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Закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет вступил в силу

Закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет вступил в силу

В Украине в воскресенье, 8 августа, вступил в силу закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет.

Текст закона "О внесении изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)" № 1668-IX 7 июля опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

Целью документа является установление запрета на продажу (реализацию, отпуск) лицам в возрасте до 14 лет, лекарственных средств аптечными учреждениями. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

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Основной задачей закона является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта.

Ожидается, что запрет на законодательном уровне продаж лекарственных средств детям позволит урегулировать на государственном уровне ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними лицами и способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков.

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дети (6465) запрет (1704) лекарства (1222) торговля (952) аптека (128)


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Теперь они даже активированный уголь не купят или пробиотик от поноса. Ура, товарисчи...
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09.08.2021 12:30 Ответить
неоднозначное решение... В детстве мне пришлось часто ходить/ездить в аптеку за лекарствами для бабушки, которая последние годы жизни почти не вставала с постели, а мама утром уходила на работу и возвращалась лишь вечером.
С другой стороны, если уж вводить запрет, то штрафовать надо не только аптеку, но и родителей, допускающих подобное. Ведь у нас сложилась практика практического выведения родителей из-под ответственности за правонарушения их потомков
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09.08.2021 16:05 Ответить
 
 