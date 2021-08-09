РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10735 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Олимпиада-2020
12 579 166

Филатов о скандале с Магучих : Травлю начали диванные "патриоты", сделавшие для страны в тысячу раз меньше. На дураков не обижаются!

Филатов о скандале с Магучих : Травлю начали диванные

Травлю из-за инцидента с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих на Олимпиаде в Токио организовали диванные "патриоты", которые сделали для своей страны в тысячу раз меньше, чем она.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук Днепровский городской голова Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ты - молодая, красивая, светлая девочка. Улыбчивая и скромная. Ты не талант, ты - надежда не просто украинского, а всего мирового спорта. Тебе 19 лет. Перед тобой могут быть открыты все дороги. С твоей внешностью, харизмой и характером. Но ты предпочитаешь тяжелый, изнурительный, разрушительный для здоровья путь спортсмена. Ты выигрываешь олимпийскую медаль. Тебя переполняют невероятные эмоции. Тебя - 19-летнюю девчонку, совсем ребенка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками. Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки", - подчеркивает он.

"…И тебя начинают травить. Тысячи диванных "патриотов", сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты. Озлобленных, пустых, бессмысленных. Борющихся за свободу и независимость, как правило, словами, а не делами. Людей, которые замечают соринку в чужом глазу, но не видят бревна в собственном.…", - пишет Филатов.

"Ярослава, девочка наша, твой родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на Марину - руководителя федерации легкой атлетики, вырастившей такую звезду.Нет, не так. Звезду. Именно с большой буквы. Любим тебя. Днепр гордится тобой. И запомни в свои 19 лет одну простую истину - на дураков не обижаются.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов", - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2419) Филатов (561) Магучих (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+77
Филатов о скандале с Магучих: Травлю начали диванные "патриоты", сделавшие для страны в тысячу раз меньше. На дураков не обижаются! - Цензор.НЕТ 1145
показать весь комментарий
09.08.2021 11:24
+67
Ще і Філатов сюди впрягся.
Якщо такий розумний, то треба було попередити спортсменку.
Набридли вже какіє разніци...
показать весь комментарий
09.08.2021 11:25
+67
Хай Филатов с Собяниным сфотается или объявит Саранск городом побратимом Днепра.

Интернационалист-миротворец уев...
показать весь комментарий
09.08.2021 11:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А якщо хтось каже за спорт по за політикою,то це повна фігня.Політика усюди.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mHL4G70PaiE Наша олімпійська призерка обіймалась із російською військовою. Чому нам пороблено зі спортсменами?
показать весь комментарий
09.08.2021 12:07 Ответить
Не виключаю що вся ця фігня- Магучих з російською спортсменкою, наші синхроністки Савчук та Федина зі своїм інтерв'ю, можливо вони роблять те що їм наказують тренера. А ті, в свою чергу , виконують вказівки з ОПи.
Украинские синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина рассказали об отношениях с российскими коллегами.
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга. У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью. Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:18 Ответить
Мда. Краще б цих б*ядей взагалі на Олімпіаду не пускали.
показать весь комментарий
09.08.2021 17:03 Ответить
Пусть засРашкинская спортсменка официально заявит,что Крым - Украина и никто никого травить и осуждать не будет
показать весь комментарий
09.08.2021 12:08 Ответить
Ответы уже готовы - "Крим божий", "шо ви сабачьи вапросі задаёте".
показать весь комментарий
09.08.2021 12:12 Ответить
Там даже два момента. Во-первых что сфоткалась с убийцами. Во-вторых что они не только убийцы, а еще и дисквалифицированые за допинг уроды
показать весь комментарий
09.08.2021 12:08 Ответить
_А филатов, оказывается, мразь... Ну пусть себе представит как во время Второй Всемирной проводят олимпиаду и там обнимаются спортсмены США или Великобритании - и гитлеровцы. Мудак бесстыжий! Публичные люди несут ответственность за то, что они несут народу! Во время войны грань между светом и тенью обостряется и никто не находится "вне политики", только либо на одной стороне - либо на другой.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:08 Ответить
совок, ты "срав.ниваешь" как будто кто-то блеванул. я даже не буду объяснять почему твое "срав.нение" похоже на тебя самого. как же вы достали. хорошо еще шо сралинцев не приплел - типо в 39-м финны и красножопые ублюдки весело соревнуются в ногомяч например
показать весь комментарий
09.08.2021 18:22 Ответить
Пшло на! Не пиши мне больше, чмо, поклоняющееся гитлеру.
показать весь комментарий
09.08.2021 18:30 Ответить
так и иди на Путина, ссущество-совок
я не поклоняюсь никому, просто тошно от совков. и да, Гитлер хотя бы воевал, а твои сралины - нет, только разбой и терроризм. и Муссолини, которого ты любишь(перманентные вопли о фошистах), тоже воевал, а Ленин - нет
показать весь комментарий
10.08.2021 08:35 Ответить
ну то есть это "принципиальный " Филатов считает что можно быть немножко беременным...

