Температура в Украине стремительно растет, необходимо закрывать угольные шахты, - посол Великобритании Симмонс
Результаты изменений климата отражаются на Украине быстрее, чем во многих других странах мира.
Об этом в интервью BBC News Украина заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.
"Не знаю, насколько украинцы осознают то, что пропорционально температура растет в Украине быстрее, чем где-либо в мире", - подчеркнула она.
По словам посла, одно из самых болезненных преобразований, которое Украина должна пройти на этом пути, - это сокращение добычи угля.
"А отказаться от ископаемого топлива в стране, которая имеет долгую историю его использования и где целые громады зависят от этой добычи, где это основная работа и главный источник доходов - очень непросто. Все это показывает, каким должен быть уровень диалога, чтобы люди согласились и поверили, что экономика может расти и на "зеленой" энергии", - объяснила Симмонс.
"Но если подходить к этому только как к экономическому или политическому вопросу, это вызовет проблемы, потому что громады на местах почувствуют, что их лишают средств к жизни. Я говорю это как представитель страны, которая разбирается в этом, может, лучше других, - потому что мы прошли через очень болезненный процесс закрытия угольных шахт. И об этом мы говорим с министерством энергетики - о проблемах, которые мы имели, об ошибках, которые сделали, и как добиться того, где мы сейчас", - добавила посол.
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Нужно всем миров объединиться и тушить солнечные пятна!
Но тогда Одессе п.здец - ваще замёрзнет нах...
Что делать, если до людей по другому не доходит как только через "телевизор" и "холодильник" (попросту говоря кошелек)!!!
С такими заявлениями прямая дорога в СН.
Вот так послушаешь британских послов - и уверуешь что рашка таки карманный британский гопник
Так что Мелинда, иди ты в попу.
а то как то не нормально монголоиды и без лошадей
Что в этом плохого в глобальном потеплении для Украины?
ещё лет десять назад писАл тут, а тридцать лет нам об этом на "горном" читали лекции наши профессора.. но наша влада всегда отличалась тупорылым жлобством, как залётный браконьер, для сиюминутной выгоды, постоянно думая о будущих выборах себя найвэлычнишого, а не о Украине..