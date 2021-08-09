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Украина сейчас получает 750 млн долларов военной поддержки от США, стоит задача достичь 1 млрд, - Кулеба

Украина сейчас получает 750 млн долларов военной поддержки от США, стоит задача достичь 1 млрд, - Кулеба

В МИД работают над увеличением военной поддержки от США до 1 млрд долларов .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы сейчас получаем 750 млн долларов (военной поддержки от США. - Ред.), то есть мы почти достигли отметки в 1 млрд, достичь 1 млрд абсолютно реалистично, такая задача есть, мы над ней работаем. И мы будем работать с Конгрессом прежде всего, потому что именно Конгресс выделяет деньги на внешнюю политику США", — сказал он.

Кулеба считает, что добиться такой суммы вполне реалистично.

"Из года в год сумма поддержки, которую США выделяют сектору безопасности и обороны Украины, растет. Мы показали себя как партнера, которому можно доверять. 1 млрд долларов поддержки — это абсолютно достижимая цифра, над которой мы работаем", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в Нормандском формате - это лишь одна из идей, - Кулеба

Напомним, 29 июля посольство Украины в США сообщило, что Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой по санкциям против "Северного потока-2".

Согласно законопроектом, общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн больше, чем в текущем году. Из указанного сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности помощи Украине по статье "Международное военное финансирование" на 10 млн долларов больше, чем в 2021 году.

МИД (6933) США (26336) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
вымогатели "зеленые", блд...
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09.08.2021 11:16
+4
Как то по гнилому ....
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09.08.2021 11:16
+4
А задача самим себя обеспечивать военным производством не стоит? Уроды зелёные.
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09.08.2021 11:19
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вымогатели "зеленые", блд...
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09.08.2021 11:16 Ответить
Украина сейчас получает 750 млн долларов военной поддержки от США, стоит задача достичь 1 млрд, - Кулеба - Цензор.НЕТ 677
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09.08.2021 11:20 Ответить
Не вымогатели, а попрошайки. США поставляли по 5 надувных лодок, будет по 8.
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09.08.2021 11:39 Ответить
Курица безмозглая рашистская, опять проктолог будет думать над тобой,как же из этих ошметков рванувших слепить жопу...
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09.08.2021 16:25 Ответить
Как то по гнилому ....
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09.08.2021 11:16 Ответить
750 на всех не хватает?
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09.08.2021 11:19 Ответить
А задача самим себя обеспечивать военным производством не стоит? Уроды зелёные.
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09.08.2021 11:19 Ответить
)))))))))))))) альфонсы. тогда придется принимать со всех сторон больше.
Украина сейчас получает 750 млн долларов военной поддержки от США, стоит задача достичь 1 млрд, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5341
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09.08.2021 11:19 Ответить
Эта помощь хоть до армии доходит, или как всегда новые виллы, яхты, машины.
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09.08.2021 11:20 Ответить
А перестать попрошайничать и научиться зарабатывать и жить по средствам задача не стоит?
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09.08.2021 11:23 Ответить
и это говорит дипломат? стоит задача выклянчить 1 млрд ?
как-то ну очень не толерантно...просто по-базарному...
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09.08.2021 11:31 Ответить
Україна зараз отримує 750 млн доларів військової підтримки від США, стоїть завдання досягти 1 млрд, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7408
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09.08.2021 11:35 Ответить
А менше 3.14здити на великому ************ не пробували?
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09.08.2021 11:35 Ответить
попрошайки
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09.08.2021 11:36 Ответить
А вам -болтом по губам ,но скоро начнете получать гуманитарный вазелин из США
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09.08.2021 16:29 Ответить
Україна зараз отримує 750 млн доларів військової підтримки від США, стоїть завдання досягти 1 млрд, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8996
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09.08.2021 11:51 Ответить
Это смешно! пиндостан нам должен за сдачу ядерного оружия, как минимум 300 миллиардов, по подсчетам специалистов.
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09.08.2021 12:03 Ответить
А что, США обязаны финансировать Украину? Где такое написано? В договорах, в том числе и по сдаче Украиной атомного оружия, есть несколько иные пункты, но и их и США, и другие "гаранты" не слишком спешат выполнять.
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09.08.2021 12:08 Ответить
"В договорах, в том числе и по сдаче Украиной атомного оружия, есть несколько иные пункты" - нет никаких договоров, не придумывайте.
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09.08.2021 12:41 Ответить
А своё ворьё прижать! Не, не получается! Или не хочется? Думай-те!! Бездари.Ну если есть чем думать.
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09.08.2021 14:32 Ответить
Чмо будет на износ работать языком
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09.08.2021 15:34 Ответить
Татаромордва пригожинская страшно возбудилась . Возбужденные помечены спамом
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09.08.2021 16:31 Ответить
 
 