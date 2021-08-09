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Мужчина, угрожая кассиру ножом, ограбил кредитное отделение в Сумах. ФОТОрепортаж

В Сумах совершено разбойное нападение на кредитную организацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

По данным полиции, 8 августа в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на одну из кредитных организаций города Сумы. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа и была введена в действие специальная полицейская операция.

"Напуганная женщина, которая работает в организации кассиром рассказала правоохранителям, что в помещение зашел неизвестный, на котором была защитная маска. Угрожая ножом мужчина приказал заявительнице лечь на пол и завладел средствами из кассы в размере 11 319 гривен. После чего скрылся в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Мужчина, угрожая кассиру ножом, ограбил кредитное отделение в Сумах 01

Отмечается, что благодаря слаженной работе правоохранителей злоумышленника удалось найти за несколько часов.

Сотрудники патрульной полиции остановили маршрутное такси на выезде из города, где и обнаружили подозреваемого. При нем находился нож и похищенные деньги. Разбойником оказался 37-летний житель Сумского района.

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Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.

Мужчина, угрожая кассиру ножом, ограбил кредитное отделение в Сумах 02
Мужчина, угрожая кассиру ножом, ограбил кредитное отделение в Сумах 03
Мужчина, угрожая кассиру ножом, ограбил кредитное отделение в Сумах 04
Фото: сайт полиции

ограбление (1368) Сумы (1071)


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Топ комментарии
+11
Они первые начали грабить...
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09.08.2021 09:03
+8
За такие проценты, все эти кредитные конторы не грабить нужно, а выжигать напалмом.
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09.08.2021 09:06
+3
Контора конечно уважения не заслуживает, но на что надеялся этот дятел? Что он такой крутой и умный, что его в жисть не поймают? Ну не поймали бы в этот раз - пошел бы на второе дело (безнаказанность порождает чувство самоуверенности). А сколько веревочке не виться - а конец будет. А где то мог бы и на пулю нарваться - вообще было бы красиво.
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09.08.2021 09:27
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Они первые начали грабить...
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09.08.2021 09:03 Ответить
За такие проценты, все эти кредитные конторы не грабить нужно, а выжигать напалмом.
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09.08.2021 09:06 Ответить
...хотів добуті гроші роздати біднякам, але не встиг.
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09.08.2021 10:02 Ответить
при зеле все летит в пи тартарары
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09.08.2021 09:07 Ответить
странно, в Сумах и в майке почему-то.
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09.08.2021 09:16 Ответить
там нема нудистського пляжу
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09.08.2021 09:19 Ответить
А шо,уже закрыли?
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09.08.2021 10:28 Ответить
Контора конечно уважения не заслуживает, но на что надеялся этот дятел? Что он такой крутой и умный, что его в жисть не поймают? Ну не поймали бы в этот раз - пошел бы на второе дело (безнаказанность порождает чувство самоуверенности). А сколько веревочке не виться - а конец будет. А где то мог бы и на пулю нарваться - вообще было бы красиво.
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09.08.2021 09:27 Ответить
судя по фото там денег то пятерка +/- 2 тысячи , получит он за них под десятку, это что способ перейти на 10 лет на госсодержание? Где там ум? Яка країна ,такі й грабіжники
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09.08.2021 09:56 Ответить
абракад
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09.08.2021 10:12 Ответить
Чувак "ограбил" Швыдко Грошi? Какое ж это ограбление?!!
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09.08.2021 11:19 Ответить
 
 