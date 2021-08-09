Военные летчики Воздушных сил США прибыли в Винницу для проведения совместных учений с украинскими спецназовцами
В понедельник, 9 августа, в Винницу для проведения совместных учений с украинскими спецназовцами прибыли военные летчики Воздушных сил США.
Об этом председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в аэропорту "Гавришовка" украинские военные авиаторы принимают американских коллег. Они прибыли с места дислокации авиабригад США в Великобритании на базе "Мидлфорс"", - отметил Борзов.
По его словам, вместе с нашими спецназовцами американские военные летчики будут отрабатывать учебные полеты, операции десантирования и по экстренной медицинской помощи.
"Американским партнерам есть что показать и есть чему у них поучиться", - отметил глава Винницкой ОГА.
Он также добавил, что в рамках расширенной программы сотрудничества НАТО и реализации "Концепции развития Воздушных Сил на период до 2025 года" два военно-транспортных самолета "МС-130" авиационных отрядов 352-го военного крыла Сил специальных операций Воздушных Сил Армии США будут находиться в Укрине почти месяц.
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