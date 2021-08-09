РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10840 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 189 10

Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз, - Минздрав

Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз, - Минздрав

Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава, со ссылкой на предварительные данные проведенного анализа. При этом, не уточняется, что это за анализ и где он проводился.

"За последние три месяца, только 0,7% людей, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы. Следует отметить, что это предварительные данные. Кроме того, они не учитывают бессимптомные заболевания и те случаи, в которых больные COVID-19 люди не делали тестов и не обращались за медицинской помощью", - подчеркивают в Минздраве.

Кроме этого отмечается, что данная статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни.

Также читайте: Пожилым людям, привитым COVID-вакциной CoronaVac, необходима третья доза, - разработчики

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) Минздрав (4898) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Та ладна, в 100500 раз, чо уж там.
Вона в Израиле 60% вакцинированы и всё равно в намордниках по улицам бродят.
показать весь комментарий
09.08.2021 10:47
+2
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Ничем!
показать весь комментарий
09.08.2021 11:07
+1
Дитячі маски для обличчя викликають рак - це навіть написано на упаковці

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/kids-face-masks-cause-cancer-even-says-box/
показать весь комментарий
09.08.2021 10:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дитячі маски для обличчя викликають рак - це навіть написано на упаковці

https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/kids-face-masks-cause-cancer-even-says-box/
показать весь комментарий
09.08.2021 10:45 Ответить
Та ладна, в 100500 раз, чо уж там.
Вона в Израиле 60% вакцинированы и всё равно в намордниках по улицам бродят.
показать весь комментарий
09.08.2021 10:47 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Ничем!
показать весь комментарий
09.08.2021 11:07 Ответить
В процессе производства вирусных вакцин в коммерческих масштабах, требуемый вирус должен быть размножен в больших количествах. Вирусы не могут выжить и размножиться без клеток, которые питают их, что и позволяет поддерживать процесс размножения. В этом смысле вирусы паразитируют на других клетках. Живые клеточные линии, обычно используемые для размножения вирусов в лаборатории, включают клетки почек обезьян (клетки Vero ), цыплячьи эмбрионы, а также другие животные и человеческие клетки. Эти клетки также необходимо питать, и для этой цели обычно используется специальная питательная смесь, содержащая, в основном, бычью (коровью) телячью сыворотку. Как правило, эту сыворотку получают из крови телячьего зародыша.
Этот продукт может содержать многочисленные вирусы, характерные для бычьей крови, и именно он является главным источником загрязнения вакцин
Вирусы и другие агенты, которые могут загрязнять (контаминировать) телячью сыворотку, многочисленны. Самым известным является пестивирус, называемый вирусом бычьей диареи.
Вирус бычьей диареи, малый размер которого не позволяет быть на 100% уверенным в его удалении фильтрацией, может инфицировать каждую серию имеющейся на рынке бычьей фетальной сыворотки (
Так что же содержат в себе готовые прививочные препараты «на выходе»? Перечислим лишь основные компоненты. Прежде всего это клетки мёртвых органов и тканей животных (например, клетки почек детёнышей хомяков и обезьян); клетки абортированных человеческих плодов (используются, в частности, в производстве краснушной вакцины RA 27/3); перевиваемые раковые клетки линии HeLa (клетки американской негритянки Хенриетты Лэкс, умершей более 40 лет назад от рака матки); генно-модифицированные дрожжевые клетки; куриный белок (как и все белки, сильнейший аллерген!); сыворотка крови собак, обезьян, овец, свиней, коров

А ещё туда в качестве дезинфектантов, консервантов, сорбентов и прочих адъювантов (добавок) вводят изрядные количества фенола (той самой «карболки», которой в больницах унитазы обрабатывают), метилированной ртути, а также другого опасного клеточного яда - 6-феноксиэтанола? гидроокиси алюминия, , красителей, детергентов (твин-80), органических растворителей, боракса (того самого, которым тараканов травят), глицерола, сульфитных и фосфатных составляющих, полисорбата 80/20, ?-пропиолактона и пр.
Вакцины часто бывают загрязнены посторонними микроорганизмами.
Так, в них найдены: ракообразующий обезьяний вирус SV40, пенистый обезьяний вирус, цитомегаловирус (ЦМВ), вирус птичьего рака, пестивирус, цыплячьи вирусы, мутировавшие (и потому ещё более опасные) вирусы уток, собак и кроликов; нанобактерии, микоплазмы и даже простейшие одноклеточные животные (!), в частности, акантамеба (которую ещё называют «амебой, пожирающей мозг»).
Вышеописанная «гремучая смесь» впрыскивается пациентам (в том числе грудным младенцам!) самым «эффективным» путем - непосредственно в кровь, в обход всех естественных защитных барьеров.


Между тем установлено, что бактериальные и вирусные ДНК, вводимые путём прививки, могут встраиваться в геном человека, вызывая клеточные мутации (не оттого ли сейчас так стремительно растет детская онкология?).

показать весь комментарий
09.08.2021 13:43 Ответить
"требуемый вирус должен быть размножен в больших количествах"


Вакцинація від COVID-19 знижує ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8082
показать весь комментарий
09.08.2021 13:46 Ответить
Для чего иудоглобализаторы организовали пандемию.
youtube.com/watch?v=xRjd0I5J0fA
показать весь комментарий
09.08.2021 11:08 Ответить
От чумы массовых прививок никогда не делалось.
Тем не менее, она «почему-то» исчезла.
Точно так же никогда не было и прививок от лепры.
И точно так же она сама собой исчезла, как и чума.
показать весь комментарий
09.08.2021 13:40 Ответить
Для Д Трохима.Спасибо.Если в курсе,расскажите про МИКРОТРОМБОЗ, вызываемый вакцинами на основе фрагментированного спайкового белка короновируса.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:07 Ответить
всё брехня. спасает только икона, лучина и покрепче лбом об пол.
показать весь комментарий
10.08.2021 04:57 Ответить
Згідно статистики всі хто помер за життя їли огірки... Робіть висновки...
показать весь комментарий
20.01.2022 07:24 Ответить
 
 