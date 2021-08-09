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В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат

В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат

При оценке своего материального положения всего 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу.

Об этом свидетельствуют данные отчета Государственной службы статистики "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов" за 2020 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным отчета, в категории "зажиточные" стоит прочерк, т.е. к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эпидемия COVID-19 не объясняет 25% прироста смертности в Украине. Здесь и другие болезни, и снижение уровня жизни, - социолог Головаха

Значительная часть украинцев – 31,9% – не считают себе бедными, но еще и не причисляют себя к среднему классу.

Большинство домохозяйств - 67,1% – относят себя к категории бедных.

Только 1,6% украинцев указывают, что их материальное положение улучшилось за прошлый год. У 4,4% домохозяйств материальное положение "скорее улучшилось".

Материальное положение осталось без изменений у 43,6% украинцев, "скорее ухудшилось" – у 29,5%, ухудшилось – у 21,2%.

Автор: 

бедность (253) богатство (176) Госстат (220)


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Топ комментарии
+12
И все ровно они пойдут и проголосуют за парня с народа, потому что он такой же дебил как и они
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09.08.2021 10:41
+11
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 7736
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09.08.2021 10:40
+9
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 2781
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09.08.2021 10:44
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В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 3984
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09.08.2021 10:39 Ответить
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 7736
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09.08.2021 10:40 Ответить
Щоб загалу було зрозуміло. Результати такого обстеження досить умовні. У ньому не хочуть приймати участь.
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09.08.2021 11:53 Ответить
Просто отличная статистика,это победа!
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09.08.2021 10:40 Ответить
И все ровно они пойдут и проголосуют за парня с народа, потому что он такой же дебил как и они
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09.08.2021 10:41 Ответить
А они не видят связи между своим голосованием и своим уровнем жизни.

Голосование - это прикол такой. Раньше при совке на избирательных участках даже наливали, чтобы чувство праздка у люмпенов было.
Уровень жизни - это совсем другое.
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09.08.2021 10:52 Ответить
Это точно. При совке на выборах всего один кандидат был. Помню в детстве меня такое название как "выборы" при одном кандидате реально в тупик размышлений загонял. Спас отец со словами "ну можно же против поставить" Хоть какая-то логика.
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09.08.2021 10:57 Ответить
нет, они за олигарха Петю проголосуют, в знак благодарности, что он всё советское присвоил себе за 20 лет прибывания у власти...тем самым ловко ****....простоватый народец)))))
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09.08.2021 11:20 Ответить
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 5010
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09.08.2021 10:41 Ответить
а как же это?
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 3130
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09.08.2021 10:42 Ответить
толстота этого текста - как у Юзика.
жаль еще не высрали шо пенсионисты раскупят все Роллс-ройсы и виллы рядом с Аваковым
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09.08.2021 10:54 Ответить
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09.08.2021 10:42 Ответить
Попытка "все отобрать у богатых и поделить", т.е. "сделать их" приводит к увеличению количества бедных. Такой вот парадокс
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09.08.2021 10:43 Ответить
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 2781
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09.08.2021 10:44 Ответить
Единственный плюс, при Зеле стало больше дорог капитально ремонтироваться, все остальное, полный пипец.
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09.08.2021 10:47 Ответить
Ууууууууу і по тих дорогах їздять бідні
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09.08.2021 11:02 Ответить
Та. да. Его на эти дороги загнать, на "капитально отремонтированные" втридорога

В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат - Цензор.НЕТ 7703
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09.08.2021 11:12 Ответить
Как показала история, отобрать всё у бедных и отдать единицам олигархов - тоже не привела к богатству страны.
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09.08.2021 11:01 Ответить
Это уже дно, или еще все впереди. А как же помню Зеленский сказал, если не справлюсь, то подам в отставку.
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09.08.2021 10:43 Ответить
Не отвлекайте "величайшего" глупыми вопросами. Он занят, гешефт подсчитывает.

