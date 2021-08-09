Чаус покинул территорию Украины в 2016 году благодаря вмешательству спецслужб, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-судья Николай Чаус покинул территорию Украины в 2016 году благодаря содействию украинских спецслужб.

Об этом Сытник заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Нами установлено, что в том числе благодаря вмешательству спецслужб, этот человек покинул территорию. Местоположение было установлено и очень долго длилась процедура предоставления политического убежища (в Молдове. - Ред.). Эта процедура закончилась прогнозируемо, по моему мнению, - отказом", - отметил директор НАБУ.

Сытник объяснил, что таким образом компетентные органы Молдовы, решили этот вопрос, установили, что "нет политической составляющей этом деле".

"Банальная взятка. И здесь после того, как вступило в силу решение об отказе предоставления политического убежища, человек исчезает. И здесь эта ситуация ... Этот момент исчезновения это дело переворачивает с обычного банального дела на дело, которое обсуждается во всех СМИ. Конечно, это не правильно. Благодаря бестолковым действиям должностных лиц мы имеем такую ​​предоставленную возможность стороне защиты апеллировать, что это какая-то политическая составляющая", - добавил он.

Также директор НАБУ отметил, что уже открыли дело о причастности спецслужб к исчезновению Чауса: "Что касается дела, которое было зарегистрировано относительно возможной причастности должностных лиц украинских спецслужб к исчезновению Чауса - на сегодняшний день есть производство Антикоррупционного бюро и по этому делу проводятся следственные действия".

В то же время Сытник отказался от комментариев по поводу того, что происходит в этом деле и сослался на тайну досудебного расследования.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.