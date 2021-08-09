Чаус покинул территорию Украины в 2016 году благодаря вмешательству спецслужб, - Сытник
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что экс-судья Николай Чаус покинул территорию Украины в 2016 году благодаря содействию украинских спецслужб.
Об этом Сытник заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Нами установлено, что в том числе благодаря вмешательству спецслужб, этот человек покинул территорию. Местоположение было установлено и очень долго длилась процедура предоставления политического убежища (в Молдове. - Ред.). Эта процедура закончилась прогнозируемо, по моему мнению, - отказом", - отметил директор НАБУ.
Сытник объяснил, что таким образом компетентные органы Молдовы, решили этот вопрос, установили, что "нет политической составляющей этом деле".
"Банальная взятка. И здесь после того, как вступило в силу решение об отказе предоставления политического убежища, человек исчезает. И здесь эта ситуация ... Этот момент исчезновения это дело переворачивает с обычного банального дела на дело, которое обсуждается во всех СМИ. Конечно, это не правильно. Благодаря бестолковым действиям должностных лиц мы имеем такую предоставленную возможность стороне защиты апеллировать, что это какая-то политическая составляющая", - добавил он.
Также директор НАБУ отметил, что уже открыли дело о причастности спецслужб к исчезновению Чауса: "Что касается дела, которое было зарегистрировано относительно возможной причастности должностных лиц украинских спецслужб к исчезновению Чауса - на сегодняшний день есть производство Антикоррупционного бюро и по этому делу проводятся следственные действия".
В то же время Сытник отказался от комментариев по поводу того, что происходит в этом деле и сослался на тайну досудебного расследования.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"
4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Только вот задача состоит в другом: рассказать зебилам как Порох лично под покровом ночи переводил
пастер Шлагачауса через швейцарскую границу
Мені незрозуміло, навіщо йому тоді була допомога спецслужб, щоб втікти за кордон...
задолбали зеленые аниматоры.
Со стороны Беларуси на участке литовско-беларусской границы в районе н.п. Tverečius (Литва) слышны выстрелы. Три часа назад туда возвращена группа нелегалов в количестве 80 человек.
Прокуратура Молдовы задержала гражданина Молдовы, жителя кишиневского муниципия Дурлешты , который по мнению следствия причастный к заговору с целью похищения украинского гражданина Николая Чауса. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
у ватников "во всем виноват Госдеп", у зебилов - по сути тоже)
вот в Опе зеленского и ищут все варианты окропить зебилов и поднять рейтинги))
СБУ вывезло Чауса в "Феофанию", где его немедленно забрало НАБУ. Тандем Баканов - Сытник работает отлично.
...автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко.
Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и его стада, превращаяих в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.(с)
Ну, коли Корбан закрив на подвал діючого нардепа (до речі, Сергій Рудик - і зараз нардеп!) - як можна в апеляції йому це пробачити?
Може краще б потратили ці ресурси спецслужб на те, щоб якогось сєпара викрасти і привезти в Київ на суд?
Еще немного и по зомбоящику станут кричать о участии Байдена в вывозе чауса в Молдову..
А что, хорошая версия для зебилов: а то бы "Чаус рассказал как сын Байдена и Порошенко вместе ночами рыли ямы на дорогах рашки и обссыкали подъезды в Воронеже"
И ведь ватники рашки и зебилы Украины в это поверят и с пеной у рта будут доказывать "неопровержимость заговора" Байдена))
кацапа,то твой задрыщенский пипл такое хавает...здесь такое несьедобно
Більш того, це було рішення не про видачу Чауса Україні, а про відмову від надання йому політичного притулку, а екстрадиція оформлюється окремим рішенням іншого суду. А це могло затягнутись на роки, і хто знає з яким результатом, особливо враховуючи що у одного українського олігарха є дуже впливовий молдовський друг-олігарх Плахотнюк.
Подивіться записи розмови Чауса про суму і умови хабаря. Відео ...
вчи мову,дурнику,це ж твоє "пропітаніє"
"Не так важно" - это означает не "не важно", а означает, что есть событие (преступление) более очевидное и важное.
Я вполне ясно выразился - есть преступление, которое совершили украинские спецслужбы на территории дружественного государства, совершили по приказу президента. Спецслужбы Молдовы расследование уже давно провели, для них всё очевидно. И только Гундосик снова спрятался в домике - "немного посижу, все всё забудут и можно будет выйти как ни в чём не бывало, вроде как и не обосрался"...
Лишение депутатской неприкосновенности кого? На каком основании? Есть уверенность в том что "организаторы побега" Чауса заседают в Раде?
До речі, митна служба також має і мала в своєму складі воєнізоване формування. Я вже не кажу за МВС,, якому підпорядковуються прикордонники.
Більше того, далеко не факт, що Чаусу допомагав втекти хтось з "спецслужб". Вкотре наголошую: на час своєї втечі Чаус був особою недоторканою, міг тікати якщо не самостійно, то з допомогою контрабандистів, приміром; як варіант, один із багатьох. А Ситнику просто вигідно кивати на інших, мовляв "мені заважають"... Хоча він також в своєму розпорядженні (в НАБУ) має структуру, яка займається стеженням. Можливо, саме він, не організував справу так, щоб за Чаусом велось стеження до часу зняття з нього недоторканості...
Пля, кще одео зебильнутое