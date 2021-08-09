Закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет вступил в силу

В Украине в воскресенье, 8 августа, вступил в силу закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет.

Текст закона "О внесении изменения в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)" № 1668-IX 7 июля опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

Целью документа является установление запрета на продажу (реализацию, отпуск) лицам в возрасте до 14 лет, лекарственных средств аптечными учреждениями. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

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Основной задачей закона является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта.

Ожидается, что запрет на законодательном уровне продаж лекарственных средств детям позволит урегулировать на государственном уровне ситуацию с неконтролируемым злоупотреблением лекарственными средствами несовершеннолетними лицами и способствовать уменьшению количества случаев суицида среди детей и подростков.