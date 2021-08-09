Местные власти должны организовывать подвоз к центрам вакцинации от COVID-19, - замглавы ОП Тимошенко

Местной власти необходимо организовать работу центров вакцинации и пунктов прививки и обеспечить подвоз людей из отдаленных населенных пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил в Facebook, ознакомившись с ходом вакцинации в Черкасской области.

"Местной власти поручено развернуть минимум один крупный центр массовой вакцинации в области, а также центры вакцинации в каждом райцентре и городах с населением более 100 тысяч жителей. Также должен быть организован бесплатный подвоз к пунктам вакцинации людей, проживающих в меньших населенных пунктах", - отметил Тимошенко.

В Черкассах уже было сделано 216 тысяч прививок в 30 центрах вакцинации и 95 прививочной пунктах. Работают также 25 мобильных бригад. При этом в наличии у медиков сразу несколько видов вакцин: CoronaVac, Pfizer и Moderna. Область занимает четвертое место по темпам вакцинации.

Замглавы ОП акцентировал внимание на необходимости более тесной работы местных властей с малыми населенными пунктами, жители которых до сих пор не имеют полной информации о возможности вакцинации для всех групп населения.

Тимошенко подчеркнул, что руководители ОГА должны выехать в районы и лично проверить ход вакцинации и донести информацию о важности вакцинации.

"У нас достаточно вакцин и квалифицированных медицинских работников. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, защитите себя и близких", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что в этом году в Украине в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет завершена реконструкция и модернизация 200 приемных больничных отделений, а со следующего года начнется восстановление областных больниц в каждом регионе.

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