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Чаус покинул территорию Украины в 2016 году благодаря вмешательству спецслужб, - Сытник

Чаус покинул территорию Украины в 2016 году благодаря вмешательству спецслужб, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-судья Николай Чаус покинул территорию Украины в 2016 году благодаря содействию украинских спецслужб.

Об этом Сытник заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Нами установлено, что в том числе благодаря вмешательству спецслужб, этот человек покинул территорию. Местоположение было установлено и очень долго длилась процедура предоставления политического убежища (в Молдове. - Ред.). Эта процедура закончилась прогнозируемо, по моему мнению, - отказом", - отметил директор НАБУ.

Сытник объяснил, что таким образом компетентные органы Молдовы, решили этот вопрос, установили, что "нет политической составляющей этом деле".

"Банальная взятка. И здесь после того, как вступило в силу решение об отказе предоставления политического убежища, человек исчезает. И здесь эта ситуация ... Этот момент исчезновения это дело переворачивает с обычного банального дела на дело, которое обсуждается во всех СМИ. Конечно, это не правильно. Благодаря бестолковым действиям должностных лиц мы имеем такую ​​предоставленную возможность стороне защиты апеллировать, что это какая-то политическая составляющая", - добавил он.

Также директор НАБУ отметил, что уже открыли дело о причастности спецслужб к исчезновению Чауса: "Что касается дела, которое было зарегистрировано относительно возможной причастности должностных лиц украинских спецслужб к исчезновению Чауса - на сегодняшний день есть производство Антикоррупционного бюро и по этому делу проводятся следственные действия".

В то же время Сытник отказался от комментариев по поводу того, что происходит в этом деле и сослался на тайну досудебного расследования.

Также читайте: Расследование дела о получении взятки экс-судьей Чаусом завершено, - САП. ВИДЕО

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд не определил, кто именно будет охранять Чауса: охрана, возможно, будет осуществляться совместно НАБУ и СБУ, - Бутусов

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Автор: 

побег (379) Сытник (958) Чаус Николай (329)


