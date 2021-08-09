"Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов", - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих

Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих. 19-летняя украинка попала в скандал после того, как в Сети появились фото ее объятий с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины - это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", - эмоционально отметил он.

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Он уверен, что никакой "зрады" в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет.

"Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом - это его часть. Пьедестал - это уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше", - отметил украинский каратист.

"Грузите спортсмена за его политические проявления, но от**битесь от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей. Олимпиада - это квинтэссенция спорта! Олимпиада - это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт - вне политики!!", - добавил он.

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"В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса... Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Все наше существование с таким подходом – политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд", – резюмировал спортсмен.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.



