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Температура в Украине стремительно растет, необходимо закрывать угольные шахты, - посол Великобритании Симмонс

Температура в Украине стремительно растет, необходимо закрывать угольные шахты, - посол Великобритании Симмонс

Результаты изменений климата отражаются на Украине быстрее, чем во многих других странах мира.

Об этом в интервью BBC News Украина заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, насколько украинцы осознают то, что пропорционально температура растет в Украине быстрее, чем где-либо в мире", - подчеркнула она.

По словам посла, одно из самых болезненных преобразований, которое Украина должна пройти на этом пути, - это сокращение добычи угля.

"А отказаться от ископаемого топлива в стране, которая имеет долгую историю его использования и где целые громады зависят от этой добычи, где это основная работа и главный источник доходов - очень непросто. Все это показывает, каким должен быть уровень диалога, чтобы люди согласились и поверили, что экономика может расти и на "зеленой" энергии", - объяснила Симмонс.

"Но если подходить к этому только как к экономическому или политическому вопросу, это вызовет проблемы, потому что громады на местах почувствуют, что их лишают средств к жизни. Я говорю это как представитель страны, которая разбирается в этом, может, лучше других, - потому что мы прошли через очень болезненный процесс закрытия угольных шахт. И об этом мы говорим с министерством энергетики - о проблемах, которые мы имели, об ошибках, которые сделали, и как добиться того, где мы сейчас", - добавила посол.

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Автор: 

