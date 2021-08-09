Латвия предупреждает о возможных инцидентах между войсками России и НАТО во время учений в Беларуси

Российско-белорусские военные учения "Запад 2021", которые пройдут с 10-го по 16 сентября, а также наплыв мигрантов в Литву увеличивают вероятность инцидентов с войсками НАТО в странах Балтии и Польше.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Возрастает вероятность недопонимания и некоторых действий, не одобренных командованием во время российско-белорусских маневров, уточнил Ринкевич.

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По его словам, увеличение присутствия пограничников и воинских формирований на литовской, эстонской и польской границах Беларуси увеличивает вероятность возникновения инцидентов. Однако пока у сторон не наблюдается интереса перевести это в полномасштабную военную провокацию, отметил министр.



Ринкевич подчеркнул, что наплыв мигрантов в Литву из России – "явный пример гибридной войны". Министра порадовало решение Ирака приостановить полеты в Минск, поскольку в сочетании с новой тактикой литовских пограничников возвращать мигрантов в Беларусь это привело к значительному снижению числа пересекающих границу в последние дни.

По словам Ринкевича, нынешние учения "Запад" - особые из-за "элемента происходящей гибридной войны".

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"Безусловно, у них достаточно высокий потенциал для инцидентов. Конечно, если кто-то планирует какие-то преднамеренные провокации, мы их увидим. Но я, честно говоря, не думаю, что есть интерес к тому, чтобы перевести это в полномасштабную военную провокацию", - сказал министр .