В Украине нет богатых, к среднему классу себя причисляет 1% домохозяйств, 67% - относят себя к категории бедных, - Госстат

При оценке своего материального положения всего 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу.

Об этом свидетельствуют данные отчета Государственной службы статистики "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов" за 2020 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным отчета, в категории "зажиточные" стоит прочерк, т.е. к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эпидемия COVID-19 не объясняет 25% прироста смертности в Украине. Здесь и другие болезни, и снижение уровня жизни, - социолог Головаха

Значительная часть украинцев – 31,9% – не считают себе бедными, но еще и не причисляют себя к среднему классу.

Большинство домохозяйств - 67,1% – относят себя к категории бедных.

Только 1,6% украинцев указывают, что их материальное положение улучшилось за прошлый год. У 4,4% домохозяйств материальное положение "скорее улучшилось".

Материальное положение осталось без изменений у 43,6% украинцев, "скорее ухудшилось" – у 29,5%, ухудшилось – у 21,2%.