климат (164) шахта (960) уголь (1000) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+30
Посол,
Температура в Украине стремительно растет, необходимо закрывать угольные шахты, - посол Великобритании Симмонс - Цензор.НЕТ 247
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09.08.2021 11:09
+24
Если в Украине закрыть угольные шахты, температура перестанет расти.
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09.08.2021 11:10
+21
Эта тетка также трускавецкие курсы окончила?
С такими заявлениями прямая дорога в СН.
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09.08.2021 11:13
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Посол,
Температура в Украине стремительно растет, необходимо закрывать угольные шахты, - посол Великобритании Симмонс - Цензор.НЕТ 247
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09.08.2021 11:09 Ответить
Это полумеры!
Нужно всем миров объединиться и тушить солнечные пятна!
Но тогда Одессе п.здец - ваще замёрзнет нах...
Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 7396
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09.08.2021 11:49 Ответить
мысль такая, что она владеет какой то информацией, которой не владеешь ты и те кто тебе лайкнул.
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09.08.2021 13:05 Ответить
бред
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09.08.2021 11:09 Ответить
Если в Украине закрыть угольные шахты, температура перестанет расти.
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09.08.2021 11:10 Ответить
он имел ввиду не саму добычу, а сокращение производства энергии от угля. Великобритания уже 30% солнце и ветер.
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09.08.2021 11:27 Ответить
вместо угля стали сжигать газ
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09.08.2021 11:43 Ответить
ну и чудно! школьный эксперимент-зимой, посыпать сажей снег, он на солнце растает. ТЭС насыпают золу на миллионы кв км, т.о. греют землю. тем более наш уголь марки Г, низкокалорийное фуфло с огромным содержанием золы.
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09.08.2021 12:26 Ответить
на ТЭС стоят электрофильтры, так что они не засоряют золой атмосферу как вулканыТемпература в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 954
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09.08.2021 12:54 Ответить
)))))))))где ты видел электрофильтры на наших станциях? там циклоны. минимум пару вагонов золы вылетает в трубу на адной ТЭС в сутки.
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09.08.2021 13:40 Ответить
какая себестоимость ветра и солнца ?
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09.08.2021 19:43 Ответить
например как твоей жены. потратил на свадьбу, а потом трахаешь на шару 5 раз в день.
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10.08.2021 10:11 Ответить
Нет просто в свое время у них Маргарет Тетчер позакрывала шахты...Вони тогда у них было.... Но конечно сравнивать их экономику и нашу... особенно с учетом того, что ей сейчас рулят полные идиоты, которые только за счет кредитов существовать умеют!!!
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09.08.2021 11:23 Ответить
А вони помиляються ?
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09.08.2021 11:42 Ответить
Це щоб закупати більше імпортного газу?
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09.08.2021 11:13 Ответить
Если действовать по идиотскому, то да! Если для того, чтобы включить мозги, нам нужны космические цены на тепло, тогда может мы наконец займемся энергосбережением и энергоэффективностью
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09.08.2021 11:27 Ответить
А космические зарплаты прицепом пойдут, или нужно всю среднюю зарплату за хрущевскую двушку отдать?
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09.08.2021 11:30 Ответить
Тогда потеряется весь смысл: тепло относительно з/п будет дешевым и вы положите болт на его сбережение, реализовывать которое будет явно затратнее.
Что делать, если до людей по другому не доходит как только через "телевизор" и "холодильник" (попросту говоря кошелек)!!!
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09.08.2021 14:00 Ответить
Я эту хреню слышу много лет, за это время я потратил на отопление моего нового и теплого дома из ракушки, пенопласта и кирпича, с тройными стеклопакетами 60 тысяч гривен. Мне как сельскому жителю, где зарплата 5000 считается очень приличной, это как-то дороговато. И утеплять больше нечего, дом уже утепленный. Поэтому последние 2 зимы я топлю дровами, а такого козла-советчика как ты, гонял бы вилами по всему селу, чтобы мозги встали на место.
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09.08.2021 15:21 Ответить
дайош 100 гр. кв. м!
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09.08.2021 13:23 Ответить
Да хоть 1000, мне пох - у меня котел на пеллетах и дом утеплен 10см пенопласта, а плита индукционка. (Если что: я не идиот и понимаю, что паровозиком и пеллета вырастет, но все же сильно меньше)
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09.08.2021 14:05 Ответить
Идиот. По калорийности пеллета не дешевле газа. Плюс геморрой с топкой в сравнении с газом. Надеюсь персонально тебе поднимут цену раз в 10
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09.08.2021 15:30 Ответить
Закроем шахты, уголь будут из РФ и ЮАР возить. Нужно снижать зависимость от угля, а шахты сами постепенно закроются.
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09.08.2021 11:13 Ответить
Цікаво що за одною відомою формулою, при тарифоутворенні ціна вугілля вже рахується як привезеного з ЮАР через нідерландську товарну біржу
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09.08.2021 11:15 Ответить
по итогу получилось, что это самая низкая цена. зеленые дегенераты сначала кинулись кукарекать, но по обыкновению обосрались.
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09.08.2021 11:30 Ответить
Эта тетка также трускавецкие курсы окончила?
С такими заявлениями прямая дорога в СН.
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09.08.2021 11:13 Ответить
Средняя температура января в Лондоне +8С, мы уже согласны топить шотландским виски по цене угля.
