РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10702 посетителя онлайн
Новости
48 356 577

"Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов", - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих

Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих. 19-летняя украинка попала в скандал после того, как в Сети появились фото ее объятий с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины - это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", - эмоционально отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинка Магучих сфотографировалась со спортсменкой сборной, недостойной ношения своего флага. ФОТО

Он уверен, что никакой "зрады" в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет.

"Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом - это его часть. Пьедестал - это уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше", - отметил украинский каратист.

"Грузите спортсмена за его политические проявления, но от**битесь от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей. Олимпиада - это квинтэссенция спорта! Олимпиада - это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт - вне политики!!", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спортсмены, представляющие Украину, должны понимать, что продолжается российско-украинская война, - Минобороны об инциденте с Магучих

"В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса... Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Все наше существование с таким подходом – политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд", – резюмировал спортсмен.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов, - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих 01
Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов, - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих 02

Автор: 

информационная война (677) Олимпиада (1136) россия (95326) спорт (2419) Магучих (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+144
ну конечно...вне политики...мы всё помним....
"Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов", - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих - Цензор.НЕТ 1606
показать весь комментарий
09.08.2021 09:49
+139
Конечно вне политики... особобенно учитывая когда:
слева капитан армии России - справа сержант ВСУ...
"Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов", - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих - Цензор.НЕТ 5230
показать весь комментарий
09.08.2021 09:58
+126
Я ж говорю-дебил на дебиле и дебилом погоняет. Это спортсмены в Украине. К сожалению.
показать весь комментарий
09.08.2021 09:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Я не зрозумів, він спорт з проституцією порівняв?
показать весь комментарий
09.08.2021 14:21 Ответить
https://city-adm.lviv.ua/news/sport/287215-olena-starikova-alla-cherkasova-ta-stanislav-horuna-otrymaiut-vid-mista-po-kvartyri?fbclid=IwAR0nDDxZX2eXjegLmlNF-ZR8NjmVN9pKakF6AXEz77bOu451oIf9rZTWiw0 поки тут списи ламають цей горуна, серед інших, отримає від садового квартиру.
таке.
показать весь комментарий
09.08.2021 14:27 Ответить
Квартиру , говорите , получил? Не завидую соседям....Подозреваю,что квартира горуну поперёк горла станет.....Задолбётся восстанавливать её....И продать не сможет.... Можно устроить ему весёлую жизнь "вне политики".....
показать весь комментарий
09.08.2021 16:20 Ответить
"Спорт внє політікі" Це як зрозуміти? Змагається під прапором України, поїхати на Олімпіаду за кошти Українців, а тут відразу спорт вне палітіки, таких спортсменів потрібно депортувати в пі.дарасію, з ануляцією Українського громадянства
показать весь комментарий
09.08.2021 14:32 Ответить
Так а гімн на церемонії нагородження вмикають щоб підкреслити що спорт поза політикою.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:56 Ответить
Що навіть ка.цапам?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:29 Ответить
Де ви там бачили кацапів? Інгуши, Дагистанці, Чеченці, Татари, Банкіри, Осетини, Українці, Грузини, Якути та інші манкурти.
показать весь комментарий
10.08.2021 13:56 Ответить
Цікаво, а скіки коштів держава Україна витратила на те шр б цей колаборант вважав шо "спорт - вне политики"?!
Де цей молодик служив (і чи служив взагалі) в лавах збройних сил України?!
Чого для токаря, водія, слюсара, вчителя, врача росія є агрессором і ворогом, а для каратиста, боксера, стрибунки і цілога стада українських виконавців пісень "спорт и эстрада -вне политики"?
показать весь комментарий
09.08.2021 14:45 Ответить
Під час війни все в контексті політики. Навіть ті хто кажуть що вони "внє політікі" це насправді політична заява яку треба розуміти так - "я за те щоб Україну ліквідували а українців повбивали, але не можу сказати це вголос"
показать весь комментарий
09.08.2021 14:51 Ответить
100%. Чуть глубже начинаешь ковырять таких питорасов и гнойник сразу прорывает...
показать весь комментарий
09.08.2021 16:00 Ответить
Пішли на..уй в кацапію ***** чемпійони,ви перекоти поле а Україна вічна!
показать весь комментарий
09.08.2021 15:09 Ответить
"Спорт внє політікі"



придурку, якщо спорт поза полiтикою, то чого ти поiхало туди пiд прапором України,
їхало б представляти самого себе...цiкаво, допустили б тебе до участi в змаганнях?)
показать весь комментарий
09.08.2021 15:15 Ответить
Не буду здивований, якщо за Магучіх та Горуну сьогодні ввечері у своїй програмі заступиться Скабєєва: "Мальчіка і дєвачку, в трусіках, січас на Украінє проста убівают біндеравци за то, шта ані хатят дружить с Расієй!"
показать весь комментарий
09.08.2021 15:35 Ответить
А ось як до Олімпіади ставляться на самій паРаші, яка вкладає у голови наших корисних ідіотів "Спорт внє палітікі":

