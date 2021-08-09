Латвия предупреждает о возможных инцидентах между войсками России и НАТО во время учений в Беларуси
Российско-белорусские военные учения "Запад 2021", которые пройдут с 10-го по 16 сентября, а также наплыв мигрантов в Литву увеличивают вероятность инцидентов с войсками НАТО в странах Балтии и Польше.
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Возрастает вероятность недопонимания и некоторых действий, не одобренных командованием во время российско-белорусских маневров, уточнил Ринкевич.
По его словам, увеличение присутствия пограничников и воинских формирований на литовской, эстонской и польской границах Беларуси увеличивает вероятность возникновения инцидентов. Однако пока у сторон не наблюдается интереса перевести это в полномасштабную военную провокацию, отметил министр.
Ринкевич подчеркнул, что наплыв мигрантов в Литву из России – "явный пример гибридной войны". Министра порадовало решение Ирака приостановить полеты в Минск, поскольку в сочетании с новой тактикой литовских пограничников возвращать мигрантов в Беларусь это привело к значительному снижению числа пересекающих границу в последние дни.
По словам Ринкевича, нынешние учения "Запад" - особые из-за "элемента происходящей гибридной войны".
"Безусловно, у них достаточно высокий потенциал для инцидентов. Конечно, если кто-то планирует какие-то преднамеренные провокации, мы их увидим. Но я, честно говоря, не думаю, что есть интерес к тому, чтобы перевести это в полномасштабную военную провокацию", - сказал министр .
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В норвежском Киркенесе не могут потушить пожар на российском краболове "Таманго". На нем произошел ряд взрывов, судно отогнали подальше от причала судоверфи "Кимек".
Возгорание на "Таманго" началось в воскресенье, 8 августа, днем. Все 22 человека экипажа эвакуированы. В ночь на понедельник на борту судна произошли взрывы, поэтому попытки пожарных его погасить не увенчались успехом, тушение решено прекратить. Об этом 9 августа сообщает норвежское издание https://www.sva.no/2021/nyheter/baten-flytta-slokningarbeidet-innstilt/ "Sør-Varanger Avis" .
По информации издания, на борту краболова находятся 47 тонн дизельного топлива. После начала взрывов спасатели удалились от судна на 300-400 метров. В спасательной службе заявили, что главная цель - не допустить розлива топлива в том случае, если судно все же утонет. В местной полиции жителям города рекомендовано закрыть все окна из-за сильного дыма от горящего краболова.
"Таманго" был построен в 1967 году. Судно занимается ловлей краба-стригуна в Баренцевом море. Пожар начался в трюме судна, заявил прессе источник среди членов экипажа.