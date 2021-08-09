Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз, - Минздрав

Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава, со ссылкой на предварительные данные проведенного анализа. При этом, не уточняется, что это за анализ и где он проводился.

"За последние три месяца, только 0,7% людей, у которых диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы. Следует отметить, что это предварительные данные. Кроме того, они не учитывают бессимптомные заболевания и те случаи, в которых больные COVID-19 люди не делали тестов и не обращались за медицинской помощью", - подчеркивают в Минздраве.

Кроме этого отмечается, что данная статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни.

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