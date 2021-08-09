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Новости Коронавирус и карантин
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Пожилым людям, привитым COVID-вакциной CoronaVac, необходима третья доза, - разработчики

Пожилым людям, привитым COVID-вакциной CoronaVac, необходима третья доза, - разработчики

Разработчики китайской вакцины CoronaVac из Sinovac Biotech оценили уровни нейтрализующих коронавирус антител после двух доз, а также эффект от введения третьей – бустерной (усиливающей) дозы. Авторы исследования рекомендуют дополнительную иммунизацию людям в возрасте от 60 лет.

Их выводы в препринте: пожилым людям рекомендуется дополнительная инъекция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Обнаружено, что титры/концентрация антител у >70% участников фаз I/II клинических исследований CoronaVac упала ниже "ключевого порогового уровня" (за который взят среднегеометрический титр в районе 8,0) примерно через полгода после второй дозы (введенной спустя 28 дней после первой).

В рамках фазы II третью дозу в разных концентрациях дали 303 участникам в провинции Хэбэй, Китай.

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Третья доза с одобренным ВОЗ содержанием иммуногена (3 мкг) через восемь месяцев после второй "быстро и заметно увеличила титры". Через неделю после ее введения они выросли до 305: это в семь раз больше, чем на 28 день после второй дозы.

"Мы считаем, что быстрый и сильный ответ свидетельствует о том, что первые две дозы обеспечили выработку иммунной памяти", – пишут авторы. По их прогнозам, защита от тяжелого течения ковида "будет сохраняться дольше, чем защита от легкой инфекции".

Исследователи подчеркивают: пока неизвестно, какая защита остается у людей после того, как концентрация антител снижается ниже указанного выше порога. Они напомнили, что вторая доза вакцины Pfizer-BioNTech стимулирует "резко усиленный врожденный иммунный ответ", и провели параллели с CoronaVac.

Защиту от заражения коронавирусом и развития ковида обеспечивают не только антитела, но также врожденный клеточный иммунитет, который стимулируется СoronaVac и другими вакцинами. Споры о его роли при SARS-CoV-2 – от "незначительной" до "основной" – продолжаются.

"Бустерная доза является иммуногенной и необходима пожилым людям, которые прошли вакцинацию двумя дозами CoronaVac", - говорится в сообщении.

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По данным исследователей, частота нежелательных реакций после третьей дозы "была стабильно низкой (около 5%)" и "реактогенность вакцины была неотличима от реактогенности плацебо, что указывает на хорошую ее переносимость".

"Наше исследование поддерживает идею бустерной дозы для пожилых людей", – резюмировали авторы.

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Sinovac (28)


