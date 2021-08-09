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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ уничтожает православную общину во временно оккупированном Крыму, - Денисова о запрете богослужения в храме ПЦУ

РФ уничтожает православную общину во временно оккупированном Крыму, - Денисова о запрете богослужения в храме ПЦУ

РФ продолжает уничтожать православную общину во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что накануне подконтрольные России "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение. Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протокол.

"Преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Кроме того, Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории", - подчеркивает омбудсмен.

"Призываю международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию и осудить действия, нарушающие права общины Православной церкви Украины в Крыму", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму

Автор: 

Денисова (996) Крым (26360) оккупация (10108) омбудсмен (593) церковь (1322) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+10
Зеркальный ответ. Все просто.
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09.08.2021 09:40
+7
Не з нашим щастям недоумком.
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09.08.2021 09:46
+5
Пора забрать Киево-Печерскую Лавру у РПЦ МП.
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09.08.2021 10:00
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Окупат є окупант.
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09.08.2021 09:37 Ответить
Зеркальный ответ. Все просто.
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09.08.2021 09:40 Ответить
Не з нашим щастям недоумком.
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09.08.2021 09:46 Ответить
Пора забрать Киево-Печерскую Лавру у РПЦ МП.
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09.08.2021 10:00 Ответить
А ми їм Лавру в Києві, а ми їм Почаївську лавру, Флорівський монастир, Покровський і далі по списку...
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09.08.2021 10:05 Ответить
Она .РФ, всю жизнь все уничтожает..а вы удивляетесь
С людоедами хороводы водите, авось дойдет или не дойдет)
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09.08.2021 10:29 Ответить
А мы в это время обнимаемся с рашистскими спортсменами и заявляем,шо спорт вне политики.
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09.08.2021 10:30 Ответить
Они закрывают ПЦУ а мы зеркально должны щимануть РПЦ
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09.08.2021 10:39 Ответить
Україна з держбюджет зараз буде фінасувати ремонт Києво-Печерської лаври , щоб РПЦні під..раси могли стабільно заробляти для себе бабло.

Мінкульт визначив проєкти "Великої реставрації" на 2021 рік
https://lb.ua/culture/2021/05/21/485222_minkult_viznachiv_proiekti_velikoi.html
"Першочергові роботи будуть проводитися в Києво-Печерській лаврі,..."
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09.08.2021 10:42 Ответить
Они это делают и не только это, потому что знают - ответа не последует ((((
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09.08.2021 10:46 Ответить
Усику треба сказати, він бігом розбереться, це відомий захисник віри православної.)
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09.08.2021 13:53 Ответить
 
 