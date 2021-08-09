Конкурс на должность главы САП сейчас на паузе, это вызывает беспокойство, - Сытник

Проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры длится уже более года и сейчас находится на паузе. Часть полномочий антикоррупционного прокурора выполняет генеральный прокурор.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Продолжается конкурс на должность главы САП. К сожалению, кто наблюдает за ходом этого конкурса, может заметить, что определенные попытки давления на этот конкурс есть. Сам факт, что конкурс продолжается уже больше года - к сожалению, это недопустимо, чтобы сохранить и обеспечить независимость антикоррупционного органа", - отметил Сытник.

По его словам, это "очень плохо", что орган не имеет постоянного руководителя больше года и отметил, что основную часть функций антикоррупционного прокурора пока выполняет генеральный прокурор.

"Одной из основных гарантий (независимости. - Ред.) антикоррупционной прокуратуры является независимость от генерального прокурора и его указаний из тех дел, которые расследует антикоррупционное бюро. Видим, что конкурс вызывает очень много вопросов и вообще на паузе. Это вызывает определенное беспокойство", - подчеркнул директор НАБУ.

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