"Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов", - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих
Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих. 19-летняя украинка попала в скандал после того, как в Сети появились фото ее объятий с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины - это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", - эмоционально отметил он.
Он уверен, что никакой "зрады" в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет.
"Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом - это его часть. Пьедестал - это уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше", - отметил украинский каратист.
"Грузите спортсмена за его политические проявления, но от**битесь от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей. Олимпиада - это квинтэссенция спорта! Олимпиада - это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт - вне политики!!", - добавил он.
"В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса... Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Все наше существование с таким подходом – политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд", – резюмировал спортсмен.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
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таке.
Де цей молодик служив (і чи служив взагалі) в лавах збройних сил України?!
Чого для токаря, водія, слюсара, вчителя, врача росія є агрессором і ворогом, а для каратиста, боксера, стрибунки і цілога стада українських виконавців пісень "спорт и эстрада -вне политики"?
придурку, якщо спорт поза полiтикою, то чого ти поiхало туди пiд прапором України,
їхало б представляти самого себе...цiкаво, допустили б тебе до участi в змаганнях?)
Аркадія Бабченко " Мы сами не заметили ,как начали с ними разговаривать ".
Вона акумулює все ,що більшість тут написали в своїх коментарях.
ЇЇ висновки відносяться не тілько до спортсменів ,вони до кожного з нас .
Стосовно Магучіх, є велика ймовірність, що її до обнімашок могли мотивувати. З цим треба розбиратися.
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ ₽! А ВОТ КАКАЯ У РУЛЯ ВЛАСТЬ В
УКРАИНЕ, ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ И ПРОДАЖНЫЕ СПОРТСМЕНЫ !
и если он не изменится
то ему нехрен делать
на Олимпиадах, выступая
от воюющей страны - Украины
https://www.radiosvoboda.org/a/30180575.html?fbclid=IwAR38oXaREa5mwNvpJxhXiW_smUV9Qka5BxPqiwQ97m0YXrG0UZDe4NXSBL0 Спортсмени, які загинули на війні: мали б далі виборювати нагороди, але обрали захист України
Українці для нього - гойська біомаса.
ВАТИ ПРИБУЛО.
ВОНО НАВІТЬ НЕ ЗНАЄ ЗА ЯКУ КРАЇНУ ВИСТУПАЄ ...
Львов, мне прям стыдно за вас!
Политика в крови, убийствах, разрушениях, мучениях, которые несут "простые россияне", принесшие горе ко мне домой на Донбасс и с которыми вы ОБНИМАЕТЕСЬ, плюя мне в лицо?!
Мрази, что бы вы СДОХЛИ!
Я в нее кушаю..."
З минулого життя анекдот про таких спортсменів
От якби ті "браття" по тобі гатили, якби ти, смерд, сам поховав би не одного свого побратима, який загинув від свинособачих лап, то ти би мав іншу думку..
Громадяни (справжні, не на паспорті) це знають та пам'ятають.
У цих, вибачте на слові, "армійців" є начальник?
У них має бути заступник з морально-психологічного забезпечення, який ПОВИНЕН "ВПРАВЛЯТИ" мізки у "ватні та дурні макітри".
От і виходить, що там, де потрібний виховний вплив,- його НЕМАЄ.
Хоча у ЗСУ є ціле ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МПЗ з генералом-лейтенантом на чолі.
ГАНЕБНЕ ГАНЬБИЩЕ!