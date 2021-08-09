Флаг террористической организации "ДНР" используют вместо коврика владельцы кофейни во Львове. ФОТО
Владельцы львовской кофейни вместо коврика используют флаг подконтрольной России террористической группировки "ДНР".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Останній блокпост".
"Кофейня во Львове. Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть, и используется по назначению", - говорится в сообщении.
В соцсетях заведения отмечается, что ежемесячно часть прибыли отдают украинской армии.
Топ комментарии
+40 Vasily G
показать весь комментарий09.08.2021 09:26
+25 Игорь Бех
показать весь комментарий09.08.2021 09:29
+21 Підлога Маккартні
показать весь комментарий09.08.2021 09:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А завтра с белорусами или мадьярами станет напряжно, так что, флаг БССР или венгерский будут топтать?