В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 1793
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09.08.2021 10:45 Ответить
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 1770
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09.08.2021 10:46 Ответить
Ага, если учесть как порох с гонтаревой убил гривну в 3 раза... И не надо ля-ля о войне: в Грузии тоже была война, но лари не упал в 3 раза...
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09.08.2021 12:02 Ответить
а к какому классу себя относят прокуроры, судьи коституционного суда, этк...?
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09.08.2021 10:49 Ответить
Сироты. Тяжелое наследие.
В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат - Цензор.НЕТ 5301
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09.08.2021 10:54 Ответить
...Прахоботського режиму
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09.08.2021 10:55 Ответить
Прокуроры и судьи относят сами себя к бомжам.
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09.08.2021 11:35 Ответить
Забыли у Порошенко спросить.
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09.08.2021 10:49 Ответить
А может у фотографов и аниматоров из СН, которые за 2 года чудом стали миллионерами?
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09.08.2021 10:54 Ответить
Всіх в книгу Гінеса, як рекордсменів збагачення
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09.08.2021 10:57 Ответить
При Пороху такого не було.
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09.08.2021 10:54 Ответить
Як це немає багатих ?
От ******* українці жалітись на долю. Хатинки таки стоять, квартири, автівки... всі бідні. Йомайо....
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09.08.2021 10:55 Ответить
Взагалі то квартири і автівки майже в усьому світі вже давно необхідний мінімум...
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09.08.2021 10:59 Ответить
Угу ... І ті автівки вони на головах носять.
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09.08.2021 11:45 Ответить
от якраз господарям тих хатинок по посадах голосніше всіх треба казати, що вони дуже, дуже скромні прибутки мають.
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09.08.2021 11:01 Ответить
Может, у Зеленского с Ахметовым и Коломойским что-то подправить...?
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09.08.2021 10:57 Ответить
...рояль у філармонії потрібно поправити, а то розбовтали.
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09.08.2021 10:59 Ответить
...И ПОРОШЕНКА...ПОРОШЕНКА ЗАБЫЛ...)))))))))))
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09.08.2021 11:23 Ответить
Я в богатії піду
Хай мене научать.
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09.08.2021 11:00 Ответить
"Госстат"? "Сами себя оценивают"? Разогнать этих нафталиновых пенсионеров нах!
"Средний класс" определяется просто: где отдыхали летом. Кол-во украинцев отдыхающих на курортах Турции, Египта, Болгарии (Греция/Черногория) составляет порядка 10%. Это и есть кол-во среднего класса.
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09.08.2021 11:00 Ответить
Певною мірою зауваження слушне. Але треба домовитись і дати визначення "середнього класу". До речі, у різних країнах воно може бути різним.

Сере́дній клас - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людей , що має стійкі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 доходи , достатні для задоволення широкого кола матеріальних і соціальних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 потреб . До середнього класу, як правило, відносять таких людей, які мають високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації , і що займають в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільстві проміжне становище: між багатою невеликою частиною і значною - низькооплачуваною частинами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F населення . Відповідно до сторінки "American middle class", особи, що належать до середнього класу в загальномуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81#cite_note-1 [1] :мають комфортабельні стандарти життя;мають значну економічну безпеку;мають чималу робочу автономію;покладаються на свої знання для самозабезпечення.
Представники середнього класу в Україні, за висловлюваннями фахівців, жодним чином не відповідають критеріям, встановленим для представників середнього класу демократичних держав світу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81#cite_note-2 [2]
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09.08.2021 11:49 Ответить
Согласен с тем, что "средний класс" - разный в разных странах.

Определение совершенно не подходит для Украины.
"Устойчивый доход" - это что? Это зачем? Если я нигде не работаю, но у меня есть 1 млн.$ из которых я ежемесячно трачу по 2 000, то это "доход"? Он "устойчивый"?
" ...високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації ..." Серьезно? Коррупционеры - ярчайшие представители "среднего класса". Это у них "високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації "? Причем если взять кол-во тех же ITшников и коррупционеров, то еще большой вопрос: кого больше в Украине.
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09.08.2021 12:18 Ответить
+5
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09.08.2021 13:22 Ответить
Недавно был в Украине. Родня живёт начиная с Закарпатской области и по Луганскую, плюс юг, Мелитополь. Так вот, непонятно как зарабатывают, всё бедные, но при этом покупают квартиры, делают дорогостоящие ремонты ну и машины, это уже мелочь. Мне в Чехии, несмотря на солидную, по здешним меркам зарплату, своё жильё не светит.
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09.08.2021 11:01 Ответить
да и машинки в Чехии по беднее....за Киев не говорю, там просто разгул автожира....
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09.08.2021 11:25 Ответить
вибірка незрозуміла - хто ваші родичі, хто ви нарешті. Може у вас династія мусорів
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09.08.2021 16:17 Ответить
Прибедняются!!
В стране автомобилей представительского класса больше, чем в Германии и Франции!
Больше я видел только в Монако и ОАЭ.
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09.08.2021 11:03 Ответить
добав - ...на 100 тис населення. А в Монако наших багато?
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09.08.2021 11:08 Ответить
У граждан Монако машины скромные (по нашим меркам).
У гостей - очень крутые. Но они не граждане.
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09.08.2021 13:23 Ответить
а хто рахував, і в якому стані ті машини, не євробляхи часом які задешево продають? І знову, це про який регіон - столиця і великі міста? Можливо, частково погоджуся, є багато депутатів, їхніх помічників, їх сім'ї, корупціонерів різного калібру, мусорів, прокурорів, аблакатів, суддів та сбушників які можуть собі дозволити гарні автівки та інше.
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09.08.2021 16:15 Ответить
Анекдот - їврейський:
- Мойша, ти де береш гроші.
- Які гроші Фіма, у мене всього 2%, от на ці два нещасні відсотки я і живу.
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09.08.2021 11:05 Ответить


