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Военные летчики Воздушных сил США прибыли в Винницу для проведения совместных учений с украинскими спецназовцами

Военные летчики Воздушных сил США прибыли в Винницу для проведения совместных учений с украинскими спецназовцами

В понедельник, 9 августа, в Винницу для проведения совместных учений с украинскими спецназовцами прибыли военные летчики Воздушных сил США.

Об этом председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в аэропорту "Гавришовка" украинские военные авиаторы принимают американских коллег. Они прибыли с места дислокации авиабригад США в Великобритании на базе "Мидлфорс"", - отметил Борзов.

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По его словам, вместе с нашими спецназовцами американские военные летчики будут отрабатывать учебные полеты, операции десантирования и по экстренной медицинской помощи.

"Американским партнерам есть что показать и есть чему у них поучиться", - отметил глава Винницкой ОГА.

Он также добавил, что в рамках расширенной программы сотрудничества НАТО и реализации "Концепции развития Воздушных Сил на период до 2025 года" два военно-транспортных самолета "МС-130" авиационных отрядов 352-го военного крыла Сил специальных операций Воздушных Сил Армии США будут находиться в Укрине почти месяц.

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ВВС (259) Винница (725) США (26336) военные учения (3457)


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Орлы вышли на охоту.
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09.08.2021 11:21 Ответить
Господи,повний завал! Що ото скажуть СКАБака і Машка-невмивака, а якщо долучаться кисіль і соловей-придурок,то вереску буде на всю улусію!
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09.08.2021 12:12 Ответить
находиться в Укрине почти месяц.Источник: https://censor.net/ru/n3281569 Исправьте ошибку
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09.08.2021 12:19 Ответить
Ну хоть так...
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09.08.2021 15:33 Ответить
 
 