В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат
При оценке своего материального положения всего 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу.
Об этом свидетельствуют данные отчета Государственной службы статистики "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов" за 2020 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По данным отчета, в категории "зажиточные" стоит прочерк, т.е. к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.
Значительная часть украинцев – 31,9% – не считают себе бедными, но еще и не причисляют себя к среднему классу.
Большинство домохозяйств - 67,1% – относят себя к категории бедных.
Только 1,6% украинцев указывают, что их материальное положение улучшилось за прошлый год. У 4,4% домохозяйств материальное положение "скорее улучшилось".
Материальное положение осталось без изменений у 43,6% украинцев, "скорее ухудшилось" – у 29,5%, ухудшилось – у 21,2%.
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Голосование - это прикол такой. Раньше при совке на избирательных участках даже наливали, чтобы чувство праздка у люмпенов было.
Уровень жизни - это совсем другое.
жаль еще не высрали шо пенсионисты раскупят все Роллс-ройсы и виллы рядом с Аваковым
От ******* українці жалітись на долю. Хатинки таки стоять, квартири, автівки... всі бідні. Йомайо....
Хай мене научать.
"Средний класс" определяется просто: где отдыхали летом. Кол-во украинцев отдыхающих на курортах Турции, Египта, Болгарии (Греция/Черногория) составляет порядка 10%. Это и есть кол-во среднего класса.
Сере́дній клас - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людей , що має стійкі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8 доходи , достатні для задоволення широкого кола матеріальних і соціальних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0 потреб . До середнього класу, як правило, відносять таких людей, які мають високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації , і що займають в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільстві проміжне становище: між багатою невеликою частиною і значною - низькооплачуваною частинами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F населення . Відповідно до сторінки "American middle class", особи, що належать до середнього класу в загальномуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81#cite_note-1 [1] :мають комфортабельні стандарти життя;мають значну економічну безпеку;мають чималу робочу автономію;покладаються на свої знання для самозабезпечення.
Представники середнього класу в Україні, за висловлюваннями фахівців, жодним чином не відповідають критеріям, встановленим для представників середнього класу демократичних держав світу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81#cite_note-2 [2]
Определение совершенно не подходит для Украины.
"Устойчивый доход" - это что? Это зачем? Если я нигде не работаю, но у меня есть 1 млн.$ из которых я ежемесячно трачу по 2 000, то это "доход"? Он "устойчивый"?
" ...високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації ..." Серьезно? Коррупционеры - ярчайшие представители "среднего класса". Это у них "високий рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 освіти і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F кваліфікації "? Причем если взять кол-во тех же ITшников и коррупционеров, то еще большой вопрос: кого больше в Украине.
В стране автомобилей представительского класса больше, чем в Германии и Франции!
Больше я видел только в Монако и ОАЭ.
У гостей - очень крутые. Но они не граждане.
- Мойша, ти де береш гроші.
- Які гроші Фіма, у мене всього 2%, от на ці два нещасні відсотки я і живу.
Тисячі корупціонерів різних рангів, депутати, прокурори, слідчі, голови всяких рад купаються в золоті, але вважають себе середнім класом? Типу є ще до чого прагнути.