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Топ комментарии
+10
Отож-бо й воно, що Молдова відмовила Чаусу у притулку і збиралася видати його Україні! Чаус навіть у суді оспорював це, але всі фактори показували, що суд він ПРОГРАЄ! Тобто, його б так чи інакше нам видали б, бо Молдова з нами дружила! Але ж зелені вирішили виє*нуться і зіпсували цим відносини з дружньою державою!
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09.08.2021 12:13
+8
ну, кто-то из друзей в сбу/полиции чаусу мог помогать.. чисто по дружбе за деньги))
Только вот задача состоит в другом: рассказать зебилам как Порох лично под покровом ночи переводил пастер Шлага чауса через швейцарскую границу
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09.08.2021 12:38
+7
Как покинул территорию Украины - это уже не так важно. Гораздо важнее - как покинул территорию Молдовы. Даже если похищение Чауса не инициировано из ОП, разрешение на операцию спецслужб на территории иностранного государства даёт лично глава государства. Где внеочередная сессия Рады, где импичмент?
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09.08.2021 12:16
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Лялькова вистава триває !!! "На манеже всё теже !" !!!!!))))
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09.08.2021 12:09 Ответить
Отож-бо й воно, що Молдова відмовила Чаусу у притулку і збиралася видати його Україні! Чаус навіть у суді оспорював це, але всі фактори показували, що суд він ПРОГРАЄ! Тобто, його б так чи інакше нам видали б, бо Молдова з нами дружила! Але ж зелені вирішили виє*нуться і зіпсували цим відносини з дружньою державою!
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09.08.2021 12:13 Ответить
Кто дал команду спецслужбам вывезти Чауса в Молдову? Почему этим занимались спецслужбы? Зачем они вывозили его из Украины?
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09.08.2021 12:26 Ответить
Я взагалі не впевнений, що його спецслужби вивозили... Кому він здався? Сам утік мабуть...
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09.08.2021 12:27 Ответить
ну, кто-то из друзей в сбу/полиции чаусу мог помогать.. чисто по дружбе за деньги))
Только вот задача состоит в другом: рассказать зебилам как Порох лично под покровом ночи переводил пастер Шлага чауса через швейцарскую границу
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09.08.2021 12:38 Ответить
Он на нём женился...
Чаус покинув територію України в 2016 році завдяки втручанню спецслужб, - Ситник - Цензор.НЕТ 825
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09.08.2021 13:18 Ответить
що саме цікаве - на той час пересування Чауса не було ніким і нічим і нікуди (хоч за кордон!) не обмежене: на той час він мав суддівську недоторканність, таку ж саму, як у нардепа тоді ж.
Мені незрозуміло, навіщо йому тоді була допомога спецслужб, щоб втікти за кордон...
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09.08.2021 12:38 Ответить
не торопись,мэй...еще не было команды привязывать чауса к пороху .
задолбали зеленые аниматоры.
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09.08.2021 12:39 Ответить
И есть ли жизнь на Марсе? Какпя команда, какие спецслужбы? - зепил, проснись: ты серешь!😀
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09.08.2021 12:40 Ответить
Может одноклассник,работающий в СБУ ?к чему эти вопросы -для вас,зесрани это обычная практика
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09.08.2021 12:42 Ответить
СБУ тоді керував Вася Грицак. Здогадайтесь, чий він ставленик.
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09.08.2021 13:40 Ответить
він чауса в багажнику свого авто перевозив? Я щось десь пропустив якийсь достовірний фактаж?
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09.08.2021 16:02 Ответить
ну да, конечно) ему еще в 16 году отказали в убежище, а 5 лет прошло и никакой реакции со стороні молдован. смешно...
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09.08.2021 16:09 Ответить
08.‎08.‎2021
Со стороны Беларуси на участке литовско-беларусской границы в районе н.п. Tverečius (Литва) слышны выстрелы. Три часа назад туда возвращена группа нелегалов в количестве 80 человек.

Прокуратура Молдовы задержала гражданина Молдовы, жителя кишиневского муниципия Дурлешты , который по мнению следствия причастный к заговору с целью похищения украинского гражданина Николая Чауса. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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09.08.2021 12:13 Ответить
Стесняюсь спросить... А зачем спецслужбам содействовать выезду Чауса?
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09.08.2021 12:13 Ответить
это типа "золотого дождя" для зебилов)
у ватников "во всем виноват Госдеп", у зебилов - по сути тоже)
вот в Опе зеленского и ищут все варианты окропить зебилов и поднять рейтинги))

СБУ вывезло Чауса в "Феофанию", где его немедленно забрало НАБУ. Тандем Баканов - Сытник работает отлично.

...автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко.
Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.

Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и его стада, превращаяих в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.(с)
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09.08.2021 12:17 Ответить
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь - насправді це не очевидно. Треба пояснити, чому. Може бути мова іде про справу проти Корбана, якого судив саме Чаус.
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09.08.2021 12:59 Ответить
Ну, і? Чаус, звісно, хабарник; але ж навіть хабарник-суддя здатен прийняти суддівське рішення в рамках закону. Не кожен же раз йому порушувати! До речі, Корбана Чаус засудив в межах. Інша справа, що Корбану хотілось бути юридично невинуватим... але нехай би не порушував!
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09.08.2021 13:11 Ответить
Корбан апеляцію виграв.
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09.08.2021 13:18 Ответить
не по всім пунктам. І, там, де виграв - лише менше апеляція присудила.
Ну, коли Корбан закрив на подвал діючого нардепа (до речі, Сергій Рудик - і зараз нардеп!) - як можна в апеляції йому це пробачити?
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09.08.2021 13:30 Ответить
Що значить "пробачити" ? Пристр ... як Геп ... ??
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09.08.2021 20:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/170710, якщо говорити за сьогодні, то й даром не потрібно: чаусом більше чаусом меньше, ніби він один з наших суддів чи можновладців любить гроші до безтями. Але більш детально за нього та інших тут: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/08/2/7302415/
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09.08.2021 12:52 Ответить
Так це ж клятий Зеленський винен, всім відомо що спецслужби підпорядковуються напряму президенту! А, це про 2016 рік... стривайте... все не так, це інше!
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09.08.2021 12:14 Ответить
Ви краще поясніть, навіщо було викрадати Чауса і псувати відносини з Молдовою, якщо його так чи інакше збиралися нам видати? Молдова ж відмовила Чаусу в політичному притулку!

