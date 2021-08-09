Флаг террористической организации "ДНР" используют вместо коврика владельцы кофейни во Львове. ФОТО

Владельцы львовской кофейни вместо коврика используют флаг подконтрольной России террористической группировки "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Останній блокпост".

"Кофейня во Львове. Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть, и используется по назначению", - говорится в сообщении.

В соцсетях заведения отмечается, что ежемесячно часть прибыли отдают украинской армии.

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