Все что мне надо было знать об этом гражданине...
показать весь комментарий
09.08.2021 12:11 Ответить
Ще один бовдур , вставшій волосатой грудью на защиту - невинной фефочкі " . .
Філатов , ну ти й дурень .
показать весь комментарий
09.08.2021 12:13 Ответить
Филатов приписал всех к диванным патриотам. Я был о нём лучшего мнения, а он рассуждает, как малорос.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:14 Ответить
А он всегда и был и остается малороссом
показать весь комментарий
09.08.2021 16:56 Ответить
Жыдороссом
показать весь комментарий
09.08.2021 22:34 Ответить
Филатов о скандале с Магучих: Травлю начали диванные "патриоты", сделавшие для страны в тысячу раз меньше. На дураков не обижаются! - Цензор.НЕТ 6289

Степан Чубенко. Он был спортсменом, КВН-щиком и патриотом своей страны. Из-за своих убеждений Степан Чубенко погиб: 23 июля 2014 года в его рюкзаке боевики группировки «ДНР» нашли ленту в цветах украинского флага и шарф львовского футбольного клуба «Карпаты». За это члены вооруженного формирования пытали и расстреляли подростка.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:15 Ответить
100%
показать весь комментарий
10.08.2021 07:33 Ответить
Если спорт вне политики,то нахрена им деньги из бюджета,идиотина?
показать весь комментарий
09.08.2021 12:18 Ответить
Бабломойскую шкурку не соскребешь, не так ли Борис Альбертович ?

а насчет "диванных нациков", так ты, Филатов, оскорбил значительную часть общества, для которых гибель и ранение каждого нашего Воина это личная боль.
хотя, тебе ведь "какая разница", не так ли

а насчет цены этой бронзовой медали, так по мне, лучше бы ее и не было, чем терпеть такой позор "един-у-в-ротский" от Скабеевых и прочих Соловьевых