"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 7190
показать весь комментарий
09.08.2021 15:54 Ответить
Всіх дуже прошу ,прочитайте на блогах сьогоднішню блискучу статтю
Аркадія Бабченко " Мы сами не заметили ,как начали с ними разговаривать ".
Вона акумулює все ,що більшість тут написали в своїх коментарях.
ЇЇ висновки відносяться не тілько до спортсменів ,вони до кожного з нас .
показать весь комментарий
09.08.2021 15:54 Ответить
Призові за медалі - це політична відзнака за вклад в піднесення честі країни. Якщо Горуна хоче бути принциповим у цьому питанні, він має відмовитись від призових і обіцяної квартири.
Стосовно Магучіх, є велика ймовірність, що її до обнімашок могли мотивувати. З цим треба розбиратися.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:44 Ответить
нда... а мы еще Усика пуесосим))))
показать весь комментарий
09.08.2021 16:45 Ответить
"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 2986
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
МНОГО - МНОГО В НЕЙ ₽! А ВОТ КАКАЯ У РУЛЯ ВЛАСТЬ В
УКРАИНЕ, ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ И ПРОДАЖНЫЕ СПОРТСМЕНЫ !
показать весь комментарий
09.08.2021 16:53 Ответить
Очередная спец.операция по псевдо-замириванию двух народов. Проверяют, как глубока ненависть к ним после 7 лет войны. Схавала ли Украина отжим Крыма и войну на Донбассе? Так, как схавала троянского коня - шестого президента.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:55 Ответить
****к конченый.....
показать весь комментарий
09.08.2021 17:12 Ответить
А що це за раса - рагулі ?
показать весь комментарий
09.08.2021 17:47 Ответить
А вот такая, внутренне эндогенная раса.
показать весь комментарий
09.08.2021 18:08 Ответить
Яку ж херню ти тут через онлайн перекладач співаєш… !(
показать весь комментарий
09.08.2021 17:38 Ответить
По перше не Расеян , а кацапню сраную , по друге ти це скажи батькам що зустрічали своіх дітей з війни вантажем 200…
показать весь комментарий
09.08.2021 17:40 Ответить
Про що воно курва голгоче… ? Спорт вне политики , искуство вне политики, наука вне политики , лишаються тільки хлопці що на передку , вони точно в темі - в политике
показать весь комментарий
09.08.2021 17:36 Ответить
Це або капітулянт, яких нажаль багато в Україні, або превєрженєц рускага мирка. Так шо шановний пане, не треба на таких витрачати свої нерви)
показать весь комментарий
09.08.2021 17:44 Ответить
Та не можу друже втриматися пройти мимо )
показать весь комментарий
09.08.2021 17:45 Ответить
Я вважаю, що вже стався той момент, коли кожен з нас зробив свій вибір. Схиляти когось на іншу точку зору немає сенсу. Тільки ідентифікація "свій-чужий".
показать весь комментарий
09.08.2021 17:48 Ответить
Цілком згоден , добрий месєдж
показать весь комментарий
09.08.2021 17:52 Ответить
Ще один даун відкрив рота... "Внє палітіки"... Ні, все таки правильно каже Нєвзоров, що спорт - це антипод інтелекту
показать весь комментарий
09.08.2021 18:17 Ответить
Противно видеть эти фотки ватноголовых спортсменов которым страна какая разница.
показать весь комментарий
09.08.2021 18:18 Ответить
дайте этому умнику АК пусть месячишко побегает на передке
и если он не изменится
то ему нехрен делать
на Олимпиадах, выступая
от воюющей страны - Украины
показать весь комментарий
09.08.2021 18:35 Ответить
Украина себя не уважает , как и украинцы. Этот ватный имбецил завтра должен быть выгнан из спорта и после завтра отправлен в Вологду. В
показать весь комментарий
09.08.2021 19:39 Ответить
нах нам такие медалисты?
показать весь комментарий
09.08.2021 19:43 Ответить
Стасику, ВІЙНА теж поза політикою. Бо воюють не політики, а прості солдати - вчорашні трактористи, оперні співаки і спортсмени.
показать весь комментарий
09.08.2021 19:43 Ответить
Добре що я свалив з цієї країни, бидло й не повинне жити інакше, тільки так
показать весь комментарий
09.08.2021 20:25 Ответить
Це стосовно спорту «поза політикою»...