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09.08.2021 11:14 Ответить
Єй, Симмонс, как косячок зашел? Норм?))
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09.08.2021 11:15 Ответить
будем брать энергию сонца без посредников
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09.08.2021 11:15 Ответить
Ракетные шахты уже закрыли. Пора закрывать угольные. Ждём Будапештский меморандум - 2. Обязательно с теми же гарантами, "проведёнными и надежными".
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09.08.2021 11:18 Ответить
Тема для скабеевой,а,что вообще делает этот посол в Украине
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09.08.2021 11:18 Ответить
та да...Украина настолько независима, что у нее даже климат независим от климата остальной планеты.
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09.08.2021 11:20 Ответить
это уже уровень даже не для папуасов со стеклянными бусами...
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09.08.2021 11:20 Ответить
она родственница соловьёва или кислелёва?
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09.08.2021 11:22 Ответить
Она их внебрачная дочь .
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09.08.2021 19:40 Ответить
Злонамеренный какой то меседж...
Вот так послушаешь британских послов - и уверуешь что рашка таки карманный британский гопник
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09.08.2021 11:24 Ответить
_Симмонс, почему вы не боретесь с прецессией? Долой прецессию, это возмутительно и неприемлемо, планета виляет осью как шюха тазом! А климат планеты - явление глобальное и неизменно изменчивое, теплей - холодней, теплей - холодней. Так было и так будет, человечество на это влияет в такой же мере как рыбы на течения океанов. Нехер впаривать свою антинаучную чушь для невежд и подлецов, греющих на этом руки!
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09.08.2021 11:26 Ответить
Он призывает закрыть угольные шахты по всему миру, но не на все страны есть рычаги давления или пряники. Не исключено, когда будет вставать вопрос о членстве в ЕС, в план действий добавят разные экологические пункты, типа закрытие угольных шахт, минимальный процент возобновляемой энергетики, отказ от автомобилей с ДВС и так далее. И на все это придется пойти. Или отказаться, как отказалась Исландия, не согласившись с лимитированием объемов рыбного лова.
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09.08.2021 11:29 Ответить
Цікаво, чим британці опалюють житло.
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09.08.2021 11:29 Ответить
У них теплее чем в ялте
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09.08.2021 11:32 Ответить
Ну тоді посла Великобританії поселити в кімнаті без опалення взимку, а літом без кондиціонера.
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09.08.2021 11:37 Ответить
У Лондоні на Темзі до 60-х років 19 століття ярмарок щозими проводили. Бо крига стояла. А потім певно почали добувати вугілля в Україні і пішло глобальне потепління.🙃
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09.08.2021 11:31 Ответить
Неа, с начала в Германии, Франции и Бельгии с Англиюшкой и Шотландушкой, а потом уже в Юзовском бассейне.
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09.08.2021 11:37 Ответить
Я до того, що тоді закінчився малий льодовиковий період і почалось чергове циклічне потепління. І антропогенний фактор тут #10.
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09.08.2021 11:41 Ответить
один вулкан за тиждень викине стільки СО2,скільки китай за пару років
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09.08.2021 12:04 Ответить
ще вона не сказала про глабальну шкідливість парникового ефекту і спалювання листя
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09.08.2021 12:23 Ответить
Я уточнил ваш сарказм.
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09.08.2021 12:05 Ответить
🤣🤣🍖
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09.08.2021 11:34 Ответить
іншими словами ліквідуємо вугільні шахти, ліквідуємо громади шахтарів, ліквідуємо села (газ дорогий, вугілля не буде, валежніка на всих не вистачить), всі повтікають за кордон на пмж. Залишимо для України населення приблизно 10 млн. зебілов, які будуть грітися в катакомбах. Непогана "перспектива"
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09.08.2021 11:35 Ответить
Іспанія, Севілья на суботу 14го до +50
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09.08.2021 11:35 Ответить
Когда к Маргарет Тетчер после Фолклендов прибыли американцы и сказали, а чо такое, низзя воевать. Она предложила им отдать Гавайи Японии. После чего отправила их в попу.
Так что Мелинда, иди ты в попу.
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09.08.2021 11:39 Ответить
Не твое послинове дело что делать Украине, это должны решать сами украинцы. Ты там катера для начала организуй, посол.
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09.08.2021 11:42 Ответить
Ржака.
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09.08.2021 11:42 Ответить
Не твое послиное дело что делать Украине, это должны решать сами украинцы. Ты там катера для начала организуй, посол.
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09.08.2021 11:42 Ответить
уничтожив производство в Украине и в Европе не остановит глобальное потепление. Китай так же продолжит коптить в северном полушарии и нагревать атмосферу.
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09.08.2021 11:44 Ответить
один вулкан за тиждень викине стільки СО2,скільки китай за пару років
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09.08.2021 12:07 Ответить
Леониду Данилычу США отстегнули более миллиарда долларов на закрытие этого дерьма...,куда пошло то бабло догадайтесь с 1 раза... Стадо идиотов...
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09.08.2021 11:47 Ответить
Копанки Ефремова и прочих Крыс ДАУНбасса типа Каломойский дают в бюджет Украины ноль целых нибуя десятых....и это правильно...быдлу нехкер пузо наедать
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09.08.2021 11:54 Ответить
пожежі в Якутії перекрили всі викиди з українських тес
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09.08.2021 11:57 Ответить
