Мужчина, угрожая кассиру ножом, ограбил кредитное отделение в Сумах. ФОТОрепортаж
В Сумах совершено разбойное нападение на кредитную организацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
По данным полиции, 8 августа в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на одну из кредитных организаций города Сумы. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа и была введена в действие специальная полицейская операция.
"Напуганная женщина, которая работает в организации кассиром рассказала правоохранителям, что в помещение зашел неизвестный, на котором была защитная маска. Угрожая ножом мужчина приказал заявительнице лечь на пол и завладел средствами из кассы в размере 11 319 гривен. После чего скрылся в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.
Отмечается, что благодаря слаженной работе правоохранителей злоумышленника удалось найти за несколько часов.
Сотрудники патрульной полиции остановили маршрутное такси на выезде из города, где и обнаружили подозреваемого. При нем находился нож и похищенные деньги. Разбойником оказался 37-летний житель Сумского района.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.
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