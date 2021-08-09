За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 51 445 человек, всего - 4 137 073, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 401 647 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"51 445 человек вакцинированы против COVID-19 8 августа 2021. Первую дозу получили 30 988 человек, полностью иммунизированы - 20 457 человек.
В течение суток работали: 277 мобильных бригад, 816 пунктов вакцинации, 340 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 4 137 073 человека, из них получил одну дозу - 4 137 071 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 538 718 прививок", - рассказали в Минздраве.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль