Вопрос о том, может ли Украина стать членом НАТО, уже решен в принципе, - посол Великобритании Симмонс

Государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО.

Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться (к НАТО. - Ред.), уже решен в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет. ... С вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО - все отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы, - в некоторых сферах больше, чем у других", - подчеркнула она.

Симмонс отметила, что Украине необходимо провести институциональную реформу в сфере обороны.

"Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс. В дополнение, статус "Партнера расширенных возможностей" и План действий по членству четко говорят: есть сопутствующие реформы, в которых также должен быть прогресс. Это судебная реформа и реформа сектора безопасности", - объяснила посол.

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