Може краще б потратили ці ресурси спецслужб на те, щоб якогось сєпара викрасти і привезти в Київ на суд?
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09.08.2021 12:16 Ответить
Угу ... "Вагнерівців" вже "затримували".
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09.08.2021 13:01 Ответить
Шукай кому це вигідно. І все стане логічно.
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09.08.2021 18:31 Ответить
тобто навіть зебіли розуміють, що сбу викрав чауса з Молдови по прямому наказу зеленского, так?)) браво!
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09.08.2021 12:19 Ответить
По приказу одного президента вывезли из Украины а по приказу другого вернули
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09.08.2021 12:27 Ответить
чаус - монстрА, прямо таки мирового маштаба!
Еще немного и по зомбоящику станут кричать о участии Байдена в вывозе чауса в Молдову..

А что, хорошая версия для зебилов: а то бы "Чаус рассказал как сын Байдена и Порошенко вместе ночами рыли ямы на дорогах рашки и обссыкали подъезды в Воронеже"

И ведь ватники рашки и зебилы Украины в это поверят и с пеной у рта будут доказывать "неопровержимость заговора" Байдена))
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09.08.2021 12:35 Ответить
То шо, зкпил, на вопрос ответишь?
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09.08.2021 12:20 Ответить
ага,ага...чаус лично пороху занес,шоб тот отвлек спецслужбы и они не заметили момента снятия браслета .
кацапа,то твой задрыщенский пипл такое хавает...здесь такое несьедобно
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09.08.2021 12:42 Ответить
Как покинул территорию Украины - это уже не так важно. Гораздо важнее - как покинул территорию Молдовы. Даже если похищение Чауса не инициировано из ОП, разрешение на операцию спецслужб на территории иностранного государства даёт лично глава государства. Где внеочередная сессия Рады, где импичмент?
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09.08.2021 12:16 Ответить
Почему же, как в Молдову попал тоже интересно. Зачем этим занимались спецслужбы и кто им дал эту команду и зачем...?
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09.08.2021 12:28 Ответить
Я написал - "не так важно", а не "неинтересно".
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09.08.2021 12:34 Ответить
Особенно если команду ны вывоз никто не давал, а все это высосано зепилами с музыкального органа бубочки😀
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09.08.2021 12:37 Ответить
там з десяток таких же корупціонерів зі статусом в ту пору злигались позакордонам. Всіх навіть не згадаю... ну от, Оніщенко(Кадиров), Бакулін... їх що, також спецслужби вивозили? Чухня якась.
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09.08.2021 12:52 Ответить
Звичайно, що такого важливого коли підозрюваний покидає територію України для уникнення відповідальності? Куди важливіше коли цього підозрюваного в Україну повертають, цього допускати ніяк не можна!
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09.08.2021 12:29 Ответить
Особенно когда иолдаване уже решили его выдать Украине, но нужно было во чтобы то нес стало "поработать" с экс свдьей в тишине подальше от адвокатов, а заодно и помраться с Молдовой. Да, зепил?
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09.08.2021 12:35 Ответить
Е ні, Верховний суд Молдови прийняв рішення вже після повернення Чауса до України, коли це вже нічого не вирішувало.
Більш того, це було рішення не про видачу Чауса Україні, а про відмову від надання йому політичного притулку, а екстрадиція оформлюється окремим рішенням іншого суду. А це могло затягнутись на роки, і хто знає з яким результатом, особливо враховуючи що у одного українського олігарха є дуже впливовий молдовський друг-олігарх Плахотнюк.
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09.08.2021 12:41 Ответить
Це не привід задіювати спецслужби - хай би краще сєпарів так викрадали!
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09.08.2021 12:43 Ответить
