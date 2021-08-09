Транспорт, рестораны и общественные заведения: во Франции во многих сферах жизни теперь требуется подтверждение COVID-статуса
Начиная с понедельника по всей Франции повседневные мероприятия, такие как посещение кафе или поездка на поезде, будут разрешены только тем, кто может доказать, что имеет прививку от коронавируса, выздоровел или получил отрицательный тест.
Как информирунт Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Более жесткие правила, которые также предусматривают обязательность вакцинации всех медицинских работников до 15 сентября, будут действовать до середины ноября и применяться ко всем, кому исполнилось 18 лет.
Подростки в возрасте от 12 до 17 лет должны будут предоставлять такое доказательство с 30 сентября.
Рестораны, междугородные автобусы, самолеты, ярмарки и учреждения здравоохранения являются местами, где теперь необходимо представить такие доказательства.
Цифровой паспорт здоровья уже нужен для посещения кинотеатра, музея или крупного события с середины июля.
Однако, как заявил в воскресенье министр здравоохранения Оливье Веран, некоторые правила не будут такими строгими, как планировалось изначально. Например, отрицательный тест будет действовать в течение 72 часов вместо 48. Также будут разрешены самостоятельные тесты, если они проводятся под наблюдением врача.
Последняя акция протеста против этих мер в выходные дни собрала более 200 000 человек. Массовые протесты происходят каждые выходные с тех пор, как президент Эммануэль Макрон объявил об изменениях в середине июля, пытаясь остановить рост числа новых случаев коронавирусной инфекции.
Среди 67 млн жителей Франции около 63% получили по меньшей мере один укол вакцины, более половины полностью вакцинированы.
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и это правильно !
vive le vaccin !!
А что там у вас в рашке? Уже не выгоняют беспрививочников с нищенской работы?
Европейский суд наконец вынес решение о запрете обязательной вакцинации. Ссылка на французском языке находится в конце статей закона Европейского суда.
Любое обязательство по вакцинации теперь по умолчанию является незаконным.
Совет Европы (не путать с ЕС), к которому принадлежат все европейские государства, за исключением Беларуси, Косово и Ватикана, который является крестным отцом Европейского суда по правам человека, постановил 27.01.2021 в своей резолюции 2361/2021, среди прочего: что никто не может быть вакцинирован против его воли, под давлением.
47 государствам-членам предлагается сообщить перед вакцинацией, что вакцинация не является обязательной и что не привитые люди не должны подвергаться дискриминации.
Дискриминация также категорически запрещена в случаях существующих рисков для здоровья или если человек не хочет вакцинироваться. Производители вакцин обязаны публиковать всю информацию о безопасности вакцин.
Этой резолюцией крупнейшая правозащитная организация в Европе установила стандарты и обязательства, а также разработала руководящие принципы в соответствии с международным правом, которые должны применяться всеми 47 государствами-членами, включая ЕС как организацию.
Дискриминация, например, на рабочем месте или запреты на поездки для не привитых людей, поэтому юридически исключены.
В любом судебном процессе против любого органа власти, любого работодателя, любого поставщика туристических услуг, любого ответственного лица.
Во французской версии:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
См., В частности,
§ 7.3 - 7.4 - и 7.5.2: «использовать свидетельства о вакцинации только по назначению для мониторинга эффективности вакцины, потенциальных побочных и нежелательных эффектов»
Он датируется январем, но не отменен. Люди должны это знать !! Можете поделиться новостью.
С 27 января ни один политик в системе больше не говорил об этом ... и не зря.
Они хотят, чтобы люди забыли, что это не обязательно, и сами сделали прививку.