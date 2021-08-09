Пожилым людям, привитым COVID-вакциной CoronaVac, необходима третья доза, - разработчики
Разработчики китайской вакцины CoronaVac из Sinovac Biotech оценили уровни нейтрализующих коронавирус антител после двух доз, а также эффект от введения третьей – бустерной (усиливающей) дозы. Авторы исследования рекомендуют дополнительную иммунизацию людям в возрасте от 60 лет.
Их выводы в препринте: пожилым людям рекомендуется дополнительная инъекция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Обнаружено, что титры/концентрация антител у >70% участников фаз I/II клинических исследований CoronaVac упала ниже "ключевого порогового уровня" (за который взят среднегеометрический титр в районе 8,0) примерно через полгода после второй дозы (введенной спустя 28 дней после первой).
В рамках фазы II третью дозу в разных концентрациях дали 303 участникам в провинции Хэбэй, Китай.
Третья доза с одобренным ВОЗ содержанием иммуногена (3 мкг) через восемь месяцев после второй "быстро и заметно увеличила титры". Через неделю после ее введения они выросли до 305: это в семь раз больше, чем на 28 день после второй дозы.
"Мы считаем, что быстрый и сильный ответ свидетельствует о том, что первые две дозы обеспечили выработку иммунной памяти", – пишут авторы. По их прогнозам, защита от тяжелого течения ковида "будет сохраняться дольше, чем защита от легкой инфекции".
Исследователи подчеркивают: пока неизвестно, какая защита остается у людей после того, как концентрация антител снижается ниже указанного выше порога. Они напомнили, что вторая доза вакцины Pfizer-BioNTech стимулирует "резко усиленный врожденный иммунный ответ", и провели параллели с CoronaVac.
Защиту от заражения коронавирусом и развития ковида обеспечивают не только антитела, но также врожденный клеточный иммунитет, который стимулируется СoronaVac и другими вакцинами. Споры о его роли при SARS-CoV-2 – от "незначительной" до "основной" – продолжаются.
"Бустерная доза является иммуногенной и необходима пожилым людям, которые прошли вакцинацию двумя дозами CoronaVac", - говорится в сообщении.
По данным исследователей, частота нежелательных реакций после третьей дозы "была стабильно низкой (около 5%)" и "реактогенность вакцины была неотличима от реактогенности плацебо, что указывает на хорошую ее переносимость".
"Наше исследование поддерживает идею бустерной дозы для пожилых людей", – резюмировали авторы.
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Ты лурашка случайно не брат дурачка валеры??
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Очень-очень хорошие новости;
Запрет на «принудительную вакцинацию» принят Европейским судом! ✊😊
Европейский суд наконец вынес решение о запрете обязательной вакцинации. Ссылка на французском языке находится в конце статей закона Европейского суда.
Любое обязательство по вакцинации теперь по умолчанию является незаконным.
Совет Европы (не путать с ЕС), к которому принадлежат все европейские государства, за исключением Беларуси, Косово и Ватикана, который является крестным отцом Европейского суда по правам человека, постановил 27.01.2021 в своей резолюции 2361/2021, среди прочего: что никто не может быть вакцинирован против его воли, под давлением.
47 государствам-членам предлагается сообщить перед вакцинацией, что вакцинация не является обязательной и что не привитые люди не должны подвергаться дискриминации.
Дискриминация также категорически запрещена в случаях существующих рисков для здоровья или если человек не хочет вакцинироваться. Производители вакцин обязаны публиковать всю информацию о безопасности вакцин.
Этой резолюцией крупнейшая правозащитная организация в Европе установила стандарты и обязательства, а также разработала руководящие принципы в соответствии с международным правом, которые должны применяться всеми 47 государствами-членами, включая ЕС как организацию.
Дискриминация, например, на рабочем месте или запреты на поездки для не привитых людей, поэтому юридически исключены.
В любом судебном процессе против любого органа власти, любого работодателя, любого поставщика туристических услуг, любого ответственного лица.
Во французской версии:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
См., В частности,
§ 7.3 - 7.4 - и 7.5.2: «использовать свидетельства о вакцинации только по назначению для мониторинга эффективности вакцины, потенциальных побочных и нежелательных эффектов»
Он датируется январем, но не отменен. Люди должны это знать !! Можете поделиться новостью.
С 27 января ни один политик в системе больше не говорил об этом ... и не зря.
Они хотят, чтобы люди забыли, что это не обязательно, и сами сделали прививку.