Вот интересно : ты дебилом родился, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не? Да еще до начала заседания всем было понятно, что чаусу откажут , а вопрос экстрадиции решается быстро и непринужденно. Заминка вышла в связи с судебной реформой, но уже на сейчас чаус был бы в руках набу без совершения главзебилом уголовного преступления
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09.08.2021 12:49 Ответить
Ні, не вирішується. В Україні було затримано по лінії Інтерполу добровольця Тумгоєва в 2016 році, а видано його Росії в 2018. Видача може затягуватись роками, і той хто за допомогою підконтрольних спецслужб вивіз підозрюваного Чауса у Молдову - це прекрасно знав.
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09.08.2021 12:53 Ответить
Вот я и говорю : дебил. Ты еще фирташа сюда приплети
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09.08.2021 12:56 Ответить
Дякую за приклад, коли є гроші і гарні адвокати - екстрадиція може взагалі затягнутись і на 5, і на 7 років і навіть більше.
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09.08.2021 12:58 Ответить
****, таки Трускавец, не иначе. дятелко поведай в чем загвоздка с выдачей штатам фирташа, и в чем разница с чаусом!
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09.08.2021 13:01 Ответить
В тому що Чаус вже повернувся в Україну, і жодних довгограючих судових процесів по його екстрадиції вже не буде
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09.08.2021 13:02 Ответить
Зебил, ты таки с рождения ,@&онутый. Теперь он болт на любой приговор суда положит через решение еспч, бо таки к нему применялись пытки, ему и доказывать ничего не нужно будет. Разве, что пообещали, что если наговорит на кондитера, то его отмажут от взятки. Но, вам, тупорылым зебилам главеое говна на вентилятор набросать побрльше за то и платят
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09.08.2021 13:06 Ответить
Кстати , дебилоид, расскажи , что такое чаус мог рассказать за кондитера, чтоб оно в суде хоть косвенным доказательством стало?
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09.08.2021 12:57 Ответить
Справа проти Корбана у 2016 році.
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09.08.2021 13:04 Ответить
Да-да, кондитер под запись в присутсвии двух свидетелей лично надиктовывал чаусу ухвалу о взятии под стражу. Еще одно зебильнутое
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09.08.2021 13:08 Ответить
та ні, https://censor.net/ru/user/226165 - не зебіл. Може, невдало висловився.
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09.08.2021 13:13 Ответить
Даремно так нервуєтесь.
Подивіться записи розмови Чауса про суму і умови хабаря. Відео ...
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09.08.2021 13:21 Ответить
записували розмову Чауса стосовно наркоманів, як їм "допомогти". Корбан же - не нарик!
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09.08.2021 13:27 Ответить
НАБУ притягає його до відповідальності не за справу Корбана.
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09.08.2021 20:35 Ответить
Я думаю, переважній більшості населення плювати на того Чауса! Але от якби СБУ так викрало гіркіна чи безлера, то народ би оцінив!
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09.08.2021 12:39 Ответить
Для меня важно то, что похищение украинскими спецслужбами украинского гражданина на территории дружественного нам государства - это преступление и международный скандал. И на это преступление дал разрешение Явашвырок, а вероятнее всего - он это преступление и инициировал.
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09.08.2021 12:40 Ответить
кацапа,не покидає,а залишаєї,тай допускати якось кострубато виглядає .
вчи мову,дурнику,це ж твоє "пропітаніє"
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09.08.2021 12:46 Ответить
Покыдае....это очередной хахарь твою жонку покыдае после того как все от нее получил, бы ты тут на цензоре занят, а она тоже человек, кстати
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09.08.2021 12:54 Ответить