лично для меня именно "работа" наших Воинов, волонтеров, рабочих, врачей и всех, кто создает Украину в ТЫСЯЧУ раз ценнее, чем прыжки в высоту
показать весь комментарий
09.08.2021 12:20 Ответить
Саме так!
показать весь комментарий
10.08.2021 07:34 Ответить
Типичная "логика" наглых властей:
Тот, кто зашкварился виноват? НЕТ!
Тот, кто снимал зашквар виноват? НЕТ!
Тот, кто распространял фоточки зашквара виноваты? НЕТ!
А кто же виноват?
А виноваты ПРОСТЫЕ граждане, которым почему-то не понравился зашквар, да еще и набрались наглости ВЫСКАЗАТЬ то, что им не понравилось!!!
Вот ведь мра...и неблагодарные...
показать весь комментарий
09.08.2021 12:23 Ответить
Філатов вчнив , як один з батікив дитини, коли один занадто суворий а інший ... допомаагє не зламатись й не відштовхунути . Так, він же підтвердив , що вона помилилась ... От якби вони зфоткались без знамен - взагалі б не було проблеми, ну майже...
Але найважливіше пояснення - ФІЛАТОВ ІДЕ В ПОЛІТИКУ, й це добре, більше б розумних людей там, то ж краще!!!
показать весь комментарий
09.08.2021 12:29 Ответить
з такими мислішками далеко у політиці не зайде, так і залишиться мером БаблоПетровська
показать весь комментарий
09.08.2021 12:35 Ответить
Не погоджуюсь! Він точно краще Разумкова , а хтось повинен взяти на себе частину 73 зазедебільних відсотків
показать весь комментарий
09.08.2021 12:49 Ответить
Хай ця ***** драна як воіни ВСУ (де вона до речі отримує зарплатню) іде посиде на передовій і там мозок стане на місто.
З сьогоднішнього дня для мене і моіх друзів Філатов = тупі спортсмени.
на останніх виборах я із шкіри вилазила умовляла йти усіх знайомих голосувати за нього. Після сьогодні не буду ніде голосувати за нього ( і моя сімья і знайомі).
сподіваюсь таких як я буде не мало
показать весь комментарий
09.08.2021 13:45 Ответить
ахах, а ты шо - король подъезда шо заставил всех голосовать, а потом обиделся на Филю и все взяли под козырек и не будут за него больше?
показать весь комментарий
09.08.2021 18:24 Ответить
сочувствую им, хотя есть миллиарды тех кто верит в летающих мужуков с крылышками
филатов принципиально как и Авакян тока на магучем базарит - демонстративно наложив на законы. как вы думаешь - это от нормальности, а? но раз пипл хавает, то да - он нормальный(для себя любимого)
показать весь комментарий
10.08.2021 08:33 Ответить
росіянин до останньої клітинки тіла."
Б.А. Філатов
(цитата з вікіпедії)

