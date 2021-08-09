РФ уничтожает православную общину во временно оккупированном Крыму, - Денисова о запрете богослужения в храме ПЦУ

РФ продолжает уничтожать православную общину во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что накануне подконтрольные России "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение. Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протокол.

"Преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением 18 статьи Всеобщей декларации прав человека и 9 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Кроме того, Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории", - подчеркивает омбудсмен.

"Призываю международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Российскую Федерацию и осудить действия, нарушающие права общины Православной церкви Украины в Крыму", - подытожила она.

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