https://www.radiosvoboda.org/a/30180575.html?fbclid=IwAR38oXaREa5mwNvpJxhXiW_smUV9Qka5BxPqiwQ97m0YXrG0UZDe4NXSBL0 Спортсмени, які загинули на війні: мали б далі виборювати нагороди, але обрали захист України

"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 2737
показать весь комментарий
09.08.2021 20:29 Ответить
!!!!!!!
показать весь комментарий
10.08.2021 07:54 Ответить
Горун, Сстань на коліна **** ! Стань і вимолюй пробачення за свої слова ублюдок. Пробачення у дітей дружин, батьків спортсменів які були поза політикою....
показать весь комментарий
10.08.2021 08:02 Ответить
Воно ж не українець, хоча і зі Львова.
Українці для нього - гойська біомаса.
показать весь комментарий
10.08.2021 08:10 Ответить
Таисия Повалий споет пестню Мир Дружба Водка и РАБссия встанет с Кален...
показать весь комментарий
09.08.2021 20:40 Ответить
дайте блискучій олені старіковій дві квартири, а цій малоросній потворі- копняка під зад!
показать весь комментарий
09.08.2021 20:51 Ответить
Спорт высоких достижений всегда был, есть и будет политикой. Если не хватает мозгов это осознать, то модер тебе их не добавит.
показать весь комментарий
10.08.2021 00:45 Ответить
І ***** вам взагалі національний прапор??????Виступайте під прапором НОК Марсу.....
показать весь комментарий
09.08.2021 21:11 Ответить
Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих. Источник: https://censor.net/ru/n3281544

ВАТИ ПРИБУЛО.
ВОНО НАВІТЬ НЕ ЗНАЄ ЗА ЯКУ КРАЇНУ ВИСТУПАЄ ...
показать весь комментарий
09.08.2021 21:17 Ответить
От би Гітлер здивувався слова цього клоуна що спорт це не політика, особливо після Олімпіади в Берліні у 1936 му, та і Пукін теж здивувався би після Олімпіади в Сочі у 2014 му, після якої одразу окупував Крим. А так да - спорт це не політика ))
показать весь комментарий
09.08.2021 21:22 Ответить
Спорт це не політика "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 1241 "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 1241
"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 4512"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 315
показать весь комментарий
09.08.2021 21:26 Ответить
Так сними форму Национальной сборной, ублюдок, вали в страну под гимн Чайковского, скот! Пора уже таких демонов лишать гражданства и выселять нах!
показать весь комментарий
09.08.2021 22:05 Ответить
!!!!!
показать весь комментарий
09.08.2021 22:16 Ответить
Дуже хочеться , щоб хтось передав цьому чму , щоб воно стулило пельку і разом з такими вато-совками , як воно валило в до їхніх друзів в росію - не обніматися , а назавжди !!! Мої знайомі та друзі , дійсно перебиваючись подачками , купуючи екіпіровку на секундах , вигравали Олімпіади , ЧС , ЧЄ . А ці з державними та відомчими стипендіями , клубними та спонсорськими виплатами , рекламними контрактами , обіс..лись , як ніколи раніше . Ну і якби вони не нагліли , ніхто б і не звернув на них увагу . А то прос..ли і ппостлають людей на х.. ! Су.. ! Крім Жана ви всі ПРОГРАЛИ ! Особливо в бійцівських видах . Як можна , щоб тебе хтось побив а ти переможець ? Поясніть це цьому чму .
показать весь комментарий
09.08.2021 22:15 Ответить
тут львовяне есть??? почему это быдло у вас до сих пор ходит не отпиз*еное?
Львов, мне прям стыдно за вас!
показать весь комментарий
09.08.2021 22:29 Ответить
Ответ очевиден и прост. Зеленая власть реализует план примирения. Оборонзаказы сорваны. Корпоративные соглашения с Западом сорваны. Спецоперации слиты. Зеленский в День Конституции своей косовороткой дал всем понять, что во власти Украины стоят русские. Буджетные деньги направлены в российские кошельки. Олимпийцы России и Украины целуются взасос. Троянский конь отлично работает на благо русских.
показать весь комментарий
09.08.2021 22:50 Ответить
Пружина та козак Гаврилюк тільки без мізків.
показать весь комментарий
09.08.2021 23:17 Ответить
Ще одна жалюгідна гнида. Лобизатися із спортсменами без розпізнавальних знаків поза політикою. Цікаво, яке військове звання має цей дегенерат.
показать весь комментарий
09.08.2021 23:37 Ответить
При чем здесь политика, тварь вонючая и тупая?!
Политика в крови, убийствах, разрушениях, мучениях, которые несут "простые россияне", принесшие горе ко мне домой на Донбасс и с которыми вы ОБНИМАЕТЕСЬ, плюя мне в лицо?!
Мрази, что бы вы СДОХЛИ!
показать весь комментарий
10.08.2021 06:29 Ответить
SеSeSeR сдох,но Путлер не согласный,геополитическую Катастрофу 20 века пытается оживить... ТРУП Мавзолейный...завоняет новыми Фарбами...
показать весь комментарий
10.08.2021 06:33 Ответить
"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 5927 Холоп звучит гордо..
показать весь комментарий
10.08.2021 06:35 Ответить
"...А зачем Вам голова?
Я в нее кушаю..."