эх, "един-ты-у-рот", Филатов !
показать весь комментарий
09.08.2021 12:33 Ответить
Для кремля спорт - это политика.
Понять это не могут только дураки и Филатов.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:34 Ответить
Израильские спортсменки бегут обниматься с иракскими ?
показать весь комментарий
09.08.2021 13:14 Ответить
ірак не в тренді, треба з палестинцями.
показать весь комментарий
09.08.2021 15:00 Ответить
етот Филатов -дурковатый! если девочка-спортсменка угробила свои мозги изнурительными тренировками,то Филатов как опытный политик обязан был ей мозги вставить!
показать весь комментарий
09.08.2021 12:51 Ответить
Магучих нужно башкой думать,что бы ее не травили.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:53 Ответить
И чем диваные эксерты хуже кабинетных.
показать весь комментарий
09.08.2021 12:57 Ответить
...особенно в условиях карантина и удаленки
показать весь комментарий
09.08.2021 22:38 Ответить
Эти слова - все, что нужно знать о хитрожопых и их подстилках.
А молодую профуру - вон из нашего спорта. Нехай идет в паРашу!!!
показать весь комментарий
09.08.2021 13:06 Ответить
Всю сознательную жизнь она бьётся головой при падении с высоты - что с неё взять?
Пусть снимет погоны ВСУ и вопросы отпадут.
показать весь комментарий
09.08.2021 13:11 Ответить
Лучше снять с нее портки и отзвездячить обломком шеста.
Это будет поучительно.
И эротично
показать весь комментарий
09.08.2021 14:46 Ответить
Соловьев уже пригласил ее в расею, где нет биндеров и фашистов
показать весь комментарий
09.08.2021 14:02 Ответить
Удивительно, сколько ущербных плавает на поверхности.
показать весь комментарий
09.08.2021 13:14 Ответить
Как прыгать в ширину на народные деньги - то патриоты огого.
показать весь комментарий
09.08.2021 13:49 Ответить
Я взагалі вважаю, що це була руська спецоперація з тими світлинами.А українці знову повелися, як діти. Замість обговорювання України та українських спортсменів- ми сремося між собою, та говоримо про російських спортсменів, з ким вони сфоткалися. Путін знову всіх переіграв.
показать весь комментарий
09.08.2021 14:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/254719,если ты такой умный, то должен знать, что писать слово путин-уже стало неприлично, порядочные люди пишут <*******!
показать весь комментарий
09.08.2021 17:38 Ответить
Ещё один проявился, да на вас полудурков лакмусовыз бумажек не хватит...забери ее к себе...а ещё лучше отправь ее наыронт, у нее воинское звание, если не ошибаюсь..
показать весь комментарий
09.08.2021 15:40 Ответить
Торговать с Россией можно, а сдерживать эмоции спортсменки , получившей олимпийскую медаль, нельзя??
Сохранять дипломатические отношения с Россией, во время войны, нормально , а преследовать олимпийскую медалистку, за радость победы, нормально??
Филатов умница и Запад не исключает, видеть его Президентом Украины, в будущем...
Увы, опросы показывают, что ,,диванные патриоты,, голосуют за Зеленского и за генерал-полковника Смешко, из СБУ ...
показать весь комментарий
09.08.2021 16:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/479262,не смеши людей, ты такой знаток политики как и колбасных обрезков
показать весь комментарий
09.08.2021 17:40 Ответить
Запад не исключает видеть Филатова в скором будущем сидящем на бутылке
Рядом с Корбаном
показать весь комментарий
09.08.2021 22:41 Ответить
Эта Ярослава поймет все только тогда, когда ее родной дом в Днепре с ее близкими и дорогими людьми разбомбят российские грады
показать весь комментарий
09.08.2021 16:55 Ответить
Филатов - ынколи краще жувати.
показать весь комментарий
09.08.2021 17:01 Ответить
лучше б филатов сосал......
показать весь комментарий
09.08.2021 18:38 Ответить
Спортсмен найвищого рівня представник і той кого наслідує молодь.
Спорт вже давно заангажований, як масмедіа.
"л"ються рожеві сиропи. Ніби-то наближають нас до Європи....."
показать весь комментарий
09.08.2021 19:05 Ответить
Кто еще не поскользнулся на этой вате?
показать весь комментарий
09.08.2021 20:49 Ответить
Не Філатову, як посадовцю на виборній посаді, давати, тим більше такі безапеляційні, оцінки виборцям, а навпаки. Там, власне, вина Ярослави незначна, набагато більша - таких дорослих дядь у Міністерстві оборони й Міністерстві молоді та спорту, які повинні були провести зі спортсменами роз'яснювальну роботу - як себе вести в подібних ситуаціях. Тим більше, що ситуація цілком прогнозована.
показать весь комментарий
09.08.2021 20:53 Ответить
вина военнослужащей в чине лейтенанта ВСУ в обнимашках с офицером ФСБ и доверенным лицом ***** - незначна? ты может уху ел сегодня, чучело лищнехромосомное украиномовное?
показать весь комментарий
10.08.2021 00:15 Ответить
Кацап, йди псу в сраку.
показать весь комментарий
10.08.2021 07:34 Ответить
Борис, дядюшка, ты уже свой город противопоставляешь всей Украине? Город уже стал твоей собственностью, что ты от его имени выступаешь?
показать весь комментарий
09.08.2021 22:14 Ответить
о чем вообще спорить? посмотрите как у "девочки" называется акканунт в инстаграме:
https://www.instagram.com/rosya_dp/
показать весь комментарий
10.08.2021 00:13 Ответить
ууу, это фото - этож самая страшная презрадная-зрада во вселенной.
показать весь комментарий
10.08.2021 04:46 Ответить
Шо это ватаны на манер филаткиных распетушились, гомодрилы... Еще и патриотов обзывают дураками... А НА КАМЕРУ СЛАБО ВЫБАЧИТИСЬ, ДУРБЫЦАЛ.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:13 Ответить
Походу, Магучих попахивает Усиком(лобковым)
показать весь комментарий
10.08.2021 11:16 Ответить
Яка гидота,що за висери пишуть,і хто,що ви для держави ,для її прославляння зробили-один словесний понос,Слава Чемпіонці....
показать весь комментарий
12.08.2021 19:38 Ответить
Філатов ти придурок?
показать весь комментарий
17.09.2021 14:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 