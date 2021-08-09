По факту взрыва гранаты в Кривом Роге открыто два уголовных производства, - Нацполиция

По факту взрыва гранаты в Кривом Роге полиция открыла два уголовных производства. В результате взрыва телесные повреждения получил 61-летний мужчина, который подорвал гранату, и трое полицейских. Прохожие граждане не пострадали. Из помещения мужчины правоохранители изъяли две гранаты "РГД-5" с запалами к ним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Напоминается также, что 8 августа около 17:23 в полицию обратился местный житель и сообщил, что он планирует взорвать гранату возле одного из домов в Ингулецком районе города. По вызову немедленно прибыли патрульные полицейские города Кривого Рога, которые начали переговоры с мужчиной и вызвали на место происшествия оперативные службы.

Во время переговоров мужчина отдал правоохранителям один боеприпас "РГД-5", который держал в руках. Однако после этого внезапно из кармана достал вторую гранату и подорвал.

"В этот же день в доме фигуранта полиция провела обыски, в ходе которых изъяты две гранаты. Все изъятое направлено на экспертное исследование. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст.263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - подчеркивают правоохранители.

Напомним, вечером 8 августа в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате.

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