З минулого життя анекдот про таких спортсменів
показать весь комментарий
10.08.2021 07:22 Ответить
Тварина! Безмозгла тварина!
показать весь комментарий
10.08.2021 07:56 Ответить
Спорт поза політикою? Музика поза політикою? Культура поза політикою? А вони, окупанти та колаборанти, так не думають. Їхні кулі це НЕ лише «гради» і «зелені чоловічки». Їхні кулі це російська музика, російська культура, російський спорт і головне - РОСІЙСЬКИЙ СПОСІБ МИСЛЕННЯ. Так, той спосіб коли українські олімпійці готові фотографуватись з рашистами, так звані «укрАіскіє» гастролери готові колаборуватись з московськими, а пересічне населення готове вливати у вуха та очі тисячі годин московського непотребу. Це теж війна за Україну. Вона проходить кожного дня. На кожній вулиці і в кожному домі. Вона провоходить на кожних змаганнях, на кожному матчі, на кожній вечірці чи заході. І цю війну ми програємо. Програємо, бо не маємо влади питомо української. Бо докотились до того, що «Український культурний фонд» фінансує заходи де платять російським гастролерам. Бо особисто Зеленський з підконтрольною Нацрадою саботує Закон про мову...бо...бо...бо...І таких прикладів вже тисячі.Давайте один раз, назавжди запам'ятаємо:Ні культура, ні спорт, ні мова, ні музика, ні кіно, - НЕ МОЖЕ БУТИ ПОЗА ПОЛІТИКОЮ.Особиливо у воюючій постколоніальній державі, яку кожен день атакує агресора. Це АКСІОМА, яку не хочуть чути наші співгромадяни. Або ми це розуміємо, і ЗАБОРОНЯЄМО все московське. Або ми інфомаційно, культурно, зрештою спортивно просто зникаємо, розчинаяємось, стаємо Білоруссю-2.....
показать весь комментарий
10.08.2021 07:56 Ответить
"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх - Цензор.НЕТ 5840
показать весь комментарий
10.08.2021 08:05 Ответить
"Какая разніца, єто другоє"
показать весь комментарий
10.08.2021 08:06 Ответить
Ты тупое тогда спроси у кацарылых почему они не прекратили? А убили нашего солдата когда он пытался помочь ватному населению.,как раз в тот день когда медалистка обнимала капитана козлостана.
показать весь комментарий
10.08.2021 08:38 Ответить
бало завали,петушара..
показать весь комментарий
10.08.2021 09:21 Ответить
потворо, брись "за порєбрік"..
От якби ті "браття" по тобі гатили, якби ти, смерд, сам поховав би не одного свого побратима, який загинув від свинособачих лап, то ти би мав іншу думку..
показать весь комментарий
10.08.2021 13:44 Ответить
сер-гей, эге-гей, сирОжа, ты идиот? признайся.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:56 Ответить
Навіть не віриться, що цей мудак зі Львова. Львівянии просто вимушені тепер піймати його та начистити пИсок.
показать весь комментарий
10.08.2021 09:38 Ответить
В Україні, яка воює, НЕ МОЖЕ БУТИ ПОЗА ПОЛІТИКОЮ ані мова, ані церква, ані спорт.
Громадяни (справжні, не на паспорті) це знають та пам'ятають.

У цих, вибачте на слові, "армійців" є начальник?
У них має бути заступник з морально-психологічного забезпечення, який ПОВИНЕН "ВПРАВЛЯТИ" мізки у "ватні та дурні макітри".

От і виходить, що там, де потрібний виховний вплив,- його НЕМАЄ.
Хоча у ЗСУ є ціле ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МПЗ з генералом-лейтенантом на чолі.

ГАНЕБНЕ ГАНЬБИЩЕ!
показать весь комментарий
10.08.2021 11:03 Ответить
Люди "внєпалітікі" в Давній Греції звались "ідіотами"...
показать весь комментарий
10.08.2021 14:54 Ответить
Большой спорт - это одно из самых политизированных явлений на международной арене. Тот, кто говорить вам, что "спорт - вне политики" - нагло лжёт. Ну или же он инфантильный недоумок, что встречается нечасто.
показать весь комментарий
25.08.2021 15:30 Ответить
Страница 6 из 6
 
 