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Топ комментарии
+7
Сволочи выжили после двух доз...надо добить третьей..😀
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09.08.2021 10:18
+5
А лучше 4 или 5. Вообще производителю, чем больше, тем лучше.
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09.08.2021 10:15
+2
Ты принес дозу?
Пожилым людям, привитым COVID-вакциной CoronaVac, необходима третья доза, - разработчики - Цензор.НЕТ 2838
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09.08.2021 10:16
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Правила форума Совет форумчан
А лучше 4 или 5. Вообще производителю, чем больше, тем лучше.
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09.08.2021 10:15 Ответить
Ты принес дозу?
Пожилым людям, привитым COVID-вакциной CoronaVac, необходима третья доза, - разработчики - Цензор.НЕТ 2838
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09.08.2021 10:16 Ответить
3 доза, бо китайський шмурдяк має ефективність лише 30%.
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09.08.2021 14:25 Ответить
Сволочи выжили после двух доз...надо добить третьей..😀
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09.08.2021 10:18 Ответить
Та й залишки кудись подіти треба, не виливати ж.
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09.08.2021 10:21 Ответить
Сравни результаты вакцинации в КНР и у вас в паРаше, а лучше залейся спутником и усрись, я тебе уже говорил кацапе...
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09.08.2021 10:23 Ответить
Еще один дурачОк который считает что все кто против говновакцин живут в паРаше...
Ты лурашка случайно не брат дурачка валеры??
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09.08.2021 10:25 Ответить
Ты похоже с лугандона, боярой ширнись.
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09.08.2021 10:29 Ответить
Ты уже ею ширнулся похоже...потому как по другому обьяснить твой идиотизм сложно..
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09.08.2021 10:32 Ответить
Да и результаты вакцинации в США и Израиле мне более интересны чем в коммуняцком Китае...
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09.08.2021 10:27 Ответить
Шиз, так я про то и говорю, там вакцина другая, но для тебя это уже сложная цепочка событий...
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09.08.2021 10:30 Ответить
Там и политическая система другая...и уровень открытости другой...но для тебя это уже сверх сложная цепочка событий..
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09.08.2021 10:33 Ответить
Ого тебя поперло, это где, в Китае и у тебя в Пензе разный уровень открытости? И поэтому ты тут все ветки загадил бредом про Китайскую вакцину?
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09.08.2021 10:36 Ответить
В Китае по сравнению с США и Израилем..это тебе дурачку для общего развития...
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09.08.2021 10:37 Ответить
Шикардос! Что будет в третьей ампуле, которая только для пенсов?
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09.08.2021 10:22 Ответить
Следы цианидов. До премьры доживут не все.
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09.08.2021 10:35 Ответить
это уже начинает походить на втягивание в наркоманию - первая легкая доза, вторая - посильнее... ну а третья - путь в наркоманию...
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09.08.2021 10:26 Ответить
‼️‼️‼️‼️‼️
🔊🔊🔊🔊🔊

Очень-очень хорошие новости;

Запрет на «принудительную вакцинацию» принят Европейским судом! ✊😊

Европейский суд наконец вынес решение о запрете обязательной вакцинации. Ссылка на французском языке находится в конце статей закона Европейского суда.

Любое обязательство по вакцинации теперь по умолчанию является незаконным.
Совет Европы (не путать с ЕС), к которому принадлежат все европейские государства, за исключением Беларуси, Косово и Ватикана, который является крестным отцом Европейского суда по правам человека, постановил 27.01.2021 в своей резолюции 2361/2021, среди прочего: что никто не может быть вакцинирован против его воли, под давлением.

47 государствам-членам предлагается сообщить перед вакцинацией, что вакцинация не является обязательной и что не привитые люди не должны подвергаться дискриминации.

Дискриминация также категорически запрещена в случаях существующих рисков для здоровья или если человек не хочет вакцинироваться. Производители вакцин обязаны публиковать всю информацию о безопасности вакцин.

Этой резолюцией крупнейшая правозащитная организация в Европе установила стандарты и обязательства, а также разработала руководящие принципы в соответствии с международным правом, которые должны применяться всеми 47 государствами-членами, включая ЕС как организацию.

Дискриминация, например, на рабочем месте или запреты на поездки для не привитых людей, поэтому юридически исключены.

В любом судебном процессе против любого органа власти, любого работодателя, любого поставщика туристических услуг, любого ответственного лица.

Во французской версии:
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
См., В частности,
§ 7.3 - 7.4 - и 7.5.2: «использовать свидетельства о вакцинации только по назначению для мониторинга эффективности вакцины, потенциальных побочных и нежелательных эффектов»

Он датируется январем, но не отменен. Люди должны это знать !! Можете поделиться новостью.
С 27 января ни один политик в системе больше не говорил об этом ... и не зря.
Они хотят, чтобы люди забыли, что это не обязательно, и сами сделали прививку.
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09.08.2021 11:26 Ответить
Літнім людям, щепленим COVID-вакциною CoronaVac, необхідна третя доза, - розробники - Цензор.НЕТ 6359
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09.08.2021 14:49 Ответить
 
 