Мой покойный отец будучи депутатом Рады 1 созыва узнал куда дела бабло американское угольнвя мафия Украины...Слава Данилычу и его прихвостням... сегодняшним...
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09.08.2021 11:58 Ответить
Интересно,а есть способ сделать железо без угля?
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09.08.2021 11:59 Ответить
Вся Сибирь горит...скоро к Алтаю подойдет....а ничиналось все из небольшого очага в Якутии...сейчас горит Красноярский край...Иркутская область, Бурятия...вчера Саш9а Сотнимк в Ютьюбе казав шо горит ВСЕ...наверно Визитка Яроша сработала..
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09.08.2021 12:01 Ответить
ну будет вместо тайги в Сибири монгольские степи с лошадьми Пржевальского,
а то как то не нормально монголоиды и без лошадей
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09.08.2021 12:15 Ответить
Очко собі нехай закриє
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09.08.2021 12:02 Ответить
Только тот брит не уточнил что среднегодовая температура вырастит из за того что зимы станут мягче и теплее, а вот летние температуры как раз понизятся и увеличится количество осадков летом, а вот похолодание наоборот приводит к жаркому сухому лету в Украине и зимы в сильными морозами.
Что в этом плохого в глобальном потеплении для Украины?
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09.08.2021 12:05 Ответить
..по-любому шахты нужно постепенно сворачивать.. и угольные регионы перепрофилировать..
ещё лет десять назад писАл тут, а тридцать лет нам об этом на "горном" читали лекции наши профессора.. но наша влада всегда отличалась тупорылым жлобством, как залётный браконьер, для сиюминутной выгоды, постоянно думая о будущих выборах себя найвэлычнишого, а не о Украине..
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09.08.2021 12:08 Ответить
Для начала надо найти замену углю . Но не хлам типа солнечных и ветровых генераторов , а более эффективный способ .
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09.08.2021 19:37 Ответить
..для начала нужно хорошо утеплить всё, что обогревается и коммуникации, вместо того, чтобы "подсаживать" нарид на субсидии.. это самая очевидная и "пожизненная" инвестиция..
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09.08.2021 21:31 Ответить
українське спалюване вугілля є абсолютним НУЛЕМ проти того, що спалює КИТАЙ!
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09.08.2021 12:13 Ответить
Британский бизнесмен Джон Х*юз открыл ДАУНбасс,а американский бизнесмен Сидней Гилман построит для рюсских Баранов Кузбасс...что построили РАБссиянцы ...ХЗ
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09.08.2021 12:14 Ответить
Юзовка пля...
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09.08.2021 12:15 Ответить
те "ученные" почему то не упоминвют что углекислый газ основа жизни на Земле и его очень и очень мало в атмосфере, всего 4 кг на квадратный метр и что для урожая в 100 центнеров с гектара поглощается с атмосферы 2 кг углекислого газа
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09.08.2021 12:20 Ответить
Куда этим ученым до Вас, рассказывающих нам о концентрации газа не на единицу объема или массы, а на единицу площади)))
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09.08.2021 14:35 Ответить
Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 7531 смериканцы в Кузбассе.Фото 1927 года
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09.08.2021 12:22 Ответить
Полтора 2 градуса повысится температура в ближайшие 5 лет и капздец...,глобальное потепление победит Корону с Вирусом...Зуб даю... А Ледники тают на глазах..Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 7012
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09.08.2021 12:25 Ответить
40 % городов Мира находиться у воды,а это значит они БУДУТ затоплены...Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 9291 ку ку...таяние ледников Гренландии погубит планету...
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09.08.2021 12:29 Ответить
брехня
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09.08.2021 14:05 Ответить
Уголь - топливо 19 века. А сейчас уже 21-й. И нефтью машины заправлять тоже уже пора прекращать.
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09.08.2021 14:18 Ответить
А чем заправлять ? Ослиной мочой ?
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09.08.2021 19:35 Ответить
Водород, например? Электричество?
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09.08.2021 20:54 Ответить
А водород и элетричество - из тумбочки... (анекдот такой)
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09.08.2021 22:51 Ответить
А атомные станции зачем? По-моему, сейчас это самый экологичный способ выработки энергии. Их Ахметов и компания как-раз и стараются закрыть потому, что они мешают им засирать атмосферу своим углем.
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10.08.2021 16:09 Ответить
Так, вугілля впливає на зміну клімату, але зауважте що Британія це постіндустріальна країна, а Україна відстала.
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09.08.2021 15:03 Ответить
Не Великобритания, а Англия. Последний писк Велико был в Аргентине. Не "Гарант", а дешёвые меркантильные сцыкуны, способные показывать глубокую озабоченность, устраивать демарши и ПРОДАВАТЬ в кредит папуасам непотреб типа древних саксонов и старых кораблей
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09.08.2021 15:39 Ответить
Такую чушь нести , послу не позволительно . Температура на земле за 20 лет выросла на 0.01 градуса . И это на уровне погрешности измерений .
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09.08.2021 19:34 Ответить
А на сколько в Украине средняя выросла? Рекорды за рекордами. Это сердце Европы. Здесь должна быть зелень и прохлада. А скоро будут степи и пустыни.
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09.08.2021 20:56 Ответить
а тут написано https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions , що Україна є світовим лідером по скороченню викидів вуглецевих газів в атмосферу і на 2017-ий рік в порівнянні з 1990-им зменшення викидів складає аж -73%. Більше тільки у вірмен і молдаван!
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09.08.2021 21:38 Ответить
 
 