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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 445 человек, всего - 4 137 073, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 445 человек, всего - 4 137 073, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 401 647 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"51 445 человек вакцинированы против COVID-19 8 августа 2021. Первую дозу получили 30 988 человек, полностью иммунизированы - 20 457 человек.

В течение суток работали: 277 мобильных бригад, 816 пунктов вакцинации, 340 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 4 137 073 человека, из них получил одну дозу - 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 538 718 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 445 человек, всего - 4 137 073, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 445 человек, всего - 4 137 073, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 445 человек, всего - 4 137 073, - Минздрав 03

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