Власть или спецслужбы организовали побег подозреваемого и это "не важно"?Где внеочередная сессия Рады,где лишение депутатской неприкосновенности?
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09.08.2021 13:51 Ответить
Не знаю, как Вы текст читаете. Расшифрую для тугодумов.
"Не так важно" - это означает не "не важно", а означает, что есть событие (преступление) более очевидное и важное.
Я вполне ясно выразился - есть преступление, которое совершили украинские спецслужбы на территории дружественного государства, совершили по приказу президента. Спецслужбы Молдовы расследование уже давно провели, для них всё очевидно. И только Гундосик снова спрятался в домике - "немного посижу, все всё забудут и можно будет выйти как ни в чём не бывало, вроде как и не обосрался"...
Лишение депутатской неприкосновенности кого? На каком основании? Есть уверенность в том что "организаторы побега" Чауса заседают в Раде?
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09.08.2021 14:46 Ответить
Нет,родной,к сожалению для тугодумов придется расшифровывать мне)Операция на территории иностранного государства по незаконному перемещению лица на ее территорию ни чем не отличается от операции по перемещению лица с ее территории.Более того:весь этот шум подняли именно члены Секты,чтоб предотвратить выяснения обстоятельств переправки Чауса в Молдову.А на счет "дружественного государства"-то ты от тупости.Ты в курсе,что по договору мы передали Молдове часть своей территории,а она должна была отдать часть своей нам?Вряд ли.мы передали,а она-нет.Дружественное?С Гундосиком все понятно,но что скажешь по поводу причастности Гэтьмана?Так,Гундосик просто возвращал преступника,а Гэтьман пытался этого преступника спрятать.Но,я думаю, Секта и тут увидит переполняющий края патриотизм?
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09.08.2021 14:58 Ответить
Вообще не о чем говорить - Вам Порошенко продолжает срать в штаны, и это у вас с ним личное, такое же личное как и у Гундосика. Вы готовы поставить всё с ног на голову на почве личной неприязни, и выкрасть человека на территории дружественного нам государства для Вас равно тому, что этого же человека незаконно вывезти из Украины. Вы не видите разницу между человеком прячущемся от украинского правосудия, пусть даже незаконно пересёкшем границу и попросившем политическое убежище и выкраденным человеком на территории этого государства. Государства, которое обещало Чауса депортировать...
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09.08.2021 15:23 Ответить
Я не знаю,как в мои штаны,но в голову Вам точно накакали.Вы читали статью?Она о том,что спецслужбы организовали побег Чауса.Может скажете что-то ПО ТЕМЕ,а не будете приплетать Гундоносика?Статья о побеге Чауса и преступлении спецслужб именно Порошенка.При чем тут Клоун?Мудак он само-собой,но не кажется ли Вам,что разговор совсем о другом,а Вы просто пытаетесь перевести в выгодное Вам русло?
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09.08.2021 15:36 Ответить
Что хочу то и комментирую, всё в первом посте. Вы с Явашвыроком хотите посадить Порошенко? Найдите за что и сажайте. Меня интересуют постоянные зашквары сегодняшней власти, а Вы с Гундосиком можете сводить свои личные счёты с "папиредниками".
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09.08.2021 15:53 Ответить
Та видал я того брехуна Зелю,как и брехуна Пэтю)
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09.08.2021 16:53 Ответить
"Статья о побеге Чауса и преступлении спецслужб именно Порошенка" - брехня. Типова зебільна брехня. Придумана на ходу брехня. Цього в татті нема, від слова "зовсім". Навіть Ситник, який до 2019го безпідставно скаржився всім підряд, що "люди Порошенка" заважають йому ловити корупціонерів - навіть Ситник тут не конкретизує, чиї то спецслужби, і тим більше не згадує Пороха.
До речі, митна служба також має і мала в своєму складі воєнізоване формування. Я вже не кажу за МВС,, якому підпорядковуються прикордонники.
