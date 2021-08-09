Температура в Украине стремительно растет, необходимо закрывать угольные шахты, - посол Великобритании Симмонс

Результаты изменений климата отражаются на Украине быстрее, чем во многих других странах мира.

Об этом в интервью BBC News Украина заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, насколько украинцы осознают то, что пропорционально температура растет в Украине быстрее, чем где-либо в мире", - подчеркнула она.

По словам посла, одно из самых болезненных преобразований, которое Украина должна пройти на этом пути, - это сокращение добычи угля.

"А отказаться от ископаемого топлива в стране, которая имеет долгую историю его использования и где целые громады зависят от этой добычи, где это основная работа и главный источник доходов - очень непросто. Все это показывает, каким должен быть уровень диалога, чтобы люди согласились и поверили, что экономика может расти и на "зеленой" энергии", - объяснила Симмонс.

"Но если подходить к этому только как к экономическому или политическому вопросу, это вызовет проблемы, потому что громады на местах почувствуют, что их лишают средств к жизни. Я говорю это как представитель страны, которая разбирается в этом, может, лучше других, - потому что мы прошли через очень болезненный процесс закрытия угольных шахт. И об этом мы говорим с министерством энергетики - о проблемах, которые мы имели, об ошибках, которые сделали, и как добиться того, где мы сейчас", - добавила посол.

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