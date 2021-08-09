Местные власти должны организовывать подвоз к центрам вакцинации от COVID-19, - замглавы ОП Тимошенко
Местной власти необходимо организовать работу центров вакцинации и пунктов прививки и обеспечить подвоз людей из отдаленных населенных пунктов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил в Facebook, ознакомившись с ходом вакцинации в Черкасской области.
"Местной власти поручено развернуть минимум один крупный центр массовой вакцинации в области, а также центры вакцинации в каждом райцентре и городах с населением более 100 тысяч жителей. Также должен быть организован бесплатный подвоз к пунктам вакцинации людей, проживающих в меньших населенных пунктах", - отметил Тимошенко.
В Черкассах уже было сделано 216 тысяч прививок в 30 центрах вакцинации и 95 прививочной пунктах. Работают также 25 мобильных бригад. При этом в наличии у медиков сразу несколько видов вакцин: CoronaVac, Pfizer и Moderna. Область занимает четвертое место по темпам вакцинации.
Замглавы ОП акцентировал внимание на необходимости более тесной работы местных властей с малыми населенными пунктами, жители которых до сих пор не имеют полной информации о возможности вакцинации для всех групп населения.
Тимошенко подчеркнул, что руководители ОГА должны выехать в районы и лично проверить ход вакцинации и донести информацию о важности вакцинации.
"У нас достаточно вакцин и квалифицированных медицинских работников. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, защитите себя и близких", - добавил Тимошенко.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что в этом году в Украине в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет завершена реконструкция и модернизация 200 приемных больничных отделений, а со следующего года начнется восстановление областных больниц в каждом регионе.
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Европейский суд наконец вынес решение о запрете обязательной вакцинации. Ссылка на французском языке находится в конце статей закона Европейского суда.
Любое обязательство по вакцинации теперь по умолчанию является незаконным.
Совет Европы (не путать с ЕС), к которому принадлежат все европейские государства, за исключением Беларуси, Косово и Ватикана, который является крестным отцом Европейского суда по правам человека, постановил 27.01.2021 в своей резолюции 2361/2021, среди прочего: что никто не может быть вакцинирован против его воли, под давлением.
47 государствам-членам предлагается сообщить перед вакцинацией, что вакцинация не является обязательной и что не привитые люди не должны подвергаться дискриминации.
Дискриминация также категорически запрещена в случаях существующих рисков для здоровья или если человек не хочет вакцинироваться. Производители вакцин обязаны публиковать всю информацию о безопасности вакцин.
Этой резолюцией крупнейшая правозащитная организация в Европе установила стандарты и обязательства, а также разработала руководящие принципы в соответствии с международным правом, которые должны применяться всеми 47 государствами-членами, включая ЕС как организацию.
Дискриминация, например, на рабочем месте или запреты на поездки для не привитых людей, поэтому юридически исключены.
В любом судебном процессе против любого органа власти, любого работодателя, любого поставщика туристических услуг, любого ответственного лица.
Во французской версии:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
См., В частности,
§ 7.3 - 7.4 - и 7.5.2: «использовать свидетельства о вакцинации только по назначению для мониторинга эффективности вакцины, потенциальных побочных и нежелательных эффектов»
Он датируется январем, но не отменен. Люди должны это знать !! Можете поделиться новостью.
С 27 января ни один политик в системе больше не говорил об этом ... и не зря.
Они хотят, чтобы люди забыли, что это не обязательно, и сами сделали прививку.