Більше того, далеко не факт, що Чаусу допомагав втекти хтось з "спецслужб". Вкотре наголошую: на час своєї втечі Чаус був особою недоторканою, міг тікати якщо не самостійно, то з допомогою контрабандистів, приміром; як варіант, один із багатьох. А Ситнику просто вигідно кивати на інших, мовляв "мені заважають"... Хоча він також в своєму розпорядженні (в НАБУ) має структуру, яка займається стеженням. Можливо, саме він, не організував справу так, щоб за Чаусом велось стеження до часу зняття з нього недоторканості...
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09.08.2021 16:16 Ответить
Вот,нафига нам всякие НАБУ,СБУ,ГПУ,всякие следователи и спецслужбы,если есть ты?Ты сразу такое знаешь,что брехня,а что-нет)Кто Кеннеди убил,скажи?
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09.08.2021 16:52 Ответить
ну так і кажіть- парашенка! копаєм як можемо, ібо шибко нада
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09.08.2021 12:16 Ответить
З звичайного корупціонера,судді-хабарника ,зліпили якись фетіш !!! Ця вистава лише для того щоб відволікти увагу спільноти від реальних подій в країні ,від тотального розкрадання держави зеленою пліснявой !!!)))
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09.08.2021 12:19 Ответить
И нах он был кому нужен вывозить его с Украины? А, виноват Порошенко! - как я сразу не догадался?😀
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09.08.2021 12:22 Ответить
Здесь всё просто:одни мудаки помогли ему выехать(за бабло конечно),и проще всего это сделать сбушникам,а другие мудаки выкрали-и что-то мне подсказывает,что дерьмак точно в теме
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09.08.2021 12:45 Ответить
ні, простіш за все пропустити через кордон погранцам. Які, до речі, на той час підпорядковувались не СБУ, а МВС.
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09.08.2021 13:59 Ответить
И что это меняет? Для меня-ничего! Тогда все,кому надо,убегали,за бабло естественно
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09.08.2021 14:12 Ответить
ну... міняє, але не принципово, куди кому зтікались потічки бабла і хто кришував схеми...
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09.08.2021 16:04 Ответить
Порошенко способствовал, уж очень Чаус стал неудобным для президента. Получалось, как будто он ничего не делал для его наказания.
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09.08.2021 12:49 Ответить
Порошенко и женку твою вместо тебя рошенками балует. Когда только успевает? ....
Пля, кще одео зебильнутое
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09.08.2021 12:52 Ответить
попри багато справді адекватних коментів я цього кадра в своєму кондуїті тримаю і триматиму в зебілах. Бо таке, буває, пердне... як оце зараз... Воно навіть не розуміє (чи навмисне "забув"), що тоді Чауса крутив на хабарі Ситник, який ... ну, хоча би для публіки... конфліктував з владою... навіть не згадає конфлікти між Ситником і Луценком...
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09.08.2021 12:58 Ответить
зесрань-вы прям братья-близнецы по тугоумию с зекрысой ,ну не выйдет сюда Пороха привязать)
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09.08.2021 12:50 Ответить
Яник з сином, азіров, царьов, захерченко (той, що екс-міністр), курвченко, олійник, гіркін, безлер, фірташ ховаються від українського правосуддя за кордоном. Вибачте, але той, хто вважає, що СБУ першочергово має викрадати не їх, а якогось невідомого Чауса, - РОЗУМОВО ВІДСТАЛИЙ!
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09.08.2021 12:54 Ответить
ситник сподівється повернутися на посаду?
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09.08.2021 13:13 Ответить
Если в результате и Порошенко и Зеленский окажутся в одной камере, то день их ареста нужно будет объявить национальным праздником и выходным.
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09.08.2021 15:13 Ответить
Ситник : "Нами встановлено, що у тому числі завдяки втручанню спецслужб, ця особа покинула територію. Джерело: https://censor.net/ua/n3281587 . Звідки заяви , що мова не про 21- й рік і не територію Молдови ???
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09.08.2021 15:49 Ответить
 
 