппа.

Также, по мнению Фаучи, новый всплеск заболеваемости может произойти весной следующего года.

При этом главный врач США отметил, что избежать заражения коронавирусом можно только в вакууме. Он напомнил, что непривитые люди помогают распространять коронавирус.

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