Филатов о скандале с Магучих : Травлю начали диванные "патриоты", сделавшие для страны в тысячу раз меньше. На дураков не обижаются!
Травлю из-за инцидента с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих на Олимпиаде в Токио организовали диванные "патриоты", которые сделали для своей страны в тысячу раз меньше, чем она.
Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук Днепровский городской голова Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.
"Ты - молодая, красивая, светлая девочка. Улыбчивая и скромная. Ты не талант, ты - надежда не просто украинского, а всего мирового спорта. Тебе 19 лет. Перед тобой могут быть открыты все дороги. С твоей внешностью, харизмой и характером. Но ты предпочитаешь тяжелый, изнурительный, разрушительный для здоровья путь спортсмена. Ты выигрываешь олимпийскую медаль. Тебя переполняют невероятные эмоции. Тебя - 19-летнюю девчонку, совсем ребенка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками. Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки", - подчеркивает он.
"…И тебя начинают травить. Тысячи диванных "патриотов", сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты. Озлобленных, пустых, бессмысленных. Борющихся за свободу и независимость, как правило, словами, а не делами. Людей, которые замечают соринку в чужом глазу, но не видят бревна в собственном.…", - пишет Филатов.
"Ярослава, девочка наша, твой родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на Марину - руководителя федерации легкой атлетики, вырастившей такую звезду.Нет, не так. Звезду. Именно с большой буквы. Любим тебя. Днепр гордится тобой. И запомни в свои 19 лет одну простую истину - на дураков не обижаются.
Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.
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Украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина рассказали об отношениях с российскими коллегами.
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга. У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью. Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
я не поклоняюсь никому, просто тошно от совков. и да, Гитлер хотя бы воевал, а твои сралины - нет, только разбой и терроризм. и Муссолини, которого ты любишь(перманентные вопли о фошистах), тоже воевал, а Ленин - нет
Все что мне надо было знать об этом гражданине...
Філатов , ну ти й дурень .
Степан Чубенко. Он был спортсменом, КВН-щиком и патриотом своей страны. Из-за своих убеждений Степан Чубенко погиб: 23 июля 2014 года в его рюкзаке боевики группировки «ДНР» нашли ленту в цветах украинского флага и шарф львовского футбольного клуба «Карпаты». За это члены вооруженного формирования пытали и расстреляли подростка.
а насчет "диванных нациков", так ты, Филатов, оскорбил значительную часть общества, для которых гибель и ранение каждого нашего Воина это личная боль.
хотя, тебе ведь "какая разница", не так ли
а насчет цены этой бронзовой медали, так по мне, лучше бы ее и не было, чем терпеть такой позор "един-у-в-ротский" от Скабеевых и прочих Соловьевых
лично для меня именно "работа" наших Воинов, волонтеров, рабочих, врачей и всех, кто создает Украину в ТЫСЯЧУ раз ценнее, чем прыжки в высоту
Тот, кто зашкварился виноват? НЕТ!
Тот, кто снимал зашквар виноват? НЕТ!
Тот, кто распространял фоточки зашквара виноваты? НЕТ!
А кто же виноват?
А виноваты ПРОСТЫЕ граждане, которым почему-то не понравился зашквар, да еще и набрались наглости ВЫСКАЗАТЬ то, что им не понравилось!!!
Вот ведь мра...и неблагодарные...
Але найважливіше пояснення - ФІЛАТОВ ІДЕ В ПОЛІТИКУ, й це добре, більше б розумних людей там, то ж краще!!!
З сьогоднішнього дня для мене і моіх друзів Філатов = тупі спортсмени.
на останніх виборах я із шкіри вилазила умовляла йти усіх знайомих голосувати за нього. Після сьогодні не буду ніде голосувати за нього ( і моя сімья і знайомі).
сподіваюсь таких як я буде не мало
филатов принципиально как и Авакян тока на магучем базарит - демонстративно наложив на законы. как вы думаешь - это от нормальности, а? но раз пипл хавает, то да - он нормальный(для себя любимого)
Б.А. Філатов
(цитата з вікіпедії)
эх, "един-ты-у-рот", Филатов !
Понять это не могут только дураки и Филатов.
А молодую профуру - вон из нашего спорта. Нехай идет в паРашу!!!
Пусть снимет погоны ВСУ и вопросы отпадут.
Это будет поучительно.
И эротично
Сохранять дипломатические отношения с Россией, во время войны, нормально , а преследовать олимпийскую медалистку, за радость победы, нормально??
Филатов умница и Запад не исключает, видеть его Президентом Украины, в будущем...
Увы, опросы показывают, что ,,диванные патриоты,, голосуют за Зеленского и за генерал-полковника Смешко, из СБУ ...
Рядом с Корбаном
Спорт вже давно заангажований, як масмедіа.
"л"ються рожеві сиропи. Ніби-то наближають нас до Європи....."
https://www.instagram.com/rosya_dp/