Филатов о скандале с Магучих : Травлю начали диванные "патриоты", сделавшие для страны в тысячу раз меньше. На дураков не обижаются!

Травлю из-за инцидента с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих на Олимпиаде в Токио организовали диванные "патриоты", которые сделали для своей страны в тысячу раз меньше, чем она.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук Днепровский городской голова Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"Ты - молодая, красивая, светлая девочка. Улыбчивая и скромная. Ты не талант, ты - надежда не просто украинского, а всего мирового спорта. Тебе 19 лет. Перед тобой могут быть открыты все дороги. С твоей внешностью, харизмой и характером. Но ты предпочитаешь тяжелый, изнурительный, разрушительный для здоровья путь спортсмена. Ты выигрываешь олимпийскую медаль. Тебя переполняют невероятные эмоции. Тебя - 19-летнюю девчонку, совсем ребенка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками. Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки", - подчеркивает он.

"…И тебя начинают травить. Тысячи диванных "патриотов", сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты. Озлобленных, пустых, бессмысленных. Борющихся за свободу и независимость, как правило, словами, а не делами. Людей, которые замечают соринку в чужом глазу, но не видят бревна в собственном.…", - пишет Филатов.

"Ярослава, девочка наша, твой родной город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на Марину - руководителя федерации легкой атлетики, вырастившей такую звезду.Нет, не так. Звезду. Именно с большой буквы. Любим тебя. Днепр гордится тобой. И запомни в свои 19 лет одну простую истину - на дураков не обижаются.

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

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