В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат - Цензор.НЕТ 5264
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09.08.2021 11:06 Ответить
Притворятся бедным выгодно ,чтоб налоги не платит и субсидии иметь (пусть лохи платят и то и другое). Народец гнилой у нас, не привыкший жить в сообществе
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09.08.2021 11:06 Ответить
а ти вже згнив давно?
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09.08.2021 11:09 Ответить
В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат - Цензор.НЕТ 2981
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09.08.2021 11:15 Ответить
Повна маячня, а олігархи це що середній клас ? Подивітся на вулицях Києва які переважають автомобілі, можна порівняти з Парижом чи Берліном престижних в нас не менше.Чи проіхатись в радіусі 30 км від Києва і подивитись які "хатинки" ,це бідняки чи середній клас.? Інше питаня що в жодній цивілізованій крані немає такого дисбалансу в зарплатах і пенсіях яка становить десятки а іноді сотні раз ,пенсія більшості пенсіонерів 2-3 тисячі а судді 150 тисяч.
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09.08.2021 11:39 Ответить
Нет богатых? Я что-то не знаю? Ахметов, Коломойский, Новинский и другие умерли?
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09.08.2021 12:00 Ответить
вони НЕ українці, а москалі, татари, жи ди....
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09.08.2021 12:14 Ответить
Ага. А ООН сообщает, что каждый седьмой украинец недоедает.
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09.08.2021 12:12 Ответить
епоха ЗЕлиднів!
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09.08.2021 12:14 Ответить
Одно могу сказать, то что творится в Украине, будет вечно если мы не сломим эту кацапскую систему! Как так может, что депутат - слуга народа (не только зЕбилы) не зарабатывают а получают в разы больше, чем хозева (народ)? Да плюс неприкасаемость - рай для бандитов! Какой стимул, думать о благосостоянии украинцев? Именно по этому, была Революция достоинства но ничего не изменилось! Предлагаю: депутатам минимальную зарплату (и этого не заработали), пусть подумают об минималке! А за конверт - конфискация всего имущества, даже и у родных и близких и от 10 лет строгого режима. Надеюсь дело здвинеться с мёртвой точки и будут депутаты действительно нашими слугами, повышая себе и не только себе, заработную плату...
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09.08.2021 12:19 Ответить
Ахметов, Порошенко, Фирташ, Тигипко, Ярославский и подобное - считают себя бедными и не входят в число гордого 1%.
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09.08.2021 13:21 Ответить
з тими грошами що вони мають, вони можуть собі дозволити очолити список найбідніших українців.
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09.08.2021 16:23 Ответить
І не кажіть . Кількість зубожілих зашкалює . Це добре видно на автостоянках перед супермаркетами . В ресторанах всі столики , а в готелях всі номери - тупо зайняті наглухо зубожілими людьми . А на дорогах що робиться ? Вулиці просто переповнені автівками зубожілих , скрізь корки . Такої кількості зубожілих людей як зараз , в Україні не було ніколи . Вже навіть в європейських , турецьких та єгипецьких курортах , і то стільки зубожілих з України , що фініку немає де впасти .
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09.08.2021 13:56 Ответить
А ви зменшіть кількість парковок та їх кількість і тоді взагалі буде вважатися що у кожного українця по три машини.
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09.08.2021 16:22 Ответить
'Алчность', як правильно українською?
Тисячі корупціонерів різних рангів, депутати, прокурори, слідчі, голови всяких рад купаються в золоті, але вважають себе середнім класом? Типу є ще до чого прагнути.
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09.08.2021 14:22 Ответить
В Украине парадоксальная ситуация. Действительно среднего класса нет, а себя к нему относят корупционеры из числа чиновников и преподавателей ВУЗов.
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09.08.2021 18:58 Ответить
а вот при папереднике было 167% богатых и бедных вообще не было.
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10.08.2021 04:56 Ответить
А у нас все кто получают больше 5 тыс зарплаты - богатые!Это же какая то стерва из слуг непонятно какого народа заявила , что 5 тыс типа достаточная зарплата.Вот пусть депутаты и живут на такую зарплату и их расходы надо контролировать , как больше 5 тыс потратил , так тюрьма!
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10.08.2021 22:08 Ответить
 
 