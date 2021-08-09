В России готовятся к завершению строительства "Северного потока - 2": "Остаются считаные недели"

Работы по строительству "Северного потока - 2" находятся на финальном этапе.

Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", - отметил он.

По его словам, США и ФРГ не заключали соглашения по "Северному потоку - 2". Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон.

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