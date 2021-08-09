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Флаг террористической организации "ДНР" используют вместо коврика владельцы кофейни во Львове. ФОТО

Владельцы львовской кофейни вместо коврика используют флаг подконтрольной России террористической группировки "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Останній блокпост".

"Кофейня во Львове. Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть, и используется по назначению", - говорится в сообщении.

В соцсетях заведения отмечается, что ежемесячно часть прибыли отдают украинской армии.

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Флаг террористической организации ДНР используют вместо коврика владельцы кофейни во Львове 01

Автор: 

Львов (4578) флаг (931) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+40
я б не хотел его вообще ни в каком виде созерцать. мне было б противно даже подтираться этой нечистью. минусую.
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09.08.2021 09:26
+25
Я против. НЕ следует это фуфло вообще на люди выносить.Чтобы даже в памяти не осталось.К тому же это придает какую то значимость этому дерьму,раз так с ним считаются.Типа серьезный враг,если такое внимание уделяют.
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09.08.2021 09:29
+21
Флаг террористической организации "ДНР" используют вместо коврика владельцы кофейни во Львове - Цензор.НЕТ 5899
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09.08.2021 09:27
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Там просто власник - ветеран АТО.
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09.08.2021 09:26 Ответить
То просто Львів
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09.08.2021 09:40 Ответить
я б не хотел его вообще ни в каком виде созерцать. мне было б противно даже подтираться этой нечистью. минусую.
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09.08.2021 09:26 Ответить
А что такое ДНР? Флаг злокачественного образования иного и не достоин.
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09.08.2021 09:27 Ответить
Флаг террористической организации "ДНР" используют вместо коврика владельцы кофейни во Львове - Цензор.НЕТ 5899
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09.08.2021 09:27 Ответить
В мене є схожий рулон туалетного паперу, тільки з ч/б зображенням. Коли ця мерзота здохне, я почеплю той рулон у себе в туалеті і зроблю "поминки" цьому ху...у.
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09.08.2021 09:40 Ответить
Не оттягивайте нежного прикосновения путинской хари к Вашему заду. Пусть потрётся губами и слизнёт Ваш кал....
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09.08.2021 09:52 Ответить
Повстанські бджоли по 42 гривні. Налєтай-навалісь.
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09.08.2021 09:28 Ответить
Какашками по периметру украсить...
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09.08.2021 09:28 Ответить
какашки-ето на ********
Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові - Цензор.НЕТ 241
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09.08.2021 13:00 Ответить
Я против. НЕ следует это фуфло вообще на люди выносить.Чтобы даже в памяти не осталось.К тому же это придает какую то значимость этому дерьму,раз так с ним считаются.Типа серьезный враг,если такое внимание уделяют.
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09.08.2021 09:29 Ответить
Зате дамбасюри скаженіють від цього.
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09.08.2021 09:41 Ответить
Пропагандоны это им преподнесут как наш страх. Если стелить тряпку - то кацапскую. Это и логично и прилично.
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09.08.2021 09:43 Ответить
Как можно считать серьёзным врага Об которого Вытирают ноги? путин серьёзный враг,но и его личеком на Туалетной бумаге вытирают "сраку".Потому,что если бы был оочень серьёзным то Украина уже бы давно превратилась в регион рашки.Нужно показывать разным ***(цензор) своё место на этом свете.👇
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09.08.2021 09:42 Ответить
Ваше мнение тоже имеет место быть. Я лишь свой взгляд озвучил.
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09.08.2021 09:45 Ответить
Выглядит неприятно. Что его хоть где-то используют. Это как повесить у себя в дома портрет путина, чтоб плевать в него. Не здраво это.
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09.08.2021 09:34 Ответить
Как сказал бы дедушка Фрейд - Да вы по уши в переносе! Вы же сами наделяете субъектностью этих выродков. Придурки, уберите это! Где СБУ?
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09.08.2021 09:36 Ответить
Какая субъектность у коврика под твоей дверью? Мелешь,что попало.
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09.08.2021 09:47 Ответить
Какое же ты дурное! Нельзя вытирать ноги о то чего нет! А раз тебя это так задевает, и тебя цепляют на эмоциях вытирать об это ноги, то внутренне ты уже придал этому говнообразованию субъектность.
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09.08.2021 09:56 Ответить
Иди-похмелись.
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09.08.2021 10:02 Ответить
мабуть добра кава..
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09.08.2021 09:38 Ответить
а если положить кацапскую тряпку, а не каких то марионеток, слабо ?
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09.08.2021 09:47 Ответить
.Класний коврик , де б собі такий придбати . ?
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09.08.2021 09:48 Ответить
Підтримую!!!
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09.08.2021 10:01 Ответить
такие коврики должны быть во всех туалетах Украины.
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09.08.2021 09:58 Ответить
Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові - Цензор.НЕТ 7213
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09.08.2021 10:02 Ответить
Я хоть раз бы ноги тщательно вытер. А то всегда делаю это поспешно...
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09.08.2021 10:04 Ответить
Ця штука і спонукатиме до ретельного витирання взуття .
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09.08.2021 10:47 Ответить
Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові - Цензор.НЕТ 8222
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09.08.2021 10:06 Ответить
Прапор терористичної організації "ДНР" використовують замість килимка власники кав'ярні у Львові - Цензор.НЕТ 7072
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09.08.2021 10:14 Ответить
Там повинна лежати ганчірка Підарашії. Цю ганчірку взагалі не треба рекламувати!
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09.08.2021 10:17 Ответить
Ще одна велика перемога...
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09.08.2021 10:19 Ответить
Эта тряпка вызывает рвотный рефлекс, как при этом пить каву?
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09.08.2021 10:42 Ответить
Рефлекс зникає, коли витерти об то черевики.
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09.08.2021 10:45 Ответить
Красавы!!
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09.08.2021 10:43 Ответить
Це по-нашому.
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09.08.2021 10:44 Ответить
Не флаг, а "флаг"!
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09.08.2021 10:56 Ответить
Даже если фейковый флаг, не нужно уподобляться арафатовским мартышкам. Ещё и рекламу оркам создавать.
А завтра с белорусами или мадьярами станет напряжно, так что, флаг БССР или венгерский будут топтать?
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09.08.2021 15:28 Ответить
 
 